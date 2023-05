Cancún: ‘Venimos a trabajar’; dice ‘Alemán’ tras la cancelación de su concierto

Con un ‘No se vale’, ‘Venimos a trabajar’; el rapero conocido como ‘El Alemán’ ha hablado tras la cancelación de su concierto que pretendía llevarse a cabo en la Plaza de Toros de Cancún.

Expresando su descontento a través de sus historias de Instagram, ‘El Alemán’ considera que esta decisión va en contra de la libertad de expresión de los artistas y no le parece justo.

Cabe señalar, que el concierto estaba programado para realizarse en la famosa Plaza de Toros, pero horas antes del evento, las autoridades municipales colocaron sellos de "clausurado" en las entradas, dejando en claro que el espectáculo no se llevaría a cabo.

Más tarde, el rapero confirmó la cancelación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✞El Alemán✞ (@mxalemanmx)

Detalló que el show no se canceló por falta de permisos ni por incumplimiento de los lineamientos de Protección Civil, sino debido a una nueva ley en Cancún que prohíbe los espectáculos que inciten a la violencia, el sexo y otras formas de libertinaje.

El rapero mexicano considera que esta medida no es justa, ya que él y su equipo también trabajan y hay personas que viajaron desde lejos y pagaron su boleto para asistir al concierto.

Asimismo, ‘El Alemán’ enfatizó que su show es para pasarla bien y no para hacer daño a nadie: “venimos a pasarla bien y no hacerle daño a nadie, la neta. Yo siempre les he hablado en mis canciones de salir adelante, de buscar el éxito de siempre, ir en busca de una mejor calidad de vida para tu familia, para tu mamá, para tu jefa, igual sacar adelante a tus compas del barrio”, explicó.

Hasta el momento, las autoridades municipales han dejado en claro que no permitirán actuaciones que promuevan la apología del delito. Esta medida estará vigente durante todo el año y se encuentra establecida en el Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del municipio de Benito Juárez.

Esta cancelación no es un caso aislado, ya que 'El Alemán' también mencionó que se enteró de la cancelación de otros conciertos, como el del “Comander”.

“La neta, esta ley que tienen acá se impone contra la libertad de expresión y no se me hace justo. No podemos vivir sin música, ánimo, ánimo”, señaló el rapero.

La situación ha generado un debate entre aquellos que respaldan la medida y aquellos que creen que se está coartando la libertad artística. La cancelación del concierto de 'El Alemán' dejó en evidencia las tensiones entre la promoción de la cultura y el entretenimiento, y la necesidad de mantener un ambiente seguro y libre de violencia en los espectáculos públicos.

"No es justo", rapero 'El Alemán' expresó su descontento tras la cancelación de su concierto en #Cancún. pic.twitter.com/5FK9mdcLuf — De Peso (@DePeso_) May 21, 2023

Te puede interesar: Reportan cancelación del concierto de Alemán en Cancún

(Con información de De Peso)