El pasado miércoles, un presunto trabajador del Tren Maya compartió un video en su cuenta de TikTok, en el cual asegura haber captado una presencia “no humana” e inexplicable en las cercanías de la obra que conecta Playa del Carmen y Tulum, específicamente en el Tramo 5 Sur.

El metraje, de escasos un minuto con 32 segundos subido a la red social el 27 de noviembre de este año, muestra lo que el trabajador describe como una entidad humanoide, alta y de color negro, que se mueve a lo largo de una estructura de más de tres metros de altura, conocida como "cabezal" del puente por donde pasará el Tren Maya.

En el video, se observa a varios trabajadores conversando mientras investigan lo que al principio creen es una persona que podría haber invadido el área de trabajo, poniendo en peligro su seguridad. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando algunos de ellos, al percatarse de la figura extraña, reaccionan sorprendidos: "¿Qué es eso, wey? ¡No mames!", exclama uno de los empleados, mientras el resto observa desconcertado.

El video, grabado en plena noche y bajo la lluvia, muestra a los trabajadores iluminando con sus teléfonos móviles la figura en cuestión, que se encontraba debajo de una de las estructuras. Uno de los obreros lanza una roca hacia el otro lado, intentando atraer la atención de la entidad, pero la presencia de un cuerpo de agua entre ellos y la figura proporcionó una distancia de seguridad. Según el relato, la entidad habría medido alrededor de tres metros de altura, lo que genera más incertidumbre sobre su naturaleza.

Al día siguiente, el usuario de TikTok identificado como @AntonioAvila4580, compartió imágenes del lugar de día para contextualizar la altura de la estructura, y solicitó a sus seguidores que le ayuden con más detalles sobre el suceso.

Captan supuesta 'entidad no humana' en obras del Tren Maya [Foto: TikTok - @@AntonioAvila4580]

Aunque respondió que no fue él quien grabó el video, aseguró que el compañero que lo hizo tenía más evidencia de avistamientos similares durante sus turnos nocturnos en la selva de Quintana Roo. En sus publicaciones posteriores, Ávila mencionó que no era la primera vez que ocurrían situaciones de este tipo y que por fortuna no pasan a mayores, quedando solo en anécdotas y mitos.

Los comentarios en redes sociales sugieren diversas explicaciones para el fenómeno observado. Algunos usuarios apuntan que la figura podría ser el resultado de un efecto óptico o la sombra proyectada por algún animal local, como un mono, que podría haber alterado la percepción debido a la iluminación.

Sin embargo, Antonio Ávila refutó esta teoría, argumentando que, dado que los trabajadores están acostumbrados a ver diferentes tipos de fauna local, la presencia de este ser no podría explicarse de forma convencional.

Es relevante señalar que, desde el inicio de las obras del Tren Maya en 2023, obreros han reportado otros sucesos extraños en las cercanías de la zona arqueológica, incluidos avistamientos de supuestos de objetos voladores no identificados (OVNIs). Aunque en su momento se especuló que se trataba de drones de vigilancia, la naturaleza de estos eventos sigue siendo un misterio, alimentando aún más la atmósfera de enigma que rodea a todo Quintana Roo.

Este nuevo avistamiento, sumado a los relatos previos, plantea interrogantes sobre los fenómenos inexplicables que podrían estar ocurriendo en el área, lo que ha captado la atención de los usuarios en redes sociales.