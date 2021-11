Carlos Cuarón presume Amalgama, su más reciente proyecto

Galardona en la más reciente entrega del Festival de Cine Iberoamericano de Trieste como Mejor Guión, la nueva película de Carlos Cuarón, explora la condición de cuatro seres humanas en medio de una comedia de humor negro, llena de dualidades, que además tiene como escenario las bellezas de la biósfera de Sian Kaan, Tulum y Las Terrenas en República Dominicana.

“Amalgama es una comedia de humor negro que se me ocurrió en las Islas de Rosario, me la estaba pasando tan bien en el lugar que dije tengo que hacer algo acá, cuando regresamos a Cartagena en un atardecer, ya tenía el concepto".

Contando mas sobre la cinta señaló que, "Eran cuatro seres humanos explotando su ego en una isla, luego se me cruzó Besos de Azúcar y al terminar comencé a escribir el guión de Amalgama, los personajes, la trama y así llegué al casting donde encontré a estos cuatro maravillosos actores, todos de manera distinta; a Manolo tenía mucho de no verlo y fue mi Chema perfecto, luego se sumó como socio productor; Miguel Rodarte tuvo un proceso muy largo de casting, las fechas se movían y el agarraba otras chambas, regresó como bumerang y lo pudimos hacer, lo mismo pasó con Tony Dalton; y Stephanie, cayó del cielo, es un angelito de esos que no esperas, de inmediato me di cuenta que tenía todos los ingredientes para la Elena maravillosa que ejecutó”, compartió Cuarón en entrevista para Novedades Quintana Roo.

Foto: Cortesía

Un intenso rodaje de siete semanas, cuatro en la Riviera Maya y tres en las bellas playas de Santo Domingo, vivió el crew de Amalgama, entre los repentinos cambios de clima del Caribe, lo desolado de la isla y las tomas aéreas, sin dejar a un lado la intensidad de las historias que viven cada uno de los personas, aseguran fue un gran reto para cada uno de los actores, así como un gran aprendizaje, igual para el mismo director.

“Yo creo que el gran mensaje de Amalgama es vencer los miedos, de poder enfrentarte a ti mismo y a tus demonios, llámese en una situación o en nosotros mismo, los cuatro personajes transitamos cada uno con su propio dilema, y cuando nos reunimos en esta isla nos damos cuenta que la única forma de terminar con eso era enfrentar nuestros problemas con cada situación que vivimos”, compartió por su parte Manolo Cardona.

Para Cuarón, fue un gozo total este proyecto, en el que el tema central es el dolor, desde su concepción hasta verla en cines el próximo 9 de diciembre, ya que además continúa girando en importantes festivales alrededor del mundo.

“Siempre he navegado entre opuestos, ahora era eso, navegar entre algo que nos concierte a todos que es el dolor y que buscamos evitar todos los días y darle sentido del humor para navegar de una manera más amable a lo largo de la historia y la construcción de los personajes, fue un acto equilibrista, muy gozoso, porque en el proceso de escritura nos divertimos mucho buscando ese balance entre el dolor y la comedia. Los lugares paradisiacos son un quinto personaje, mientras los personajes resolvían sus conflictos internos".

"El caribe siempre da sorpresas, las lluvias y las nubes fueron retos a superar, la verdad fue toda una aventura de la que no me puedo quejar”, puntualizó el multipremiado director.

