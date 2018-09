Buscan restauranteros acuerdo para evitar alza de precios

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) espera llegar a un acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, a nivel nacional, y evitar altos incrementos en los precios de sus menús que, a su vez, le permitan seguir con el negocio ante los incrementos de hasta 60% en las tarifas eléctricas.

Manuel García Maldonado, director de la Canirac, comentó que son 200 restaurantes afectados, principalmente de la zona turística, los cuales a pesar del alza no han incrementado sus precios, no obstante, en caso de que a nivel nacional no les resuelvan, consideró que las alzas en sus productos serán considerables.

“Se está subiendo la luz, tenemos múltiples reportes de luz, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo García Maldonado.

Este no es un tema nuevo porque en años anteriores otros sectores empresariales han denunciado tal problemática, sin embargo, en lo que confiere al segmento gastronómico, el aumento lo han experimentado en los últimos cuatro meses de manera preocupante, agregó García Maldonado.

Se buscó un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad y por medio de su Área de Comunicación Social expresaron que el tema no es de su competencia.

“Es consecuencia de la comisión reguladora de energía”, dijo García Maldonado.

Se estima que en la zona turística de Playa del Carmen, que comprende la Quinta Avenida y sus alrededores, operan unos 200 restaurantes, por lo que fueron beneficiados más de dos mil trabajadores que forman parte del segmento gastronómico durante las fiestas patrias.

Un comportamiento similar ha tenido la ocupación hotelera en la Riviera Maya. De acuerdo con el reporte del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, el 16 de septiembre tuvo un 74.11% de ocupación en los 46 mil cuartos de hotel, el más alto en lo que va del mes; antes de esa fecha los niveles estuvieron, incluso por debajo del 60%; el 12 de septiembre registró 55.9%, una cifra que corresponde a la más baja que ha tenido el destino en el año.