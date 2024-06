Cantautor cubano Luis Hidalgo Ramos estrena documental ‘Daniel’ en Chetumal

Este viernes 28 y sábado 29 de junio, el cantautor cubano Luis Hidalgo Ramos se presentará en el escenario del Estudio Profesional en Danza y Teatro Telón 21, quien realizará una combinación de sus canciones y ofrecerá homenajes a conocidas figuras de Chetumal.

En una visita a Novedades de Quintana Roo en la capital del estado, adelantó que además de estas presentaciones en vivo, en el verano (julio y agosto) en su natal Cuba se estrenará en la televisión cubana un audiovisual realizado en Chetumal, Quintana Roo, y Mérida, Yucatán, material que se presentará el viernes en su actuación en el Estudio Profesional en Danza y Teatro Telón 21.

Indicó que en el show del sábado se estrenará el documental “Daniel”, trabajo encaminado al público en general, pero principalmente a la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (Lgbt), y cuenta la historia de un español, quien acompañado por su pareja, fue a China a buscar a un menor para adoptar y actualmente el menor no es homosexual.

Señaló que su primera visita a México fue en enero de este 2024 como parte de la delegación cubana invitada al Quinto Congreso Hispanoamericano de Locución, efectuada en Mérida, Yucatán, donde presentó el libro “Directores y locutores, notas y acordes en el aire”, el cual es la primera investigación que se hace en Cuba desde la Universidad de las Artes sobre el vínculo entre directores y locutores en radio y televisión.

Expresó que posteriormente llegó a Chetumal, gracias a un reto hecho por Francisco Álvarez “Pachi”, gran director de espectáculos en Cuba y actualmente residente en la capital del estado de Quintana Roo.

“Pachi me retó, en Pinar del Río, la tierra en la que nací, ese gran artista cambió la historia del cabaret, él me dijo le has compuesto muchas canciones a los artistas cubanos y nunca le has compuesto una canción a Chetumal”.