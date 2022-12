Cancunenses muestran poco interés en los rituales de Año Nuevo

La ciudadanía cancunense no tiene casi ningún interés en despedir este 2022 con alguno de los tradicionales rituales de Año Nuevo, como el de las 12 uvas o el uso de ropa interior de colores, aunque lo que más se comparte es la preferencia por visitar las iglesias.

En un sondeo hecho en Cancún, la ciudadana Noemi Poot Chan compartió que para recibir el 2023 sólo irá a la iglesia y hará su cena con su familia, pero por ser cristiana no encuentra sentido en los rituales que atraen abundancia o salud.

Sin embargo, señaló que en su colonia hay vecinos que practican la quema del muñeco de trapo, conocido en México como “el viejo”, para deshacerse de lo malo ocurrido en el año.

“Somos de Yucatán, pero llevamos 20 años viviendo en el sur de la ciudad. Nosotros nos basamos solamente en lo que es la palabra de Dios, y en lo que respecta a ser agradecidos por todo lo recibido, pero las creencias de los rituales es una cultura que no llevamos, son simples supersticiones”, dijo.

Asimismo, durante las entrevistas hubo al menos dos personas que señalaron que no iban a realizar ninguno de los festejos que se conocen en México, por no estar con sus familiares para celebrar o simplemente por no creer en eso.

Por ejemplo, el ciudadano Eymard Sánchez Lima, compartió que no realizará ningún ritual, incluso el de ir a la iglesia, a pesar de denominarse a sí mismo como parte de la comunidad católica, porque no tiene esa creencia, ni la convicción de ir a misa, aunque aclaró que celebrará el Año Nuevo con cerca de 10 personas.

“Hace tres años se usábamos las uvas como único ritual, pero después de pandemia ya no alcanzaba la economía, y entonces vimos que no era necesario hacer ese ritual para que se cumplieran nuestros deseos, sino realizarlos nosotros mismos”, dijo

Por su parte, el ciudadano Rubén Álvarez Cruz, comentó que se irá a misa para despedir el año viejo, pero sin tradicionales rituales, ni siquiera el de las 12 uvas, porque les parece sin sentido, y sus vecinos tampoco se conocen por hacer los rituales.

La ciudadana Marisela Cortés Luna mencionó que lleva 21 años viviendo en Cancún, y celebrará con 10 personas de las que solamente una hace el ritual de la ropa interior de color.

Destacó que para ella, este tipo de tradiciones no son importantes, pues aseguró que no ve la relevancia de encontrar fortuna con base en una prenda. Sin embargo, recordó que en su natal Veracruz también se practica la quema de un muñeco de trapo, y ya.

Rituales de Año Nuevo

Cabe señalar que en México se conocen alrededor de 10 rituales distintos de Año Nuevo, aunque los más populares son comer 12 uvas, usar calzoncillos de cierto color para atraer fortuna, amor o salud, salir con una maleta para pedir por la oportunidad de viajar, comer lentejas para pedir abundancia, barrer la casa y quemar un muñeco de trapo, para dejar atrás las malas vibras y todo lo malo ocurrido en el año.

Asimismo, también hay zonas del país donde se avienta agua por la ventana como otra práctica para ahuyentar malas vibras, así como el colocar un borrego de peluche en la entrada de las casas para atraer buena fortuna, e incluso, hay casos donde se recurre a hacerse “limpias”, pero esta es la menos popular en estas fechas.