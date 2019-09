Balacera de la SM 50, relacionada con homicidio de policía: Capella

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A 12 horas del enfrentamiento entre elementos de la Policía de Quintana Roo contra un grupo delictivo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), Alberto Capella Ibarra relacionó el hecho con la muerte del inspector José Antonio Archi Yama.

En entrevista con un medio de comunicación nacional, reproducida a través de redes sociales, el funcionario declaró que el intercambio de disparos ocurrido en la Supermanzana 50 la noche del jueves, se dio en el marco de las investigaciones del homicidio del policía.

“Te voy a dar un dato, como primicia importante. Hace unas horas tuvimos un enfrentamiento en el municipio de Benito Juárez, en Cancún (…) En ese operativo hay personas detenidas, hay armamento detenido, estamos revisando, yo casi estoy seguro, que haya una relación con ese tema (homicidio de Archi Yama)”, afirmó.

El funcionario insistió en que su equipo trabaja para esclarecer el asesinato de su colaborador, sin embargo hasta el momento dice que no hay hipótesis que relacionen el trabajo de Archi Yama con su homicidio.

“No hay ningún antecedente de su situación laboral, que relacionen algún detenido, algún decomiso importante, que justifique el porqué”, señaló.

"Quien se mete con un policía, se mete con todos", asegura Alberto Capella (@kpya), secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, al hablar del asesinato del comandante: José Antonio Archie.#DePisaYCorreTV con @nacholozano pic.twitter.com/mMqjNM6OSw — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) September 27, 2019

La ficha policíaca difundida por las autoridades policíacas informa que dentro de la vivienda, ubicada en la avenida Chilam Balam, esquina Calcetoc, cerca de donde ocurrieron las detonaciones de arma de fuego el jueves a las ocho de la noche, se decomisaron diversas armas largas, cartuchos y equipo táctico.

El domicilio y todo lo hallado en su interior se encuentran bajo custodia de las autoridades.

En el enfrentamiento resultó lesionada una mujer policía, cuyas heridas no ponen en peligro su vida.

“Quien se mete con un policía se mete con todos independientemente de las circunstancias que se van a revelar, es un compañero de trabajo, que pierde la vida en condiciones que no son aceptables para nadie y que no voy a descansar, como lo he hecho en otros casos, hasta determinar qué fue lo que pasó”, puntualizó Capella Ibarra.