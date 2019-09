Candidato a senador de Arizona propone anexar México a EU (El Universal)

Daniel McCarthy, aspirante al senado de Arizona, y también dueño de una compañía de cosméticos se enfrenta contra la republicana, Martha McSall, en las primarias del partido y su campaña incluye entre sus principales ideas agregar México a la Unión Americana.

“Claramente, 30 millones de indocumentados mexicanos buscan ser parte de Estados Unidos, probablemente la mitad de la población buscan serlo”, dijo en una estación de radio en Arizona.

La idea se basa en el artículo IV, sección 3, cláusula 1 de la Constitución que dice que “el Congreso puede admitir nuevos estados en esta unión”. De acuerdo con el medio local, el aspirante dijo que hay una razón por la que los indocumentados buscan llegar a EU.

Siguió: “Necesitamos tener un muro de forma inmediata”.

Dijo que sabe que su idea de agregar a México tendrá muchos opositores, pero dijo que los mexicanos quieren llegar a la Unión Americana por las condiciones en sus lugares de origen.

Real Clear Politics dice que el mandatario Donald Trump ya le ha dado su apoyo a McSally.

Envían a juicio a Cristina Fernández por causa de millonarios sobornos (El Universal)

Un juez argentino envió a juicio a la ex presidente Cristina Fernández (2007-2015) y al resto de imputados de la conocida como “causa de los cuadernos”, en la que se investiga si la actual candidata a la Vicepresidencia encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios de su gobierno.

Según informaron fuentes jurídicas a EFE, el magistrado Claudio Bonadío, encargado de la instrucción, decidió elevar a juicio el caso.

Este se destapó en agosto de 2018 cuando una investigación periodística desveló los cuadernos que durante más de una década elaboró un chofer ministerial, en los que supuestamente detalló los viajes que hacía por Buenos Aires para entregar bolsas con millones de dólares a funcionarios kirchneristas.

Cristina Fernández vuelve de Cuba a Argentina y retomará su agenda el sábado.

La ex presidente argentina y actual candidata a la Vicepresidencia regresó este viernes a Argentina después de visitar durante la última semana a su hija, Florencia Kirchner, ingresada en un hospital en Cuba, confirmaron a EFE fuentes cercanas al entorno de Fernández.

Después de pasar los últimos 10 días en ese país, la ex mandataria retomará su habitual agenda de actos públicos de los últimos meses, en los que ha viajado por Argentina para presentar su libro, “Sinceramente”, gira que este sábado llegará a la ciudad de La Matanza; situada en el área metropolitana de Buenos Aires.

Antes de marchar a Cuba, desde el entorno de Fernández aseguraron que el viaje que terminó este viernes, fue el último que la también senadora realiza a Cuba antes de las elecciones presidenciales del próximo 28 de octubre, en las que segunda la candidatura del peronista Frente de Todos en una fórmula encabezada por Alberto Fernández, favorito a hacerse con la victoria en los comicios.

Para realizar estos viajes, Cristina Fernández debe recibir la autorización del Tribunal Oral Federal 2 argentino, que desde el 21 de mayo pasado la juzga por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato.

¿Cómo cambia la situación judicial de Cristina Fernández con su candidatura a vicepresidente?

Las causales para iniciar un juicio político contra un vicepresidente incluyen conductas que justifiquen un mal desempeño, la comisión de un delito durante el ejercicio de su cargo o la comisión de un delito fuera del cargo que ejerce en ese momento.

Investigan 27 muertes por posible dengue en Veracruz (El Universal)

Los servicios de salud de Veracruz analizan si 27 fallecimientos de personas tienen que ver con el dengue, una enfermedad que azota a la entidad en las últimas semanas.

El director de Salud Pública de Veracruz, Salvador Beristáin Hernández, informó que oficialmente tienen un registro de 4,845 casos de dengue y 2 muertes causadas por la enfermedad.

“Es importante señalar que hay dos fallecimientos que el Sistema Nacional evaluó con datos clínicos para hacer la clasificación y son los que salieron, pero tenemos 27 que están en espera de que salgan con la confirmación o negación”, aclaró.

El funcionario admitió que es “infinitamente mayor” el número de casos de dengue que se registraron durante el año anterior al actual.

“La evaluación epidemiológica no se puede hacer cada año porque el dengue es una enfermedad cíclica, porque pasado un periodo vuelve a presentarse brotes y sucede en todo el mundo. Si solo hablamos contra el año anterior es un número infinitamente mayor de casos pero si hacemos la evaluación de acuerdo a los ciclos estamos por debajo del último ciclo de 2012 que fue de más de 8 mil casos”.

Agregó que los municipios en donde se ha incrementado el número de casos son Martínez de la Torre, Orizaba, Pánuco, Xalapa y en Coatzacoalcos.

Beristáin Hernández además descartó que no se hagan fumigaciones, pues dijo que actualmente hay más de 800 trabajadores y poco más de mil 200 promotores atendiendo el estado. En Xalapa hay 142 trabajadores y al menos 200 voluntarios.

“Están fumigando en todo el estado, en Xalapa se ha hecho el rociado en la colonia Casablanca y aquellas colonias que están como positivas. Antes venían, salían con sus máquinas y echaban humo, pero el insecticida que estamos usando es distinto con una niebla muy fina que no se ve, no se nota y es mejor”.

Veracruz es el único estado del país que registra los cuatro tipos de serotipo de dengue, ocupando por ello el primer lugar a nivel nacional con 4,845 casos hasta el pasado 16 de septiembre, según la Secretaría de Salud.

En el reporte Panorama Epidemiológico de Dengue 2019, el 72% de los casos confirmados de dengue corresponden a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Puebla.

A nivel nacional se confirmaron 16,403 casos a la semana 37 (corte 16 de septiembre) y 43 defunciones. El mayor número de casos se concentran en el primer serotipo DNG con 11,710; enseguida DCSA+DG con 4,693; con 3,545 casos DCSA y; DG el menos con 1,148 casos.

Los cuatro serotipos de dengue son: dengue no grave (DNG); dengue con signos de alarma (DCSA); dengue grave (DG) y dengue grave con signos de alarma y dengue grave (DCSA+DG).

Para el caso de Veracruz, el reporte destacó que la entidad es el único estado con los cuatro serotipos circulantes. Actualmente se tienen en probables casos de dengue 23,631 casos, pero se han confirmado 4,845 defunciones.

De éste universo el mayor número de casos se concentran en el serotipo 1 (DNG) con 4,251; en el serotipo 2 (DCSA) 476 casos; en el serotipo 3 (DG) 118 casos y; serotipo 4 (DCSG+DG) 594 casos de dengue.

Los municipios con más casos son Rafael Lucio con 109 y existen 6 casos de DCSA+DG; sigue el municipio de Jilotepec con 71, todos DNG; seguido de Benito Juárez con 70 casos; Nautla con 33; resto (sin especificar) 3,968.

Reconoce gobierno la operación de 37 cárteles del narco, en el país (El Economista)

Reportes de transparencia indican que del 2016 al 2018 el grupo con mayor número de detenciones fue el Cártel Jalisco Nueva Generación. El actual gobierno federal reconoció la existencia de 37 cárteles o grupos delictivos que operan en el país.

Aunque desde el 1 de diciembre, indicó que no emprendería una guerra contra el crimen, y que su objetivo no sería la detención de líderes de la delincuencia, el nuevo gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la existencia de los grupos delictivos.

Mediante un oficio la Fiscalía General de la República proporcionó la lista más actualizada de los grupos delictivos que operan en el país, con lo cual asumió que éstos existen y realizan operaciones delictivas.

Admitió la existencia del Cártel de Sinaloa y sus diferentes brazos armados: Gente Nueva con presencia en Chihuahua y Sinaloa; Los Cabrera (Durango y Chihuahua); el Cártel del Poniente y/o de La Laguna y/o Los Bardales (Durango y Coahuila); El Aquiles (Baja California); El Tigre (Baja California); Del 28 (Baja California Sur); Los Artistas Asesinos (Chihuahua); la pandilla Los Mexicles (Chihuahua); Los Salazar (Chihuahua), y Los Menos (Sonora).

El cártel de Los Arellano Félix y sus ramificaciones: El Chan (Baja California); El Jorquera (Baja California), y El Kieto (Baja California).

La Familia Michoacana y sus brazos: Guerreros Unidos y/o La Nueva Empresa (Morelos, Guerrero y Estado de México) y La Empresa (Estado de México y Morelos).

El Cártel de los Carrillo Fuentes y sus aliados: La Línea (Chihuahua) y la pandilla Los Azteca (Chihuahua).

El Cártel de los Beltrán Leyva y sus ramificaciones: Los Mazatlecos (Sinaloa y Baja California Sur); El 2000 y/o El Panchillo Huevos; Los Granados (Guerrero, región de tierra caliente); Los Rojos (Guerrero–centro y norte- y Morelos); La Oficina (Aguascalientes y Baja California Sur); Los Ardillos (Guerrero, región de la montaña y centro); Cártel Independiente de Acapulco (Guerrero).

Acerca del Cártel de Los Zetas, la Fiscalía informó que únicamente tiene presencia en el país con sus desprendimientos en el estado de Tamaulipas, es decir, ya no opera en entidades como Veracruz, Nuevo León y Coahuila donde antaño tuvo alta presencia.

Así, Los Zetas ahora sólo están en Tamaulipas a través del Grupo Operativo Los Zetas, el Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas. Respecto del Cártel del Golfo, la Fiscalía General de la República destacó que cuenta con ramificaciones conocidas como Metros (Reynosa, Tamaulipas); Rojos (Matamoros, Tamaulipas); Grupo Dragones (Tampico, Tamaulipas); Los Fresitas (Tamaulipas); Los Pelones y Talibanes (Cancún y Benito Juárez, Quintana Roo).

De los Caballeros Templarios, se menciona que operan mediante la célula liderada por Homero González Rodríguez y/o Gonzalo González (a) el Gallito en Tumbiscatío y Apatzingán (Michoacán).

Finalmente, respecto al Cártel Jalisco Nueva Generación, la Fiscalía General de la República reportó no tener información de que cuente con subgrupos, sólo el mando de Nemesio Oseguera, el Mencho, cuya organización criminal opera en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Alarmante cifra de periodistas asesinados en México (Grupo SDP, Medios Nativos Digitales de El Economista)

Desde diciembre 2018 a la fecha han sido asesinados 13 periodistas en México.

Situación grave que coloca a este país como peligroso para la profesión periodística, superando la violencia ejercida incluso en países que afrontan una situación de guerra como Siria e Irak.

El portal Periodistas Desplazados de México resalta que la cifra de estos últimos ocho meses supera los homicidios de reporteros cometidos el año previo.

Pero la cifra global desde que estos crímenes comenzaron a registrarse es mucho mayor, de los cuales se presume, el mayor perpetrador ha sido el crimen organizado o el narcotráfico. De 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado el asesinato de 130 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, 120 son hombres y 10 son mujeres.

De los crímenes antes mencionados, 47 ocurrieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; otros 51 periodistas fueron asesinados durante el mandato de Felipe Calderón; y 26 más bajo la administración de Vicente Fox.

Otro dato que vale la pena destacar, es que la mayor parte de estos asesinatos han ocurrido en el interior de la República.

De los 13 crímenes perpetrados durante 2019, las víctimas eran de los estados de Baja California, Tabasco, Sonora, en dos casos; Morelos, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, en dos casos y Veracruz.

Esta última entidad Veracruz, sobre todo durante el gobierno del priista Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016, ha sido la más letal para los comunicadores: 17 periodistas asesinados, incluyendo el asesinato del periodista Rubén Espinosa que se ejecutó en la Ciudad de México.

Lo peor de todo es la impunidad de los crímenes, pues en solo 10 ocasiones se han presentado sentencias condenatorias.

EU: Walmart suspendió la venta de cigarrillos electrónicos debido a la ola de muertes y enfermedades (Infobae)

Walmart dejará de vender cigarrillos electrónicos en medio de la “complejidad regulatoria” y la “incertidumbre” en torno a dichos productos, informó la tienda el viernes a través de un comunicado.

“Dada la creciente complejidad regulatoria federal, estatal y local y la incertidumbre con respecto a los cigarrillos electrónicos, planeamos descontinuar la venta de productos electrónicos de entrega de nicotina en todas las tiendas de Walmart y Sam’s Club en los EU”, informó la compañía. “Completaremos nuestra salida después de la venta a través del inventario actual”, agregaron.

La decisión de Walmart llega en medio de nuevas revelaciones sobre los efectos del uso de los cigarrillos electrónicos en la salud, que han golpeado fuertemente a la industria del vapeo.

Los cigarrillos electrónicos se promocionan como una forma menos dañina que los de tabaco tradicional. Sin embargo, una “epidemia” de vapers entre los adolescentes y un brote de una enfermedad mortífera han sumido a la industria en la mayor de las incertidumbres.

Las autoridades sanitarias están investigando 530 casos de una misteriosa enfermedad pulmonar que ya ha causado la muerte de ocho personas, de acuerdo con cifras oficiales.

Las autoridades de Salud del estado de Missouri informaron el jueves sobre la muerte de un hombre de unos 40 años de edad, relacionada con la inhalación de vapores, que sería la octava víctima.

El Departamento de Salud y Servicios para Personas de la Tercera Edad de Missouri dijo que el hombre tenía un funcionamiento pulmonar normal antes de comenzar a papear en el mes de mayo pasado. Desarrolló síntomas respiratorios leves que empeoraron y fue hospitalizado el 22 de agosto.

Mientras tanto, la cadena CNBC informó que la administración de Donald Trump está trabajando en una prohibición federal de los cigarrillos electrónicos saborizados, mientras que las ciudades y los estados están tomando medidas similares.

Los datos preliminares de la encuesta federal muestran que más de una cuarta parte de los estudiantes de secundaria dicen que usan cigarrillos electrónicos. Los legisladores culpan a Juul, el líder del mercado, del aumento en el uso de los cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes. En consecuencia, a principios de este año Walmart elevó la edad de compra de tabaco y de dichos dispositivos hasta los 21 años.

Además, las cadenas CBS, WarnerMedia y Viacom han dicho que dejarán de publicar anuncios de e-cigarrillos.

Indispensable continuar la guerra contra el uso del plástico

Sería importante que se implementara una estrategia a todo lo largo y ancho de la república mexicana, para iniciar una verdadera guerra permanente, contra el uso del plástico, principalmente por la gran cantidad de estos, que llega como basura a los mares.

Los ambientalistas reconocen los avances de las leyes que prohíben el uso de desechables en el país, pero aseguran que para obtener el éxito se debe buscar un cambio cultural.

Un reciente informe de la ONU reveló que alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año y que de seguir esta tendencia para 2050 tendremos cerca de 12,000 millones de toneladas de desechos plásticos en los basureros y en la naturaleza.

A esto se suman los 5 billones de bolsas de plástico que se utilizan cada año y el millón de botellas de plástico que son compradas cada minuto.

Tan solo en la Ciudad de México cada día se generan 12, 816 toneladas de residuos sólidos, de este total, 123 toneladas son plásticos, según cifras oficiales.

Respuestas reales y tangibles a los casos pendientes

Sería bueno que existiera un grupo de gente que se dedicara a desmentir o a afirmar cuando una información es real, ya que pareciera que no está permitido la realidad se haga pública, la verdad es la base que conformará que el futuro de los niños y los jóvenes brille.

Por otra parte y respecto a la salud, en el caso del desabasto de medicinas, donde están los reportes reales, porqué el gobierno mexicano minimiza el desabasto de medicamentos para el cáncer y contradice a organizaciones civiles, esto no acaba de quedar claro, ya que mientras el gobierno dice que incluso hay un excedente, diversas organizaciones aseguran que la disminución del presupuesto está afectando a la población enferma.

Y en relación a la venta del avión, sería importante e interesante que el gobierno del señor López nos dé un informe sobre esta situación y con números reales, ya que fue en diciembre del 2018 cuando se dijo que se pondría a la venta el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, que se encuentra en San Bernardino, California, pero que sin embargo la aeronave sigue embodegada, sin venderse y generando gastos.

Se debería de prohibir llevar a cabo encuestas fantasma o simulaciones de encuestas, como algunas que se han llevado a cabo, de donde salen los resultados de las diversos actividades o asuntos, y que normalmente nunca son reales, con este tipo de acciones solo demuestran cómo manipulan al incauto mexicano.

Honor a quien honor merece

Desde esta columna hacemos patente nuestra admiración, respeto y reconocimiento a un gran hombre que supo honrar a través de su mandato a la hermosa República Mexicana, hablamos de don Emilio Portes Gil, hombre recto, inteligente y de nobles sentimientos, quien no dudó un instante en trabajar por México y para el bienestar de los mexicanos.

Nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que aun cuando vino de una familia humilde, pudo cursar todos sus estudios hasta llegar, en 1915, a obtener el título de abogado en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México.

En 1920 fue gobernador provisional de su estado natal, poco después de 1925 a 1928 fue gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas.

Como gobernador promovió la organización en pro de los obreros y campesinos favoreciendo el reparto de tierras, posteriormente fue llamado para ser parte del Congreso en los años 1917, 1921 y 1923.

Años más tarde se desempeñó como Secretario de Gobernación, y, ante el asesinato del general Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928 el kicenciado Emilio Portes Gil asumió la Presidencia Provisional de la República Mexicana, por un período de 14 meses.

Es así como el 1 de septiembre de 1929, en su primer informe de gobierno, el presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos, don Emilio Portes Gil, hace énfasis en el tema migratorio, donde se crea por decreto la Comisión Mixta Pro Turismo.

Y es aquí cuando se le da prioridad e importancia al sector turístico de México, para el bien de la economía y el desarrollo regional, logrando que hoy en día, el turismo tenga una gran importancia y aceptación por parte de los turistas tanto nacionales como internacionales.

Es por ello que el 27 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Turismo, se le rendirá un merecido homenaje a su trayectoria y a su destacada labor en la importante rama del turismo, por parte del director general de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega y el secretario de Turismo Federal, licenciado Miguel Torruco Marqués.



