Iris Mora paga el regreso de deportista de Cancún varado por el coronavirus

Cancún.- Rodrigo Daniel Ibarra Vázquez, el joven cancunense que quedó atrapado en Japón debido a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus chino, podría estar de regreso en Cancún esta misma semana.

Luego de que Sipse.com dio a conocer la historia de este deportista, la diputada de la Comisión del Deporte, miembro de la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, Iris Mora Vallejo, decidió tomar acciones para ayudar al deportista quintanarroense, quien se fue a probar suerte a China.

A través de su cuenta de Instagram, la legisladora compartió con sus seguidores su preocupación y la empatía que siente por este futbolista.

También te puede interesar: Cancunense queda varado en Japón por crisis del coronavirus

“Desde ayer estoy en contacto con él, y ya tomamos las acciones requeridas. Si el vuelo no se retrasa, mañana mismo estará aquí en Cancún. No esperaremos 3 meses, ni esperaremos a que la cancillería despierte”, escribió la ex seleccionada nacional de fútbol femenil.