Cancún: Zona de manglar utilizado como basurero de cacharros en la región 77

La zona de manglar ubicada en la región 77 de la ciudad ha sido usada por parte de personas para el abandono de cacharros, debido también al rebosamiento de los contenedores de basura en la vía pública.

En una jornada de saneamiento de la zona de mangle al exterior de la Universidad del Caribe, habitantes de la zona y asociaciones civiles, retiraron de un espacio de aproximadamente tres mil 500 metros cuadrados, más de media tonelada de cacharros cómo llantas, tazas de baño, cables, escombro, entre otros.

Diana Alicia Amador Zavala, integrante del comité ciudadano de la región 77 de Cancún, señaló que esta zona de manglar es constantemente usada como basurero, pero ayer fue la primera ocasión que los residentes se organizaban para retirar toda la basura.

“Hemos observado que hay gente que viene desde la playa, desde Isla Blanca o desde Rancho Viejo, y como es el paso de salida aprovechan para tirar ahí su basura, y se convierte en un punto de concentración excesiva. A veces los contenedores sirven para cuatro edificios y 80 familias, pero a veces sirven para ocho o dos edificios, entonces es mucha basura para un contenedor”, dijo.

Además de esto la entrevistada lamentó que los camiones de la basura no puedan llevarse los cacharros que se abandonan en el mangle.

Usan zona de manglar para el abandono de cacharros / (Foto: Edgar Balam)

De acuerdo con información de la empresa Red Ambiental, los camiones recolectores no pueden compactar cosas como colchones, llantas, tazas de baño, neveras, entre otros residuos grandes que se abandonan en la vegetación, por lo que aquellos que se tiran ahí no se recogen.

Ante esta situación, Amador Zavala resaltó que ayer fue la primera actividad del proyecto Barrio en Marcha, en el que los habitantes de la región 77 pretenden hacer al menos una actividad al mes, que atiendan los diferentes problemas sociales de la zona, como es la limpieza de residuos, y también la imagen urbana, los animales callejeros, y la creación de huertos.

Por otra parte, de acuerdo con miembros de los colectivos de la colonia, el sector del manglar, que une las calles 47 con la 92, y que es utilizado como huerto, es de las partes más limpias de la zona, aunque en cada limpieza que se hace en su perímetro cada seis meses se llegan a sacar el equivalente a cuatro refrigeradores y cuatro bolsas de basura.

En la actividad se contó con la participación de alumnos de la Universidad del Caribe, el Colegio de Arquitectos, así como de la empresa Red Ambiental, las asociaciones Saving our Sharks, y Parley for the Ocean, y de integrantes de colectivos de la supermanzana.