Cárdenas señala la falta de un proyecto de nación

El gobierno actual y los partidos políticos nunca han presentado un proyecto de nación, por lo que no existen propuestas ni programas para el crecimiento económico sostenido, ni tampoco frente al rezago social, ni mucho menos ante la demanda más sentida, que es la violencia e inseguridad.

Así lo aseveró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas durante la presentación de su libro "Por una democracia progresista", en el que destacó que no existe continuidad en las políticas públicas a largo plazo y —por el contrario— se privilegia la improvisación y las ocurrencias.

En el Club de Industriales, mencionó que en su publicación plantea que se debe formular un proyecto de nación que se pueda construir entre todos, en el cual prevalezcan con plenitud el Estado de derecho, una economía en crecimiento y la ampliación de las capacidades de la educación superior, además de la erradicación de la pobreza y la delincuencia.

“A mí me preguntaban que qué es la 4T y yo no sé qué responder”, señaló para poner como ejemplo que se carece —en la actualidad, pero también en otros gobiernos— de un plan de desarrollo que no sólo sea de buenos deseos, sino efectivo, con una perspectiva de 20 o 25 años, con rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso y con revisiones anuales. “De lo contrario, sólo habrá respuesta a los problemas coyunturales con ocurrencias”, dijo el excandidato presidencial.

Cuestionado por los asistentes sobre si existe riesgo en los avances democráticos con la forma de actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntó:

“Yo no creo que esté en peligro la democracia que hemos logrado hasta este momento, pero sí me parece que si no nos decidimos, cada quien desde sus trincheras, a participar para buscar los cambios que creamos posibles, en ese sentido sí estaría en riesgo lo poco o mucho que se ha alcanzado”.

También se planteó la posibilidad por parte de los asistentes de ir perfilando a un grupo de notables que analicen una posible candidatura presidencial para 2024, lo cual rechazó llevar a cabo en ese foro, y “si alguien lo está buscando, que nos diga antes por qué quiere ser, para ver si le damos nuestro apoyo”.

Insistió en que todos los que pensamos en hacer el cambio en el país debemos hacerlo en colectivo y no en pequeños cenáculos para encontrar soluciones. Reconoció que el país ha tenido una era de desarrollo distorsionado en las épocas neoliberales, con una fuerte exclusión de la riqueza, con deterioro de servicios públicos, y ello se mostró en la pandemia con el deterioro del sistema de salud.

Dijo que actualmente no se ven recursos suficientes para un sistema de salud medianamente eficiente; todos los días vemos escasez de medicina, hay convocatoria tardía para médicos y ni siquiera se sabe dónde hacen falta y qué especialistas.

Cárdenas expuso que también la pandemia evidenció las deficiencias en el sistema educativo, con una educación primaria medianamente cubierta, un jardín de niños donde hay enormes huecos y deserción en secundaria y preparatoria.

Es evidente que se requieren más recursos para las universidades. Indicó que en el país no ha existido, no se ha construido una vida democrática con pleno respeto a los contrarios.

“No hubo capacidad para desarrollar una vida partidaria, en realidad no lo tenemos aún y no se dio una confrontación de ideas, un debate ideológico de un proyecto de nación”.

Consideró que la falta de formación de cuadros con conciencia democrática es la causa de que no exista continuidad en programas a largo plazo que permitan consolidar logros, porque cada nuevo gobierno busca destruir lo que hizo el anterior.

Tal como lo hemos venido diciendo, coincidimos con la opinión de este importante personaje al decir que los posibles candidatos a gobernar el país, que primero digan quienes son en realidad, si realmente se manejan a través de la democracia y porque quieren estar ahí, para poder así analizar si nos conviene o no que nos represente ante el mundo.

Loret de Mola tundió a Alejandro Moreno por audio contra periodistas

Tras la publicación de las grabaciones, comunicadores, académicos, funcionarios y ex servidores públicos repudiaron las supuestas declaraciones del dirigente nacional del PRI. Tal fue el caso del periodista Carlos Loret de Mola a los que tachó de “despreciables e indignantes”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista condenó los ataques a la libertad de expresión y dijo que estos no se deben aceptar ya sea si provienen por parte del poder o de la oposición.

“Despreciables e indignantes las expresiones del dirigente nacional del PRI, @alitomorenoc de matar periodistas no a balazos sino de hambre. Los ataques a la libertad de expresión no se pueden aceptar ni de un lado ni del otro”, escribió el periodista en redes sociales.

Fue durante el programa Martes del Jaguar en donde la gobernadora de Campeche compartió dos grabaciones, en la primera Moreno Cárdenas habría advertido que al periodista de la entidad “que se pase de v…”, lo recomendable es “meterle una v.. salvaje”.

Mientras que en el segundo, Alito, como es conocido en la esfera política del país, supuestamente habría dicho la frase con la cual se convirtió en el blanco de duras críticas: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”.

Ante los señalamientos de Layda Sansores, Alejandro Moreno acusó a la administración del Movimiento de Renegación Nacional (Morena) y a la misma mandataria estatal de llevar a cabo una campaña de desprestigio en su contra por medio de las grabaciones antes mencionadas a las cuales se refirió como “ilegalmente obtenidas y vilmente editadas”.

“¿Con qué intención hace Morena este montaje? Sencillo, buscan dividirnos como bloque opositor, quieren enfrentarnos con los medios de comunicación y con la ciudadanía. Es el paso a paso de las dictaduras, no podemos caer en sus cortinas de humo y mentiras”, redactó Alejandro Moreno después de la revelación del tercer audio de Layda Sansores.

Asimismo, Alejandro Moreno aseguró que lo que se escuchan en las publicaciones de la mandataria estatal están compuestos con “voces falsas” por lo que culpó al partido guinda de orquestar una “cortina de humo” para evitar hablar de temas que atentan al país.

“Si los audios presentados por la Gobernadora de Campeche, @LaydaSansores, tuvieran un ápice de veracidad, hubiera acudido a las instancias a presentar una denuncia. Como no es el caso, prefieren publicarlos en un programa insípido, sustentado en chismes y mentiras”, sentenció el líder tricolor.

Luego de haber presentado una denuncia contra los implicados ante la Fiscalía General de la República (FGR), Moreno Cárdenas aseguró que “todos los audios se obtienen y manipulan con un sistema de espionaje, que nunca se entregó a la Policía Federal y que se ‘robó’ el hoy Fiscal de Campeche”.

De acuerdo con el líder del PRI indicó que los audios se obtienen de una empresa de origen israelí, así como también reveló que se realizará un peritaje independiente de las grabaciones.

Y en cuanto al tema de atacar a la libertad de expresión, eso lo hemos estado viendo durante muchos sexenios, ya que si un medio quiere expresar o publicar los temas más importantes de dar a conocer a los lectores, muchas veces son manejados de tal manera que solo los pueden ser publicados por algunos.

Entonces ¿dónde queda la libertad de expresión y el libre albedrio?, ya que este último es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija.

La receta para que opositores saquen a Morena de CDMX en 2024: Joaquín López-Dóriga

Mientras Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se concentra en hacer campaña junto a los candidatos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y construye su rumbo hacia las presidenciales como la candidata de Andrés Manuel López Obrador, sus opositores en la capital avanzan rumbo a la jefatura de gobierno.

Así fue como lo planteó el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga en su más reciente columna para el diario Milenio, quien advirtió que los del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya empezaron a construir una candidatura para reemplazar a Claudia Sheinbaum en 2024, y tienen varias opciones.

De acuerdo con el presentador, esto fue desencadenado luego de que la oposición arrasara con 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las más recientes elecciones intermedias, por lo que llamó a Martí Batres para operar la jefatura de gobierno.

Inmediatamente se concentró en la candidatura presidencial, mientras Andrés Manuel López Obrador busca un reemplazo para que opere la capital del país al mismo tiempo que su favorita se encarga de continuar con el proyecto de la 4T.

Dóriga consideró que hay cuatro posibles sucesores. La primera es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien parece llevar ventaja. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa es el Plan B.

Por otra parte, el propio Martí Batres, persona de confianza para el Movimiento Regeneración Nacional, así como su dirigente nacional, Mario Delgado, quien se encamina a un buen resultado en gubernaturas, y quien ya ha peleado la CDMX, aunque finalmente perdió contra Miguel Mancera.

Sin embargo tras el fracaso electoral de Morena en la Ciudad de México, entregando más de la mitad de las alcaldías a la oposición, Joaquín López-Dóriga advirtió que Va Por México tiene una buena oportunidad para obtener la jefatura de gobierno.

Aseguró que para lograrlo, tendrán que elegir, en primer lugar, a una gran candidata o un gran candidato, y en segundo lugar, tendrán que ir necesariamente en coalición los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano: PAN-PRI-PRD-MC.

Sin embargo, en fechas recientes el periodista también auguró la derrota de la oposición a nivel estatal, pues consideró que durante las próximas elecciones intermedias, Morena ganará 5 de 6 gubernaturas en juego.

El comunicador consideró que a 10 días de elegir gobernadoras y gobernadores en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, parece que el gran ganador de la jornada electoral será el presidente AMLO.

Tal y como apuntan las tendencias de las elecciones en los últimos años, Morena se impondrá con la mayoría, mientras el PAN tiene en la bolsa Aguascalientes con probabilidades de pelear en Durango y Tamaulipas, pero el PRI de Alejandro Moreno será completamente destrozado.

“Eso llevará a Morena a alzarse con más de 20 gobiernos en estos casi cuatro años, triunfos que solo son adjudicables a López Obrador, no al partido”, aseguró el periodista.

Además, apuntó que los resultados, aunados a los de Coahuila y el Estado de México en 2023, dejarán todo puesto para Morena en el año de elecciones Federales, cuando será sucedido en la silla presidencial, y sin un claro candidato opositor, se las llevará el partido de Obrador.

Concluyó, además, que la única verdadera oposición u obstáculos que podrá encontrar AMLO rumbo a 2024 están dentro de su partido, pues Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard buscarán saciar sus ánimos de pelear por la presidencia, aunque sea fuera de Morena.

Muchas veces hemos mencionado que no es tan importante el partido del que se elija un representante, más bien lo relevante es que sea alguien que tenga un verdadero amor a la patria, hacia sus prójimos y un verdadero conocimiento de lo que es actuar con democracia.

Carta dirigida al Chalaskas Gómez (La 4T te goleó) Carlos Alazraki

Mi Muy Estimado Amigo Chalaskas:

Hace tiempo que no sé de ti. Tus amigos me dijeron que saliste por enésima vez de prisión la semana pasada.

Otra vez, la policía te volvió a cachar con las manos en la masa en tu adorada Celaya.

Para varias y no perder la costumbre, robándote la gasolina como si fueras un huachicolero como los de antes.

Y te digo como los de antes, porque si nuestro adorado y eficiente presidente no hubiera acabado con los huachicoleros desde el año antepasado, juraría que serías el jefe de una banda allá en tu tierra.

Pero, en fin, qué bueno que estás bien y que ojalá la Gendarmería te haya tratado como te mereces.

Sí, mi querido Chalaskas, como ¡un rey!

La razón por la que te escribo mi Carta Semanal es simplemente para reportarte de la situación que estamos viviendo al día de hoy en nuestro adorado país.

Pero antes de empezar, quisiera adelantarte lo siguiente:

Lo que va a escuchar, te va a deprimir, te vas a poner a llorar y en una de esas, hasta pudieras pensar en el suicidio.

Por favor mi querido Chalaskas, ¡¡NO LO HAGAS!!

No siempre se puede seguir en primer lugar.

Hasta Messi y Cristiano Ronaldo ya perdieron con Mbappé. Así es la vida.

Y si te parece bien, mi querido Chalaskas, comencemos.

Y recuerda mi querido amigo, trata de NO DEPRIMIRTE.

Iniciaremos con la lista:

Las basuras de los diputados de la bancada de los Morenarcos aquí en la Cd. de México, liderados por nuestra excelsa regente, piensan hacer en estos días, un madruguete en el Congreso para modificar los atributos del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Y al ser mayoría, estas basuras van a lograr modificar la ley para quitarle autonomía y recursos.

Y en un futuro próximo, intentarán hacer lo mismo con NUESTRO INE.

Con el único objetivo de darle durante este sexenio en la mother a NUESTRO INE para crear otro instituto NO AUTÓNOMO y a favor de las basuras de los Morenarcos. Así de grande es su MIEDO.

Ahí te va otra:

Fíjate que la Regenta rompe la ley mucho más que tú.

Ahora, pasándose la ley por donde ya te lo imaginas, la Regente dejar de trabajar todos los sábados y domingos para i r a ventanearse por la República para que el pueblo lo conozca.

Pero, ¿qué crees que dijo cuándo los periodistas le preguntaron por qué rompía la ley y viajaba los sábados al interior del país en lugar de trabajar aquí en nuestra ciudad?

“¡Ay! Pus que me descuenten el día ya”.

Una más:

¿Sabías qué el candidato a gobernador de Morenarcos por el estado de Tamaulipas, un tal Américo Villareal está acusado de abusos?

Así, es mi querido Chalaskas, igualito que la secretaria de Educación, o el Sr. Bartlett, los brothers de Andrés, la Rocío Nahle, y no sabes cuántos más.

En fin mi querido Chalaskas, podría estar horas y horas platicándote de las cerdadas de estos Morenarcos.

Son INEPTOS, MENTIROSOS, CHANTAJISTAS, MUY CORRUPTOS, ENGAÑABOBOS, POPULISTAS Y DESTRUCTORES DE LA DEMOCRACIA.

Y para que termines de llorar:

Tu presidentito prefiere apoyar a las DICTADURAS que a sus socios DEMÓCRATAS.

Chalasquitas: ¿te queda claro que el PRI y el PAN GOBIERNAN MEJOR QUE LOS Morenarcos? Y, por último, amiguito:

¿A que te suena todo esto?

[email protected]

Con 118 homicidios, México registra el segundo día más violento del año

En plena conmoción mundial por la masacre de Uvalde, Texas; México registró el día más violento del año, con 118 homicidios, y el segundo con más asesinatos en todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador

El mismo día de la conmoción mundial por la masacre de 20 niños y dos profesores en una escuela primaria de Uvalde, Texas; México tuvo una de las jornadas más violentas de los últimos años, aunque sin tanta atención mediática.

El martes 24 de mayo se registró el día más violento del año y el segundo con más homicidios dolosos en todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

En todo el país se registraron 118 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Guanajuato, una de las regiones más violentas de México en los últimos años, encabezó la lista con 19 muertes violentas en dicha jornada. Le siguieron el Estado de México, con 11 homicidios; Chihuahua, Sonora, Morelos, Nuevo León, con siete cada uno; y Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Michoacán, con seis.

Y es que la noche anterior un grupo de 15 hombres armados bajó de tres camionetas y disparó contra las personas que se encontraban en un hotel y dos bares de Celaya, la ciudad que hace un año lideró el Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo con 109,38 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el lugar fallecieron 10 personas, mientras que una mujer que resultó herida murió cuando era trasladada al hospital. Ocho de las víctimas fueron mujeres y tres hombres, señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya.

AMLO reconoció que fue uno de los “días más difíciles”

El propio presidente reconoció este jueves 26 de mayo que el pasado martes fue uno de los días “más difíciles” en el país respecto al tema de homicidios.

“Acabamos de tener, anteayer, un día de los más duros, difíciles, con 118 homicidios. Afortunadamente hoy ya fueron 65″, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Sin embargo, López Obrador descartó que su gobierno deba hacer ajustes en la estrategia de seguridad, pues consideró que “se ha avanzado”, aunque reconoció que es un tema muy complejo.

“Se ha avanzado y vamos a avanzar más. ¿Por qué tenemos ventaja? Primero, porque no permitimos la corrupción; segundo, porque no hay contubernio, está bien definida la autoridad, no hay asociación delictuosa; y lo otro, y más importante, estamos atendiendo las causas”, sostuvo. “Sí (hay homicidios), pero no es el Estado. Sí (hay muertes) y tratamos de evitarlas pero hay una gran diferencia: no es el Estado”, insistió.

Personajes de la oposición criticaron al presidente por mandar sus condolencias a los familiares de la masacre de Texas. “Enviar mi condolencia, mi dolor (...) Mandarles un abrazo fuerte como hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país. Nos duele mucho que hayan estas desgracias”, expresó el mandatario.

Una de ellos fue Javier Lozano, ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien señaló la omisión de López Obrador respecto al segundo día más violento de su administración: el primero fue el 1 de diciembre de 2019, cuando se registraron 127 homicidios dolosos.

“Recuérdenle al angelito que, tan solo ayer, mataron a 118 mexicanos en su propio país. Digo, por si quiere extender sus condolencias de este lado. Ah, y díganle que los desalmados asesinos gozan de cabal salud. Que no se aflija”, reclamó Lozano.

La cifra de homicidios del martes refleja la ola violenta en México, que registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

Cada vez es más triste ver como nuestro país sigue aumentando el número de muertos, y no hablamos de los de la pandemia, hablamos de los que pierden la vida a través de un hecho violento.

Por ello es de llamar la atención como algunos funcionarios sienten la pérdida de vidas humanas en otros países y no los que suceden en el propio.

Lo mejor sería ver la manera de que esto ya no siga sucediendo, de ver que es lo que está funcionando mal y los porqués, para poder solucionar este gravísimo problema que tenemos a lo largo y ancho del país.

Reflexiones para analizar, entender y actuar por México y para las futuras generaciones

Es importante mencionar que está claro que las elecciones están funcionando, que está claro que no se han respetado las reglas del juego y más claro que ni el agua, que vamos a conocer en las próximas elecciones cuál es realmente el sentir de los mexicanos ya que con las 65 mil mentiras que ha dicho el señor presidente, ha creado una gran confusión en todos los sectores y que esto ha reflejado una imagen ficticia y surrealista que no es aceptable ya que no podemos seguir viviendo en el pueblo de pinocho, en donde todos los días no hay verdades solo hay más mentiras y más engaños, sobre todo que vemos como el país está cada vez más cerca de caer en un profundo hoyo en cuanto a lo económico, a lo político, a lo social y en lo cultural.

Por otra parte, debería dársele una medalla de oro a las autoridades por la cantidad de homicidios y desapariciones que se han llevado a cabo, esto va a ser algo que cuando termine el sexenio muchos lo van a llevar grabado en sus mentes y en sus almas, hasta que la justicia divina les cobre su actuación por su asociación delictuosa con los líderes del estado narcopolítico.

Y mientras no se respete la constitución y sigan abusando en tratar de proteger a funcionarios como Ebrard, Sheinbaum y otros de sus allegados, llamadas “corcholatas”, no podemos permitir que ocupen un puesto en el gobierno, hasta que no se les haga un análisis sicológico, físico y psíquico, a cada uno de los nombrados como posibles candidatos, por el bien de México, por el bien de los mexicanos y por el bien del futuro de nuestros hijos y nietos.

Tenemos que optar, unísono, por hacer lo que sea necesario para salvar al país, este es y será el objetivo y la prioridad número uno que debemos tener los buenos mexicanos.

Así sea, saecula saeculorum.

Cuestionó Marko Cortés la visita de AMLO al Triángulo Dorado “¿Fue a pactar con el crimen?”

Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitara la región de Chihuahua, Sinaloa y Durango mejor conocida como el Triángulo Dorado, pues cuestionó sobre si en sus intenciones se encontraba “pactar con el crimen organizado”.

A través de su cuenta de Twitter, el líder blanquiazul pidió al Jefe del Ejecutivo que “proteja a la gente buena y detenga a los delincuentes” pues en dichas entidades opera el Cártel de Sinaloa, organización delictiva que llegó a estar bajo el mando de uno de los narcotraficantes más buscados, Joaquín El Chapo Guzmán.

“¿Qué hace @lopezobrador_en el Triángulo Dorado una semana antes de las elecciones? ¿Acaso fue a pactar con el crimen organizado como parece ocurrió en 2021? Presidente, proteja a la gente buena y detenga a delincuentes, tiene al país en la peor ola de violencia de la historia”, escribió el dirigente nacional del PAN en redes sociales.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa realizada en dicho lugar este viernes 27 de mayo, López Obrador aseguró que uno de los propósitos de la administración de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) es reforzar la seguridad de la región, pues dijo sentirse inconforme que se le conozca como el Triángulo Dorado”.

Ante su molestia, el tabasqueño invitó a los habitantes cambiar el nombre de la zona proponiendo que se le llame “Triángulo de la gente buena y trabajadora” o la “Región de la buena vecindad”, ya que consideró que “hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora y no hay que estigmatizar”.

Asimismo, señaló que su estrategia de seguridad en Sinaloa, cuna de la organización delictiva del Chapo, no cambiará porque “está dando resultados positivos” en el proceso de pacificación del país.

“Estamos trabajando, buscando que haya paz y tranquilidad sin sólo usar medidas coercitivas (…) Hay que ir a atender las causas, los orígenes de los problemas”, sentenció el mandatario mexicano.

No obstante, AMLO explicó que su estrategia de seguridad requiere de tiempo para presentar resultados destacables ya que se enfoca en atender las causas de la violencia: “Tarda el que haya trabajo, el que no se le dé la espalda a los jóvenes, todo eso lleva tiempo, pero ya hay resultado”.

Pese al entusiasmo del López Obrador ante su plan para combatir la inseguridad en Sinaloa, el mismo Jefe del Ejecutivo afirmó que él fue el responsable en liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, luego de un operativo fallido que realizó el pasado 17 de octubre de 2019, al cual es recordado como el “Culiacanazo”.

“Es una información que ya se ha dado en el sentido de que se suspendió y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente. Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida”, enfatizó el presidente.

Además, el mandatario mexicano se comprometió en dar a conocer, “en una semana o 15 días, si hubo funcionarios públicos que fueron sancionados en este hecho”.

La tarde del 17 de octubre de 2019, Culiacán vivió horas de terror, luego de que sicarios del Cártel de Sinaloa, se apoderaron de la capital del estado a fuerza de balas, narcobloqueos e incluso la liberación de reos, con la intención de “rescatar” a Ovidio Guzmán, quien había sido detenido momentos antes por fuerzas militares en un operativo que fue mal implementado.

Así como dice el dicho; “No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas” ya que eso puede debilitar no solo la presencia sino la credibilidad de los hechos.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com