Carlos Ballarta regresa a Cancún para cautvar a sus fieles feligreses

Una de las mentes más brillantes dentro de la escena del stand up en nuestro país, y con un humor que refleja totalmente su punto de vista, es Carlos Ballarta, quien quiere compartir la mejor de las misas a sus fieles feligreses del país; por ello, el comediante anuncia una serie de presentaciones con lo mejor de su comedia.

A partir del 26 de noviembre que llega a Monterrey, Ballarta continuará su gira por Mérida el 3 de diciembre, Cancún el 9 en el auditorio Stoa para seguir con Puebla el 16 y Guadalajara el 17 de diciembre, esto mientras se suman más fechas al calendario.

El escenario que será testigo de su más reciente rutina a la que Carlos Ballarta llamó Un rebelde comodino es el del Auditorio Stoa, donde el standupero compartirá con su público cancunense su perspectiva única del humor.

Carlos Ballarta es considerado todo un profeta… falso, pero al final profeta, es originario de Chicoloapan, Estado de México y comenzó su carrera de comediante en 2012 presentando su material en Open Mics.

Ahora, el standupero cuenta con tres especiales de comedia en Netflix, participó en Moontower de Just For Laughs y en Netflix Is A Joke, y se ha presentado en los mejores festivales de México como lo fue recientemente en Casa Comedy de Pulso GNP en Querétaro, y en escenarios de diferentes ciudades del viejo continente.

También tiene un video blog titulado Status Qlo, un programa donde hace entrevistas, resuelve dudas y por supuesto, da su humilde y morena opinión y está más que listo para derrochar talento en cada una de sus presentaciones en el interior de la república.