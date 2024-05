Carecen de actas de nacimiento personas de la zona maya de Carrillo Puerto

Un aproximado de 100 personas entre niños y adultos de Felipe Carrillo Puerto no cuentan con un acta de nacimiento, el cual prácticamente no existe para las instituciones legales.

Verónica Palomo Yam, titular del Registro Civil del municipio, reconoció que no existe un padrón estadístico que certifique la totalidad de las personas que no cuentan con ese documento, sin embargo, ante recorridos realizados se ha detectado la problemática en las familias.

Comentó que son situaciones que se vienen heredando de sus antecesores, es decir, los abuelos no tuvieron acta y los hijos también se encuentran ante esa problemática, tal vez en su momento no fue importante para ellos, pero ahora sí es indispensable, a través de los documentos pueden tener “una vida activa”.

Asimismo, sostuvo que los niños de esta generación no pueden acceder a un nivel educativo, por carecer de esos documentos oficiales que los acrediten como habitantes y al no contar con ello, no podrán ejercer alguna acción legal que los permita avalarse ante cualquier institución, porque es un documento básico de gran importancia.

Puntualizó que constantemente están promoviendo programas para poder darles ese documento, expidiendo las actas de extemporáneo para personas mayores de edad, cuando éste se efectúa después de los primeros tres años de vida y, para el caso de personas menores de edad, cuando se realiza después del primer año de vida.

Por su parte, Raquel Martín, procuradora de la Defensa de la Niña, Niños y Adolescentes del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), expuso que es una situación muy difícil, sobre todo para los niños y niñas, quienes no han podido acceder a un nivel educativo por no contar con esos documentos.

Expuso que se tiene que trabajar desde la raíz de esta situación, para que no se siga suscitando este tipo de hechos que comprometen a los menores a privarse de sus derechos a la educación y goces sociales, pero con el trabajo que ejercen se busca acabar con ello.