Cancún: Reclaman a la SCT por atraso en la entrega de licencias y placas

Cien choferes y 24 automóviles de transporte con placa federal no han podido trabajar porque la delegación en Quintana Roo Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha retrasado los trámites.

Josué Robles, gerente general de Xelbour Group, acusó a Oscar Durán, subdirector de Transporte de ser el responsable de retrasos en los trámites, algunos datan desde enero y continúan pendientes.

“La empresa tiene actualmente una concesión para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Cancún, pero tenemos un problema muy grande, ya que hemos contratado a más de cien operadores para trabajar, pero no pueden hacerlo porque la SCT no les da su licencia, pese a que es un trámite de un par de días, pero lo ha extendido a varios meses”.

Recordó que los choferes no pueden trabajar sin licencia, pues se arriesgan a que se les retire el vehículo para trasladarlo al corralón y, en caso de llevar pasaje, se les imponen multas de hasta 40 mil pesos.

“A esto se añade las afectaciones económicas a los choferes y sus familias, porque no pueden trabajar ni llevar dinero a casa. Hay afectaciones a la empresa y a los trabajadores”.

El entrevistado aseguró que la dependencia tampoco les resuelve el trámite de las placas solicitadas para 24 vehículos, pese a que iniciaron el trámite hace dos meses.

Señaló que les ponen varios pretextos para justificar que no concluyan sus trámites, siendo el último de ellos que el subdirector se había contagiado de Covid-19.

“Eso que tiene que ver, si la SCT no es una persona, es una institución y queremos que ella responda y le dé solución a la gente, a las empresas, porque ¿cómo los vamos a poner a trabajar si no tenemos placas, si no les dan sus licencias?”