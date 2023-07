La cancunense Abigail Javier es convocada a la Selección Nacional Femenil

Después de llenarle el ojo a los visores en la Supercopa Femenil FIFA-FMF y en los Juegos Nacionales Conade, la jugadora cancunense Abigail Javier Herrera fue convocada para formar parte de la Selección Nacional Femenil Sub-15.

Su talento y dedicación en la cancha la llevó a ser una de las elegidas y fue Andrea Romero Olivares, coordinadora operativa de selecciones femeniles, quien le dio la noticia.