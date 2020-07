La pandemia y la consecuente crisis económica por la que atraviesan miles las familias no fue un impedimento para que las navieras incrementen nuevamente sus tarifas. Ahora, un paquete de reformas pretende poner fin a la “voracidad” de las empresas que prestan el servicio de transporte hacia las islas de Quintana Roo.

Para el diputado de Cozumel, Carlos Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado, además de las constantes alzas en el precio del cruce, las navieras también han creado duopolios acabando de esa manera con la libre competencia, de ahí la necesidad de establecer ese servicio como “interés público”.

“Por años se han coordinado para acaparar un mercado que no tiene más opción que viajar en sus barcos, al presente se han puesto de acuerdo hasta para que una de las empresas funcione en días pares y otra en días nones. Por lo que, a pesar de que una de ellas cobra menor tarifa (misma que también aumentaron), no se puede optar por esa opción para viajar si ese día no opera”, detalla el documento firmado por el legislador.

Se trata de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, ingresado al congreso local, para que XVI Legislatura ejerza su facultad de presentar iniciativas ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La iniciativa propuesta es para reformar diversas fracciones del artículo 8, así como los artículos 139 y 140 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, una facultad que le compete a los diputados federales, pero que a pesar de las quejas, los congresistas de Quintana Roo no han procurador avances en ese sentido.

“Esta situación no debe ser tolerada, pues cabe señalar que los abusos de Naviera Magna, S.A. de C.V., Ultramar; y Golfo Transportación, S.A. de C.V. Winjet, no solamente se dieron ahora, sino que ésta es la tercera vez que elevan sus tarifas”, expone el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Puso como ejemplo el hecho de que hoy el costo del viaje redondo para los residentes de Cozumel sea de 300 pesos en el caso de Ultramar y de 170 pesos en Winjet, cuando en marzo de 2019 el máximo era de 140 pesos.

“Tan se ponen de acuerdo, que llevan a cabo acciones conjuntas para para prevalecer, una naviera como un servicio de alto costo y, la otra, como la opción de menor costo. Sus prácticas van desde fijar precios sin que haya otros competidores que puedan contrarrestar el poder que tienen sobre la población a la que no le queda más opción que pagar las altas tarifas, hasta como en esta ocasión, alternándose los días para operar y así obligar a los habitantes a usar las dos navieras”, señala.

Ante esa situación consideró urgente que haya una modificación a la legislación federal, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sea quien regule las tarifas para garantizar que no existan abusos.

Para el entrevistado, el flujo de pasajeros hacia las islas se ha visto afectada con la actual crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, pero no debe ser excusa para que las navieras manipulen más el mercado y aumenten sus tarifas de forma desmedida.

Movilización de pasajeros en las rutas navieras de pasajeros en los últimos tres años solo en Cozumel, donde recientemente hubo un incremento en precios

Año Pasajeros

2017 4,575,269

2018 4,557,927

2019 4,442,280

2020 912,937



Modificaciones principales propuestas para la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo Objetivo

8 Adicionar una fracción que establecer que la SCT tendrá la atribución de establecer tarifas preferenciales para los habitantes de las islas y de los habitantes de las entidades federativas, así como de modificar las tarifas en caso de que el interés público lo exija.

139 Establecer que el contrato de transporte marítimo pasajeros, celebrado con habitantes de alguna de las islas del litoral mexicano, tendrá el carácter de un servicio de interés público.