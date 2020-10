Cancún: Vigilan desarrollo de zona de baja presión cerca de las costas de Quintana Roo

CANCÚN, Q. Roo.- Lluvias puntuales de fuertes a muy fuertes se prevén para el sureste de México y la Península de Yucatán, así informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su último boletín.

A las 07:00 horas de este viernes 23 de octubre, tiempo del centro de México, la zona de baja presión en el Mar Caribe aumentó a 50 por ciento de probabilidad para desarrollo a ciclón tropical en la previsión a 48 horas. Se ubicó aproximadamente a 585 kilómetros (km) al este-sureste de las costas de Quintana Roo y se desplaza lento hacia el noroeste, con vientos máximos sostenidos de 20 km/h y rachas de 30 km/h

La Conagua pronostica para este día, lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en zonas de Campeche y Chiapas,y puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en Quintana Roo, el sur de Veracruz y Yucatán. Las cuales serán generadas por un canal de baja presión que se extenderá sobre la Península de Yucatán y el sureste de México ,e interaccionará con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe..

Es así que para la Península de Yucatán se espera cielo medio nublado en el día e incremento den ubosidad hacia la tarde, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, así como fuertes en Quintana Roo y Yucatán, todas acompañadas de descargas eléctricas. Se espera ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h en costas de Campeche y Yucatán.

