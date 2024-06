CAPA por fallas de energía, deja sin agua a 18 mil usuarios de Carrillo Puerto

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) de Felipe Carrillo Puerto constantemente deja sin agua a más de 18 mil usuarios derivado a las constantes fallas de energía eléctrica que causan que sus bombas dejen de funcionar

Saturnino de Jesús Canul Dzul jefe de la dependencia en el municipio, añadió que ante la intensa ola de calor que se vive en el municipio, por la temporada, la demanda energía eléctrica subió, así como el agua, pero esta primera a causa del sobre saturamiento de la corriente, propiciando bajones en la corriente que afectan las bombas de suministro.

“Desde hace varias semanas venimos presentando este problema, se sale de nuestras manos, por más que queremos brindarle la solución, si no tenemos energía, nuestros equipos no se encienden, por lo tanto, no hay agua en las tomas domiciliarias y cada que regresa, tardan hasta dos horas para que haya un suministro adecuado”.