Carecen de recursos para realizar la Expofer en Chetumal

A 15 días de llegar a la fecha de inicio de la Expofer en Chetumal, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco aún no ha decidido si se instalará o no, debido a que no se cuenta con los 5 millones de pesos necesarios para su organización.

Fue a inicios de este año cuando el Cabildo othonense anunció que esta tradicional feria sí se iba a realizar este año, tras casi dos ediciones de haber sido suspendida por cuestiones del Covid-19.

Sin embargo, la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández detalló que la administración municipal carece de los recursos para rehabilitar las instalaciones, así como pagar los artistas invitados.

“En años pasados el Gobierno del Estado ha otorgado como mínimo 5 millones de pesos de aportación para la Expofer, por lo que estamos buscando un diálogo con el Gobierno del Estado a fin de verificar si podremos contar con este apoyo de nuevo”, declaró la alcaldesa municipal.

Citó que la fecha normal para realizar la tradicional feria es el segundo fin de semana de octubre hasta finales de noviembre.

Detalló que el gobierno othonense necesita además otros 2 millones de pesos “extras” para poder llevar a cabo la rehabilitación de las instalaciones, debido a que durante la administración que encabezó el anterior alcalde Otoniel Segovia Martínez, no se le dio el debido mantenimiento, provocando que queden en condiciones muy deterioradas.

Por su parte, el presidente del Comité Permanente de la Expofer, Manuel Medina Victurín, afirmó que independientemente de este asunto económico, se han realizado las reuniones de trabajo necesarias con el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, para garantizar una adecuada movilidad hacia el sitio, así como con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de salvaguardar la integridad de los asistentes.

En su última edición, el desglose de las finanzas municipales reveló que la Expofer dejó pérdidas al ayuntamiento de 5.3 millones de pesos, al registrar un egreso de siete millones 761 mil 421.14 pesos y un ingreso de tan solo dos millones 366 mil 495 pesos.

También fue catalogada por comerciantes y ciudadanía como la peor edición del tradicional festejo en la capital del estado, en los 44 años que se efectúa, mientras que este año corre el riesgo de que ni siquiera se lleve a cabo.