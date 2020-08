El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, supera el COVID-19

Cancún.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha superado la enfermedad COVID-19, así lo anunció a través de sus redes sociales este miércoles.

El mandatario informó que, tras dos semanas de haber dado positivo, se realizó la prueba nuevamente y el resultado ha sido negativo.

En su mensaje, el gobernador agradeció al personal médico de la Secretaría de Salud estatal por su apoyo durante el tiempo que estuvo enfermo.

“Les comento que me he hecho la prueba de #Covid_19 después de dos semanas y he resultado negativo. Agradezco las muestras de afecto. Gracias a los médicos de @SESA_QROO quienes me apoyaron durante estos días”, publicó.

Joaquín González anunció el pasado 16 de julio que contrajo la enfermedad COVID-19, la cual fue detectada a tiempo debido a que lleva un monitoreo de su salud.

“Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19", publicó el mandatario en sus redes sociales en aquel momento.