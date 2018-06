Mariela pasa los mejores días de su vida en Rusia

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Ha sido uno de los mejores días de mi vida”, confiesa desde Rusia, Mariela Martínez Vargas, después de atestiguar la histórica victoria de México ante su similar de Alemania, en Moscú. La aficionada cancunense de 25 años, quien el pasado 1 de junio inició su aventura futbolera para apoyar al Tricolor, relató a Novedades Quintana Roo que “fue una experiencia única ver ganar a México al actual campeón, la primera vez que ocurre en un Mundial, algo histórico”.

“La pasión por el fútbol es inexplicable, derramé lágrimas de alegría en el estadio, sin duda, un momento increíble”. “No hay palabras para expresar esto que siento, como muchos mexicanos. En el estadio, en Luzhniki, había como 50 mil personas, todo estaba pintado de verde”, relata.

“Todos estaban felices, fue una experiencia de muchas emociones. Si estando en casa fue espectacular, pues en el estadio los mexicanos lloraban de alegría, de ver cómo México le ganaba a Alemania. Ochoa e Hirving fueron los héroes”, sentencia.

Todavía con el éxtasis del triunfo frente a los germanos, Mariela ya alista la próxima escala, Rostov, la sede del duelo ante Corea del Sur, donde el Tri podría asegurar el pase a los octavos de final. “Así es, ya nos vamos para Rostov”, expresa la joven cancunense, más emocionada que antes.

