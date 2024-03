La Dirección de Tránsito Municipal de Felipe Carrillo Puerto, aseguró que la principal causa de accidentes fatales en el municipio es provoca da por el cansancio de los conductores.

La combi nación de factores como la fatiga, la falta de visibilidad y la presencia de conductores imprudentes, son los resultados.

Teresa Emigdio Antúnez, jefa del área en el municipio, informó que en lo que va del año se han registrado más de 20 accidentes; por lo menos el 30% ha ocurrido durante las noches y madrugadas; aunque los números parecen no ser alarmantes por el tipo de hecho, los pone en alerta.

Agregó que la falta de visibilidad por las no ches en las carreteras, combinada con la imprudencia de algunos con ductores, han provocado un peligro latente para la seguridad vial en la región, pero también dentro de la ciudad, donde también se observa este tipo de problemas.

Sostuvo que dentro de su jurisdicción están implementando operativos de vigilancia, han activado el alcoholímetro, están verificando que los vehículos estén actualizados, las personas cuenten con licencias, entre otras medidas; pero dijo que cada persona que solicite su permiso para conducir haga pruebas de manejo.