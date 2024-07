Cantos y alabanzas en Chetumal superan a bares con quejas semanales

Vecinos de templos e iglesias de la capital del estado cada semana presentan alrededor de 20 denuncias a la semana debido al ruido excesivo, llegando a superar incluso a las quejas en contra de bares y restaurantes, que acumulan en promedio 15 a la semana.

Personal del 911 también recibe llamadas solicitando la intervención en estos casos, aunque son transferidos al área correspondiente del ayuntamiento capitalino, cuyo personal en una primera instancia invita a una mediación para solucionar el conflicto.

De acuerdo con los reglamentos, los cuales toma en cuenta la Dirección de Asuntos Religiosos de Othón P. Blanco, el ruido generado por los templos no debe rebasar los 60 decibeles.

Pero existen algunos casos, como el templo de nombre “Filadelfia”, ubicado sobre la calle Felipe Ángeles, en la colonia Adolfo López Mateos, donde el ruido llega a rebasar los 140 decibeles, similar al generado por una moto deportiva, aunque de manera constante.

Los 140 decibeles, similar al generado por una moto deportiva, aunque de manera constante.

“Ya se le solicitó a los pastores del Templo a que hicieran el favor de regu lar el sonido de sus cantos. Se entiende perfectamente que en muchas ocasiones alzan el tono de su voz porque esa es su manera de predicar, pero el problema es cuando ponen música a altísimo volumen, que hasta las paredes de los vecinos vibran con las ondas sonoras” , dijo Elías Caamal Tun, uno de los vecinos afectados de dicha congregación religiosa.