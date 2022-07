Pescadores furtivos son sorprendidos extrayendo caracol rosado (Strombus gigas), dentro del polígono del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en la zona de Chuchacab, al sur de la isla.

Este delito ambiental quedó plasmado en video, que se hizo llegar a la mesa de redacción de este medio de comunicación, lo que revela que la pesca furtiva en la ínsula se mantiene y afecta a los ecosistemas marinos de Cozumel.

Guadalupe Álvarez Chulim, ambientalista, recalcó que a falta de la presencia de autoridades ambientales en la ínsula, es la Conanp la que debe presentar la denuncia. El mantenerse pasivos y omisos, representa un delito, enfatizó.

Video aéreo capta sustracción de caracol rosado

En las imágenes se aprecia el momento justo en el que dos personas que llegaron al sitio a bordo de la embarcación “Alejandra”, extraen este molusco que tiene alta demanda en los restaurantes de la isla y sus conchas son vendidas sin problemas en todos los comercios como artesanías.

Los pescadores ilegales tienen manga ancha para extraer este organismo marino que cada año está en veda en los meses de mayo a noviembre.

El denunciante de este hecho, quien solicitó permanecer en el anonimato, narró que las escenas fueron captadas el jueves 30 de junio y que no es la primera vez que se ve embarcaciones llevando a cabo esta actividad, pero hasta ese día no contaba con un dispositivo que le permitiera tener pruebas, esto además de que no quiere correr riesgos de ser objeto de represalias de quienes se dedican a la pesca furtiva, que en Cozumel son muchos.

Además, en entrevista por separado, la presidente de la asociación civil, Cielo, Mar y Tierra (Citymar), opinó que, si la Conanp ya tiene conocimiento del caso, puede con sus facultades, primero, iniciar el proceso administrativo; y segundo, que desde su punto de vista es lo más importante, presentar una denuncia ante las autoridades ambientales federales.

Mencionó que el Programa de Manejo del Parque Marino establece que la Conanp puede pedir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), brazo ejecutor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ejército Mexicano y la Capitanía de Puerto, su apoyo para esta investigación. “Si no lo hace, hay corrupción, y en el mejor de los casos omisión, lo cual se considera un delito por no actuar ante el conocimiento de un presunto delito ambiental”, enfatizó.