Cerrarán la zona hotelera de Cancún a la circulación masiva

El gobierno de Cancún establecerá un operativo para segmentar la circulación en la zona hotelera, con el objetivo de reducir la entrada de personas y vehículos de transporte público.

Mara Lezama Espinosa, presidente municipal de Benito Juárez, explicó que la zona hotelera será dividida en tres sectores y, en cada uno de ellos se le establecerá un número específico de unidades del transporte público, las cuales sólo podrán circular dentro del espacio que se le asigne.

En su mensaje transmitido en redes sociales, la alcaldesa detalló que para establecer la delimitación por sectores, se tomaron en cuenta aspectos como el total de hoteles que laboran actualmente - que según la funcionaria, hasta el cierre de la edición, son 13- y su ubicación.

Explicó que los sectores serán:

Asimismo, se planteó establecer cuatro turnos para dotar el servicio de transporte a las personas que aún tengan que laborar en la zona hotelera.

Los turnos serán:

Lezama Espinosa comentó que el objetivo es que los trabajadores de los hoteles no tengan un contagio en el transporte público, por lo que se busca reducir el número de pasajeros y unidades del transporte público.

Además, instó a