Cancunenses utilizan descuentos en registros extemporáneos

Gente de todas partes de Cancún ha requerido utilizar los descuentos totales para registrar de forma extemporánea a sus hijos de seis meses a siete años de edad, a pesar de que la actual campaña se diseñó principalmente para las colonias irregulares.

Marcos Basilio Saldívar, director del Registro Civil de Benito Juárez, señaló que tras 10 días de iniciar la campaña especial de registros de nacimiento, se han recibido más de 25 solicitudes para este trámite, tanto de gente de zonas irregulares como de la zona centro, como Tres Reyes o las supermanzanas 63 y 64, por mencionar algunos.

Esta campaña está dirigida a más de 200 regiones y colonias irregulares como las de la periferia de la ciudad.

“Para hacer el registro hay que presentar el nacido vivo. De los padres se requieren el acta de nacimiento, CURP, identificación, dos testigos y la identificación de estos, solicitud de registro de nacimiento y la constancia de inexistencia de registro de nacimiento”, detalló.

Costos de constancia varía

En el caso de gente foránea se necesita presentar adicionalmente la constancia estatal de inexistencia del estado originario, cuyo costo varía según cada entidad. En el caso de Quintana Roo la constancia de inexistencia tiene un pago de derechos estatal de 343 pesos.

Por otra parte, el entrevistado agregó que se han dado casos en los últimos 10 días donde los interesados no cuentan con un documento llamado “nacido vivo”, debido a que está muy maltratado, ilegible o nunca se tramitó por desconocimiento.

En estos casos las autoridades señalan que no habrá sanciones por intentar registrar tardíamente a los hijos, sino que se debe realizar una comparecencia en las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la región 94, para recibir otro nacido vivo.

Horarios y ubicaciones de registros

Las comparecencias son de nueve de la mañana a cinco de la tarde.

El director mencionó que el trámite de registro se solicita en las oficialías seis y nueve del Registro Civil, ubicadas junto al DIF Benito Juárez, de ocho de la mañana a dos de la tarde, y de dos a siete de la noche.

Hasta el 30 de noviembre tanto el registro extemporáneo como la comparecencia para recibir el nacido vivo serán gratuitos.

Basilio Saldívar resaltó que la razón para interesarse en estas campañas es que al no tener registro de un hijo, éste no tiene identidad y se genera desigualdad social al no poder acceder a servicios como la educación o la salud, a programas sociales, a una vida digna, y son vulnerables ante cualquier delito.

“Se estableció en el programa de esta campaña poder llevar a cabo brigadas en diferentes colonias de la ciudad, dándole prioridad a los asentamientos alejados. Vamos a estar instalando brigadas itinerantes en algunas zonas de la ciudad donde vamos a contar con mesas del DIF para las comparecencias”, dijo.

Se pretende tener la primera para el 15 de agosto, y posteriormente se pretende visitar una zona a la semana. Además se llevarán módulos de información a las brigadas de Prosperidad Compartida de la Dirección de Desarrollo Social, y a las de Cancún nos Une.

Cabe mencionar que en la última edición del anterior evento se recibieron siete de las 25 solicitudes de registros extemporáneos que se contaron para este jueves.

La próxima actividad de registros es hoy a partir de las 10:30 horas en las instalaciones del Centro de Retención Municipal de la región 99, donde se pretende dar certeza jurídica a 15 niños no registrados.

Durante este año se han registrado de forma extemporánea a otros 12 niños en el Centro de Retención, y a lo largo del año se han atendido más de 900 casos de niños no registrados de seis meses a siete años.