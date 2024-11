Canirac busca regulación de ‘cocinas fantasma’ en Cancún

A raíz de la pandemia, el número de las llamadas cocinas fantasmas (“dark kitchens”) ha ido en aumento en el país; son establecimientos que se dedican exclusivamente a la preparación de alimentos para entrega a domicilio, por lo que según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), representan riesgos para los negocios y empleados.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la cámara en Quintana Roo, comentó que la falta de regulación puede llevar a problemas de sanidad si no se mantienen altos estándares de limpieza y manejo de alimentos, además algunas “dark kitchens” pueden priorizar la rapidez y el volumen de pedidos sobre la calidad, afectando la salud de los consumidores.

“Una de las cosas que estamos peleando, hablando de las dark kitchens, es que deberían ponerlas en orden; son cocinas incógnitas, hay productos que salen desde bodegas y casas, y se venden a través de las plataformas digitales, como Uber Eats o Rappi, yo calculo que el 60% del mercado que hay en estas plataformas, son ‘dark kitchens’” , comentó.

Al no existir una regulación o un censo, no se sabe con exactitud cuántos de estos lugares podrían existir en el país, ya que las aplicaciones de comida no quieren compartir esa información, esto quiere decir que no hay referencia del espacio físico donde trabajan, por lo que no se puede saber con certeza si hay cumplimiento a las normas.

Dijo que no están en contra de los emprendimientos, pero es necesario que todos tengan regulaciones sanitarias, lo cual se discutió con el secretario de Turismo y la gobernadora del estado, quienes estuvieron de acuerdo en la regulación de estos espacios.