Cancún: Tribunal frena construcción del hotel Riu en la zona hotelera

Un tribunal colegiado de Cancún emitió una nueva orden de suspensión para las obras de construcción del hotel Riviera Cancún, en la zona hotelera. La autoridad otorgó la razón provisional a menores de edad que argumentan la violación a sus derechos de tener un medio ambiente sano.

La decisión del Tercer Tribunal Colegiado se suma a otras suspensiones definitivas que mantienen pausadas las obras del proyecto Riviera Cancún, de la cadena hotelera española RIU, que de acuerdo con Gerardo Solís, abogado ambiental siguen vigentes.

“Una vez que el juez federal reciba copia de esta resolución, deberá comunicar a las autoridades responsables que hasta en tanto no se resuelva la suspensión definitiva, y con sujeción a lo que en ella se decida, en ejercicio de sus facultades de comprobación y verificación, verifiquen que no se continúe con la construcción de la obra autorizada por la licencia de construcción tipo obra nueva y obra exterior número 76231, folio 4306/19… para evitar la posible destrucción de la zona de anidación de tortuga marina en la zona de construcción del hotel”, señala la resolución emitida el pasado 3 de septiembre.

En días recientes circuló un boletín membretado con el logotipo de la empresa RIU, donde se informó que fueron revocadas las dos suspensiones que tenía la obra, por lo que se procedería a reanudar los trabajos de construcción.

Sin embargo, Gerardo Solís, abogado ambiental y promovente de una de las suspensiones, aseveró que la afirmación es falsa, aunque sí hay una suspensión revocada por el Primer Tribunal Colegiado.

Sobre ese caso, el ambientalista acusó de “corruptos y comprados” a los magistrados de dicho Tribunal y alegó que es necesaria la intervención del Consejo de la Judicatura federal.

Los sellos de clausura fueron colocados en marzo pasado y hasta la fecha la construcción de las 533 habitaciones previstas se ha visto detenida.

La cadena RIU firmó un convenio con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para ampliar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales “El Rey”, ubicada en la zona hotelera, a la cual se conectaría el complejo Riviera Cancún.

Sin embargo, dicho convenio estaba sujeto a la autorización de todos los permisos ambientales, por lo que en febrero pasado Fonatur dirigió un oficio al Ayuntamiento informando que la conexión a la planta de tratamiento le fue negada al hotel.

Personal de la cadena RIU informó a Novedades que el boletín membretado que circuló en medios de comunicación, si bien tuvo origen dentro de la empresa, contiene información que no es fidedigna, pues el equipo jurídico no ha confirmado que se hayan revocado las suspensiones, por tanto se trata de un documento que no estaba listo para circular.