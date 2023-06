'Caos' en el Ieqroo: Enfrenta problemas de administración

A menos de un año del cambio en la presidencia del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), el organismo enfrenta problemas de administración, en medio de renuncias y observaciones por parte del Órgano Interno de Control.

Desde la llegada de Rubí Pacheco Pérez, como consejera presidenta, al menos tres personas han pasado por la Dirección de Administración. Una de ellas no fue ratificada en el cargo por el Consejo General, mientras que dos presentaron sus renuncias al cargo.

En la última, de esta semana, quedó en evidencia los conflictos que existen entre la nueva presidenta y la estructura administrativa del órgano que se encarga de las elecciones.

“No omito agradecer el voto de confianza que me otorgó el Consejo General en mi designación, sin embargo, por incompatibilidad en la manera de realizar los trabajos relacionados con las atribuciones de la Dirección de Administración, he tomado dicha decisión para no entorpecer las actividades del Instituto”, señala la carta de renuncia presentada esta semana por Rosario de Jesús Castillo Villanueva.