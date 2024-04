Capital Fest Semana Santa en Chetumal, concluye ‘sin éxito y con críticas’

Con más pena que gloria finalizó el primer evento cultural “Capital Fest Semana Santa Chetumal 2024” realizado en las noches del 28 al 31 de marzo de este 2024 en la Explanada de la Bandera.

De los cuatro conciertos programados en esas fechas, solamente el del pasado domingo en la noche, cuando se presentó la agrupación Los Félix y La Original Banda Limón de Salvador Lizárraga, registró una buena afluencia de personas.

Pero las tres noches anteriores, la asistencia de público en Explanada de la Bandera de la capital del estado dejó mucho que desear al ser de mala a regular, a pesar de que en el escenario se presentaron Nelson Kanzela y el grupo local Quinto Malo, el jueves; Alma y Gustavo, Erik Venegas y el trovador Martín Marín, el viernes, y la “Neon Party” la noche del sábado, con la presentación de Asterion Crew, Lit Drews, Menna, Arkana Gi, Dj Gegs, Zona KR y DJ-BSNO.

El párroco David Martín Leal, del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Chetumal agradeció a todos los católicos que no asistieron al Capital Fest Semana Santa Chetumal 2024”, porque la Semana Santa es un tiempo propicio para reflexionar y hacer un alto en la vida del cristiano.

“Quiero felicitar a todos los que no fueron, no es posible que no respeten las autoridades los días santos, son días de reflexión. Después de la semana santa y de haber reflexionado y tomado decisiones buenas en la vida, entonces sí podremos disfrutar de conciertos, pero no como lo han hecho las autoridades”.