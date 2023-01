Turistas agradecen a la policía por “aventón” durante bloqueo de taxistas en Cancún

A ellos sí les queda: turistas afectados por el bloqueo de los taxistas en la zona hotelera de Cancún, agradecieron en redes sociales el “aventón” que recibieron por parte de la Policía Quintana Roo.

Poco antes de las 13 horas de ayer 23 de enero de 2023, los taxistas de Cancún bloquearon la entrada y salida del bulevar Kukulcán, provocando que cientos de personas, muchas ellas turistas, bajaran de sus transportes para caminar en busca de medios para llegar al aeropuerto o a su hotel.

Esto provocó escenas muy curiosas, como la de unos turistas que contrataron un servicio de mototaxi, y muchos más que recibieron un “aventón” en las patrulla de la policía.

Montados en las bateas, los visitantes llegaron hasta el aeropuerto, evitando así perder sus vuelos, gesto que no pasó desapercibido por los extranjeros.

En la cuenta de Facebook de la Policía Quintana Roo, uno de los turistas agradeció el gesto de los agentes de la policía. En el comentario, firmado por el usuario Mike Duhaime, destaca los problemas que los taxistas causaron a los visitantes con el bloqueo de la zona hotelera.

Contó que debido a los problemas médicos de su esposa, la caminata bajo el sol por el bulevar Kukulcán le resultó problemática, y a pesar de que pidió ayuda, los taxistas lo ignoraron.

Para su suerte, un policía notó el problema y les ayudó con el equipaje, además de llevar a la señora dentro de la patrulla para evitar que sufriera una insolación mayor.

Este es el mensaje traducido al español:

El mensaje original, en inglés:

“My family was stuck on that highway to the Airport. We had to walk 5 Kms past the blockade My wife was near heat exhaustion and my eldest son was in pain.

I pleaded for help but just got laughed at by taxi drivers. A Cancun police officer noticed my wife in peril and came to help. They picked up our luggage and helped my wife inside.

She is a 2 time cancer survivor and needed help. They saved my wife’s life … no doubt.

I wish we had their names. I happened so fast, and they needed to return for others right away.