No daremos un paso atrás en participación ciudadana: Mayuli

LÁZARO CÁRDENAS, Q. Roo.- Integrar a los miembros de las comunidades en la toma de decisiones sobre la ejecución y supervisión de los proyectos de desarrollo que pueden afectar los recursos naturales de sus localidades, es el principal propósito de la consulta pública, mecanismo que ya es posible aplicar en Quintana Roo, con la nueva Ley de Participación Ciudadana, indicó Mayuli Martínez, candidata a senadora por Quintana Roo, en su primera visita al municipio de Lázaro Cárdenas.

“Hoy varios medios publicaron un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) donde dice que el Programa de Desarrollo Urbano del municipio es inconstitucional y pone en riesgo la conservación de la riqueza natural de Holbox y del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam.

“Esas son las cosas que los ciudadanos ya no pueden permitir, y hay decisiones que el gobierno ya no podrá tomar solo: tendrá que consultar a los ciudadanos. Ahí es donde debemos cerrar filas y no dar un paso atrás en materia de participación ciudadana”, aseguró la candidata a los vecinos de Kantunilkín.

La aspirante al Senado de la coalición “Por Quintana Roo al frente” indicó que es primordial garantizar el desarrollo y la conservación que permita un turismo sustentable de bajo impacto, priorizando siempre la preservación de las riquezas naturales.

Mayuli Martínez recordó que la Ley de Participación Ciudadana tiene otros mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, la silla ciudadana, la consulta vecinal, el presupuesto participativo y las audiencias vecinales, que podrán aplicarse en Quintana Roo para evitar situaciones como las que se están presentando en Lázaro Cárdenas.

“Es momento de agarrar los instrumentos y aplicarlos. Desde que se inició la ruta del cambio, hace dos años, en Quintana Roo hemos visto avances. Ahora queremos hacerlo desde el Senado: los resultados de mi desempeño están disponibles para que la revisen, soy una mujer de resultados”.