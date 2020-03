Cancún: vacuna tus finanzas contra el coronavirus Covid-19

Los casos confirmados de coronavirus Covid-19 en México han puesto a muchos con los cabellos de punta, especialmente por sus consecuencias financieras.

Más allá de los mercados, las bolsas y el precio del petróleo, tú puedes blindar tus finanzas personales contra el coronavirus siguiendo estos sencillos consejos:

Verifica tu póliza de seguro

Revisar nuestro seguro de gastos médicos sí cubre enfermedades a causa del coronavirus. Por lo general, cuando las epidemias y pandemias son oficialmente declaradas como tales, se excluyen de las coberturas de las pólizas de seguros de salud, o bien son casos de exclusiones para las aseguradoras, que fijan una prima en función del riesgo.

Cuando el riesgo se determina como imprevisible y extraordinario, como podría ser en el caso del Covid-19, usualmente no alcanza algún tipo de cobertura.

Checa las políticas de cancelación de vuelos

Si tenemos planes de viaje especialmente a Europa y Asia, mantenernos al tanto de las políticas de cambios, cancelaciones y reembolsos de las aerolíneas.

Si la compañía cancela el vuelo por el coronavirus, el afectado tiene derecho al reembolso de lo que pagó por el vuelo o cambio para otra fecha.

Pero si el vuelo es definitivamente cancelado por razones sanitarias o de emergencia, no existen compensaciones por ser una causa de fuerza mayor.

Checa tu salud

Ya que aún no hay un tratamiento identificado, no hay que escatimar recursos económicos para mantener los espacios personales y de trabajo bien aseados, gastar en higiene personal, gel desinfectante de alcohol isopropílico al 70 o 90%, comprar alimentos saludables y vitamínicos también es una buena inversión.

Evitar compras inútiles de pánico

No caer en el furor de comprar vuelos “baratos”, o tratamientos sanitarios especialmente costosos y escasos.

Si viajar no estaba en nuestro presupuesto, evitar la tentación de comprar un vuelo que luego no podrás liquidar con el resto de una estancia no planeada.

(Con información de Excélsior)