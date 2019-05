Cancunense gana tres medallas de plata en nado

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cancunense Lucila Navarese conquista el segundo lugar en las pruebas de 50 metros pecho, 100 metros mariposa y el relevo 4x50 Mixto, en el Campeonato Nacional Máster, en la alberca Olímpica de Cancún.

“Es la primera vez que compito en un evento de esta magnitud. Por supuesto, nos motiva a los más jóvenes a seguir nadando. Uno piensa a veces que ‘ya me voy a salir o dejar de nadar’, pero cuando estás en algo así, te das cuenta que en realidad apenas comienza. Además, ayuda muchísimo a Cancún, gracias a las instalaciones que han implementado las autoridades, por tanto, tenemos la posibilidad de traer estos certámenes”, señaló.

Agregó que ‘después de esta competencia, en el mes de julio está programado el Nacional de Curso Largo, entonces la gente está muy contenta con las instalaciones, y los atletas quintanarroenses pues imagínense, felices de tenerlos aquí, de que naden a nivel del mar porque cuando es en altura es más complicado y no logramos los tiempos que esperamos’.

“Tengo en mente hacer un cruce con causa en julio de 15 ó 20 kilómetros, aunque todavía no decido la ruta de aguas abiertas. En octubre, igualmente, habrá otro Nacional de Másters, pero de Curso Corto, aquí, en la alberca.

Desde chiquita he nadado, la natación es mi pasión. Me tomé un ‘break’, tras la competencia de diciembre. De todas formas, no paro, pues estoy como entrenadora de aguas abiertas.

Este deporte saca lo mejor de mí, lo disfruto muchísimo, pues hay gente que de plano no disfruta el entrenamiento. Entreno a mi hermana (Camila Navarese) y tengo a un grupo de ocho chicas de Cozumel”, detalló.