Cancún: Trabajadores del Issste amenazan con ampararse durante segunda manifestación

Los trabajadores de la Clínica Hospital del Issste en Cancún se manifestaron por segunda vez en un mes, para protestar contra la reconversión sanitaria de esta unidad, debido a que carecen de camas, insumos y equipo de protección para atender a pacientes con Covid-19.

Juan Manuel Magaña Virgen, secretario general adjunto de la Sección 28 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), explicó que no se están negando a realizar su labor como médicos y enfermeros, pero calificó de irresponsable recibir a personas positivas cuando no tienen espacios adecuados para su atención.

“Queremos trabajar, pero hacerlo con lo necesario. No podemos recibir a ninguna persona con Covid-19, tendríamos que tener los insumos suficientes, vías de acceso para ellos y para el personal de salud, de no hacerlo, sólo nos estarían exponiendo a contagios y a un posible brote. No se trata de tener vocación, eso es un suicidio”, dijo y añadió que sólo cuentan con 14 camas de hospitalización.

Los 325 colaboradores que conforman el personal médico, de enfermería y de intendencia elaboraron un pliego petitorio dirigido a la delegación estatal para exigir, por segunda vez, insumos de protección y mejoras de infraestructura hospitalaria para atender a los derechohabientes ordinarios y a los contagiados, quienes hasta el momento están siendo enviados al Hospital General de Cancún.

Al respecto, Arturo Mora Ochoa, director de la unidad, mencionó que la reconversión de la clínica es inminente debido a la velocidad de los contagios y aseguró que se tiene la infraestructura y el equipo necesario para enfrentarlo.

Sin embargo, los trabajadores presentes desestimaron las declaraciones del médico -cuyo nombramiento se realizó hace 10 días- e insistieron que en caso que el Instituto no rectifique sus planes, tendrán que proceder a los amparos para poder proteger su salud y la de sus familias.

“Nosotros tenemos que salvar la vida de los pacientes, de los policías, de los mismos trabajadores de la salud que somos derechohabientes del Issste, por eso queremos una unidad adecuada, pero no tenemos ni siquiera cuarto frío, tuvimos tres casos positivos, uno de ellos murió, se tuvo que colocar el cuerpo en una bolsa negra y trasladarlo a un cuarto de intendencia porque no hay un espacio para este propósito”, dijo el secretario.