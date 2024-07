Captan violento asalto en tienda de abarrotes en La Guadalupana de Cancún

Un violento asalto ocurrido en una tienda de abarrotes ubicada en la Supermanzana 217, fraccionamiento La Guadalupana, fue captado en cámara de vigilancia.

El incidente, que duró apenas segundos, muestra a un motociclista armado robando las ventas del día del local. Los hechos se registraron al rededor de las 13:00 horas del ayer, el viernes 26 de julio.

En el metraje, se observa a un hombre que se cubría con un casco y vestía una camiseta polo azul y bermuda blanca, esperando a que el último cliente saliera de la tienda antes de entrar y cometer el crimen.

Una vez dentro, el hombre simula comprar un jugo, paga 34 pesos, y en el momento en que la empleada se distrae para cobrar, desenfunda un arma de fuego que tenía oculta entre su ropa.

El agresor apunta a la joven y comienza a recoger objetos de valor del mostrador, incluyendo un teléfono celular y monedas. El video muestra a la empleada, visiblemente angustiada, suplicando al ladrón que no se lleve su celular y exclamando frases como: