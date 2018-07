¡Hidrátate! Canícula dejará sensación térmica de 45 grados

Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El departamento municipal de Climatología y Metereología de la coordinación de Protección Civil, pronosticó que en Playa del Carmen se podrán alcanzar los 45 grados de sensación térmica, durante la siguiente semana.

Esto a causa de la combinación de temperatura ambiente mayor a los 33 grados centígrados y el 95% de humedad que se ha estado presentando desde el inicio de julio, además de que la presencia de “polvos del Sahara” evitan la formación de nublados.

“El calor es insoportable a la intemperie, principalmente al mediodía, además de que está interviniendo otro factor que es el polvo del Sahara. Este está limitando la formación de nubosidad y de fenómenos hidrometereológicos en el Atlántico, hay algunas bajas presiones pero con efectos muy concentrados sin tormentas o formación de sistemas”, dijo Antonio Morales Ocaña, meteorólogo de Playa del Carmen.

Además, informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha emitido una alerta por el inicio del periodo de "canícula" desde el pasado fin de semana, por lo que se prevé mucho calor durante el día, e incluso por las noches.

"La canícula va del período de 30 a 40 días de calor y bochorno extremo, que este 2018 inició oficialmente el pasado 15 de julio"

“De acuerdo con la Conagua, la canícula va del período de 30 a 40 días de calor y bochorno extremo, que este 2018 inició oficialmente el pasado 15 de julio y concluirá el 23 de agosto. Es un fenómeno climático que anualmente se registra en diversas regiones de México y se caracteriza por una reducción en las precipitaciones pluviales y el aumento de las temperaturas durante la mitad de la temporada de lluvias, principalmente en el sureste, Península de Yucatán y algunas zonas del centro del país”, indicó.

Alertó que los riesgos de "golpes de calor", temperaturas corporales arriba de los 40 grados centígrados, se intensifican entre la población vulnerable, como infantes y adultos mayores, trabajadores de la construcción, además de mascotas a la intemperie.

“Hay que tomar agua, no refrescos, si no agua, hay que extremar las precauciones porque ya hay problemas de golpes de calor para que no se extienda a en la población. Hay que vestir ropas claras de fibras naturales y además protegerse con sombreros de paja, naturales, que permiten que la radiación no permanezca”, añadió el especialista del clima.