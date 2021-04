Cancún: ¿Te quedaste sin vacuna COVID? Esta es tu última oportunidad

Cerca de 35.2% de los adultos mayores de Cancún no acudió por su primera dosis contra COVID-19. Por ello, mañana 12 de abril permanecerá abierto un módulo para que los abuelitos tengan la oportunidad de vacunarse.

Durante las dos primeras jornadas se cubrieron a alrededor del 64.8% (38 mil 490) de los 59 mil 313 habitantes que integran la población adulta mayor del municipio, esto de acuerdo a las últimas cifras que dieron a conocer las autoridades locales, a las 17 horas del 11 de abril.

De acuerdo con la estadística, durante la primera jornada que se realizó el 29 y 30 de marzo, se logró proteger a siete mil 583 personas de la tercera edad, mientras que del miércoles 07 al viernes 09 de abril, el personal de los seis módulos instalados en la ciudad pudieron aplicar 26 mil 658 dosis.

Por lo que se optó por extender la convocatoria hasta el domingo 11 de abril, sin embargo, el sábado 10, se registró una afluencia de dos mil 369, y el domingo 11 de abril, la cifra ascendió a mil 880: 489 personas menos que el día anterior.

Además, se anunció para mañana 12 de abril la última fecha de la jornada de vacunación COVID en Cancún.

Esto se realziará en el módulo ubicado en el Campo Escuela San José, de 8 a 18 horas; sin importar la supermanzana, colonia o región donde vivan.

Horacio Reyes García, presidente de la Federación de Adultos Mayores en Cancún, explicó que aunque la logística en los centros de vacunación fue ágil, muchos decidieron no acudir desde el inicio de la jornada por miedo y por no poder cumplir con el requisito del registro en el portal www.mivacuna.salud.gob.mx, debido a que la mayoría no sabe navegar en internet y no tuvieron asistencia de sus familiares.

“Para los jóvenes el manejo de la tecnología es algo natural y realizar el registro en la página es lo más fácil del mundo, pero para los adultos mayores es una cosa muy complicada porque no tienen computadora, internet o no saben utilizarlo, ni a dónde ir. Esto los confundió muchisimo y optaron por mejor no vacunarse”.

Organismos gubernamentales abrieron algunos espacios para la asistencia del registro, al cual acudieron más de 600 adultos mayores, quienes lograron obtener el requisito.

La desinformación sobre las dosis aplicadas y las reacciones secundarias también generaron incertidumbre en esta población, lo que provocó que también hubiera bajos niveles de participación.

Asimismo, Reyes García indicó que la movilidad fue otro factor, ya que no cuentan con los recursos para pagar un taxi, por lo que 35 integrantes de la Federación solicitaron asistencia a este organismo para trasladarse.

Jornada de Vacunación💉 #COVID19



🗓Este 12 Abril, podrán asistir todos los adultos mayores de 60 años que no se han vacunado.

📍Módulo Campo Escuela San José

⏰8:00 am a 6:00 pm



Recuerda llevar los requisitos.https://t.co/eXr83fVk2K#TodosSeremosVacunados #TómaloEnSerio pic.twitter.com/HQSZ7Lugjk — Ayto Benito Juárez (@AytoCancun) April 12, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Jornada de vacunación alcanza a 27 mil 800 cancunenses

Playa del Carmen: Piden evitar rumores sobre llegada de segunda vacuna Covid

Módulos de vacunación COVID están casi vacíos en Cancún