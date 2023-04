Carlos Loret habla sobre López Obrador y su reaparición

Luego de más de tres días de especulaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció públicamente para poner fin a los rumores sobre su estado de salud.

A través de un video de poco más de 18 minutos de duración lanzado el día 26 de abril, el mandatario confirmó que sufrió un desmayo el cual habría sido resultado de una larga gira por el sur del país sumado a los síntomas que padeció por su tercer contagio por Covid-19.

Lo informado por López Obrador ya ha causado revuelo, desde simpatizantes que celebraron lo expresado por el Jefe de Estado, hasta figuras opositoras al actual gobierno. Tal es el caso del presentador de noticias, Carlos Loret de Mola, quien durante su programa en Latinus aprovechó para lanzar ácidos cuestionamientos.

Si bien en un primer momento celebró que el tabasqueño haya confirmado que se encuentra en buen estado así como que se encuentra recuperándose satisfactoriamente, también reprochó el hecho de que tuvieron que pasar más de dos días para que fueran despejadas las dudas sobre la situación de su salud.

“¿Era muy difícil hacer esto? ¿Era muy difícil decir la verdad sobre su estado de salud? El presidente y su equipo dejaron pasar casi 80 horas para contar lo que verdaderamente sucedió”, señaló.

En este sentido cuestionó el hecho de que se hubiera “ocultado” el desmayo del mandatario, y es que tanto el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Adán Augusto López, como el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, negaron en un primer momento este hecho.

“¿Por qué escondieron que se desmayó, que se desvaneció? (...) ¿Qué necesidad de tantas mentiras? El propio presidente terminó confirmando lo que le pasó. Al dar su propio informe sobre su estado de salud el presidente desmintió a su secretario de Gobernación, desmintió a su vocero, desmintió a su Secretario de Hacienda”, atajó.

A esto acusó que el equipo del presidente fue “incapaz de ofrecer un reporte profesional y verdadero” lo que habría resultado en “80 horas de mentiras”, según acusó el también columnista.

En este contexto incluso se aventuró a plantear que las especulaciones “servían para victimizar” al mandatario y supuestamente evitar que se hablara de los temas importantes.

El estado de salud de AMLO

“Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. (...) Como han habido especulaciones es importante decirles que estoy bien que tengo Covid, se me complicó”: así arranca el video del Jefe del Ejecutivo luego de varios días lejos de la escena pública.

En el material presentado la tarde del miércoles, López Obrador relató lo que sucedió el fin de semana reciente mientras se encontraba en una gira para la supervisión de la construcción del Tren Maya en el sureste del país.

Fue en Mérida donde el mandatario sufrió un desmayo, puesto que según explicó, se le bajó la presión:

“Estando en una reunión con ingenieros militares y con otros servidores públicos, como que me quedé dormido, fue una especie de vahído [pérdida breve del sentido], como se dice coloquialmente”, agregó.

Tras lo sucedido, rechazó ser trasladado al hospital, por lo que fue atendido en el lugar en el que se encontraba. En este sentido el mandatario aseguró que su presión arterial se restableció rápidamente, por lo que se descartaron afectaciones al corazón y el cerebro. Finalmente el Jefe del Ejecutivo comentó que fue trasladado en una ambulancia aérea a la Ciudad de México para continuar con su recuperación en la capital del país.

En su video, López Obrador aprovechó para asegurar que continúa trabajando desde su aislamiento, y añadió unas palabras para las personas “que quisieran que desapareciera” pidiéndoles “no demostrar tener una personalidad vacía y sin sentimientos.”

Fiasco para la justicia

La Cuarta Transformación de la República que tanto pregona y presume Andrés Manuel López Obrador, en cuestiones de justicia, es un caso excepcional en la historia jurídica patria, sólo el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, le hace competencia.

Ambas épocas políticas para nuestro México son y fueron un fiasco para la justicia que buscaba y busca esclarecer el caso de la narco-política.

Isócrates, quién en un lejano pasado fuera gran crítico del régimen oligárquico, así como el dedo imborrable que señalaba a los demagogos de su tiempo (436 a.C.-338 a.C.), dijo de forma muy clara:

“La justicia es preferible a las riquezas, porque mientras éstas nos sirven solamente durante nuestra vida, la justicia engendra la gloria, que vive también después de nuestra muerte”.

Vaya manera de pensar aplicable para muchos indignos y cobardes de la Cuarta Transformación de la República y del neoliberalismo, que se amilanan y amilanaron ante las investigaciones del fenómeno del narco-estado.

México en la inmensidad de su territorio cuenta y contó con un gran número de fiscalías y procuradurías de justicia, que por alguna razón, no dilucidada evitó indagar el referido fenómeno, argumentando diversas causas para evitarlo. Fueron escasas togas de honorabilidad que se opusieron a tan deleznables razonamientos.

Las causas que tuvieron esos procuradores y fiscales no fueron expresiones normativas simplemente censurables. Fueron y son engendros del expresar jurídico y constituyen un serio escándalo constitucional para México.

Los gobiernos del neoliberalismo y de ésta supuesta transformación mostraron y muestran un profundo e injusto recelo ante las posibilidades de exhibir al narco-político responsable de hechos delictuosos que denigraron a las que eran grandes instituciones de una nación diferente a la actual.

Para conocimiento de indignos políticos y juristas que se oponen a que salga a relucir esa verdad, la justicia tiene un poder superior al poder de la narco-política, se encuentra ampliamente sustentado en el conocimiento de nuestras leyes y, por sobre todo, en el espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se encuentran los elementos precisos para hacer valer la efectiva independencia de la justicia en el orden penal.

Lo que en la actualidad resulta ser lo más grave es que se vuelve a exhibir, en materia tan delicada y necesitada de justicia, la falta de rigor y congruencia, así como la enorme insensibilidad jurídica, democrática y constitucional del actual régimen presidencial.

Para nadie es un secreto que los gananciales que se obtienen con el poder de la narco-política tienen en su manos la palanca para costear contiendas electorales.

Si el poder del narcotráfico sigue dependiendo del gobierno, se hará imposible en la práctica obtener la justicia que México anhela.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida a la ciencia ficción

(No me lo van a creer) Carlos Alazraki

Había una vez un país llamado Fantasilandia, era un país donde la gente vivía muy feliz a pesar que el desempleo era gigantesco.

Los habitantes de Fantasilandia vivían felices, no importaba si los robaban, mutilaban a sus mujeres, que no tuvieran medicinas o simplemente que el dinero ya no les alcanzaba para sus necesidades primarias.

La realidad que vivían no coincidía para nada con la verdad, es más los habitantes de Fantasilandia vivían felices.

Fantasilandia era anormal, tenían un presidente que gobernaba a través de un show matutino que pasaba por la televisión nacional y aunque su rating era cada día más bajo y su teleauditorio cada día más escaso, el presidente y su gabinete juraban que todo México los había visto.

Y con esa sensación de misión cumplida nuestro presidente se iba a dormir con una sonrisa.

Este presidente era tan ocurrente que a causa de muy pocos logros inventaba cada fantasía que su público se quedaba sin respirar y con la boca abierta.

El presidente mentía, mentía y mentía, y, toda su gente le creía.

Imagínense, y a pesar que su gobierno combatía a la delincuencia con abrazos, la verdad, esta fórmula no estaba funcionando

Este presidente en cinco años llevaba más asesinatos que su antecesor tuvo en seis años.

Obviamente, como que algo le fallaba a los abrazos, hasta la fecha no se sabe si ese fracaso era por culpa del desodorante que los soldados usaban o que a lo mejor sus dientes no estaban limpios y olían mal.

La verdad siguen investigando qué es lo que les está fallando, pero eso no era todo, no, la historia continuaba.

Fíjate mi querida ciencia ficción que la historia se ponía peor.

Resulta que un ciudadano había descubierto que una Ministra de la Suprema Corte de Justicia y esposa del constructor consentido del presidente de Fantasilandia, se había fusilado una tesis de un señor y la descarada le puso su nombre.

¿Pues qué crees que ha pasado con esta ministra rata?... ¿crees que por su honorabilidad ha renunciado hasta que se determine si es culpable o no?

¿Crees que aceptó su culpabilidad y renunció por tranza?... Nel pastel.

Mi querida ciencia ficción, al contrario, se amparó para seguir siendo ministra rata.

Y ¿qué crees? También hay otra ministra que el presidente nombró, no para que cumpla con la ley, sino para ser una servil más del presidente de Fantasilandia en la Suprema Corte.

Y también ¿qué crees?... esta ministra está casada con el autobiógrafo del presidente de Fantasilandia.

Y también hay otro ministro que hace cinco años era un gran ministro presidente y un excepcional abogado, hasta que, el presidente de Fantasilandia le dio un veneno y este veneno lo volvió loco, hasta el día de hoy.

Este ministro se levanta como zombi, repite el nombre del presidente cada vez que desayuna, come o cena.

Conclusión: De once ministros de la Suprema Corte de Justicia, tres son corruptos, serviles y traidores.

Y ya para terminar:

Fíjate mi querida ciencia ficción, que en un Estado muy importante de Fantasilandia, habrá una elección, y una de las dos candidatas es una súper ignorante, rata, corrupta, inepta y ladrona.

Y ¿qué crees?... que aunque va a perder, mucha gente piensa votar por ella ¿Lo puedes creer?

Piensan votar por una rata inepta, una rata ignorante y una rata ladrona.

No me digas que Fantasilandia no es surrealista.

Y como ya se me acabó el espacio y el tiempo, el próximo jueves te sido platicando el capítulo dos que incluye la relación con sus socios y vecinos en el norte, el contrabando, la corrupción de su gobierno y lo que surja en la semana.

Mientras tanto, querida ciencia ficción, te mando un abrazo.

Respeto a la Constitución o dictadura

Lo que estamos presenciando en nuestro México, quizá sea nada menos que el adiós a la democracia, a todas las aspiraciones esenciales que dominaron la escritura histórica de nuestra Suprema Ley.

Los juristas siempre hemos buscado –y seguiremos haciéndolo– lo que se pudiera etiquetar como la esencia de nuestra Patria, el principio que da sentido a todo nuestro pasado (o a una parte de él) y con base en lo cual, en consecuencia, todo lo bueno de la nación podría comprenderse.

Esa sensación de fin de nuestra democracia, esa clausura de una tradición esencial para la justicia, se ha manifestado en ésta Cuarta Transformación de la República.

Todo lo que piensa Andrés Manuel López Obrador nos conduce a los finales de respeto a nuestra Carta Magna. El ejemplo de ello nos lo da esa omisión a investigar a la narco-delincuencia, esa política de “abrazos y besos a los infractores de la ley penal”.

Ahora bien, todo esto en definitiva equivale no sólo al fin del sueño de la justicia para nuestra República, del conocimiento transparente de los hechos acontecidos en el neoliberalismo, sino también a la posibilidad de esperanza de nuevos pensamientos que nos liberen de las cadenas del poder de la narco-delincuencia.

Para quienes nos resistimos a siquiera considerar esto seriamente, semejante final puede parecer el equivalente de una dictadura real, lo que significaría que Andrés Manuel López Obrador gobernara a México con un poder absoluto, sin restricciones ni cotos, sin sometimiento a ningún tipo de limitaciones, ni con aquellas que se encuentran en la letra del Pacto Federal con las facilidades de promulgar y ordenar la modificación de leyes a su voluntad.

El dilema de nuestro México actual es el siguiente: O se vive con el respeto a nuestra Constitución Política o se prescinde de la justicia inserta en ella. Cuando se fortalece la justicia y libertad consagradas en esa Suprema Ley, nuestras instituciones republicanas adquieren realidades, se incorporan con facilidad a la normatividad y seguridad con la que México estuvo acostumbrado a vivir.

La justicia es el testimonio de la conciencia de México, la exigencia de la razón de la democracia. No hay lugar en nuestra Patria para la sinrazón jurídica, para la anarquía, para los caprichos, para la dictadura, para las ocurrencias, porque éstas tienden a limitar y desequilibrar el poder de nuestra Suprema Ley mediante mecanismos inspirados en escasos valores morales y políticos.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Multan a Morena por no cumplir con las medidas cautelares

La campaña que emprendió Morena en contra de diputados de oposición y que denominó “Traidores a la patria” sigue trayendo costos para el partido a un año de que se inició, pese a los llamados reiterativos de autoridades electorales para que esta fuera frenada.

Por mayoría de votos, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la existencia del incumplimiento de las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) dictó en abril de 2022 en contra de esta campaña.

La Sala logró acreditar que el Movimiento de Regeneración Nacional no cumplió con las medidas cautelares, que consistían en no emitir comentarios o realizar actos que calumniaran a legisladores de oposición, por lo que determinó establecer una multa de varios miles de pesos.

“Impulsaron la continuación o reiteración de una campaña mediática que les estaba prohibido realizar. Por las razones expuestas, se propone calificar las infracciones acreditadas como graves ordinarias e imponer una multa al partido político actor en atención a parámetros de individualización”, se indicó en la Sala Regional.

Ante tal incumplimiento, determinó imponer sanciones a Morena que contempla una multa por 173 mil 196 pesos por el uso ilegal de pautados correspondientes al difundir un contenido calumnioso.

En qué consistió la campaña.

Se trató de la campaña que diputados de Morena iniciaron, por solicitud de su dirigente nacional, Mario Delgado, para evidenciar a las diputadas y diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica que impulsó el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta iniciativa obtuvo sólo 275 votos a favor y 223 en contra en el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que al tratarse de una reforma que pretendió modificar la Constitución, requería el aval de al menos dos terceras partes de los legisladores, esto es, 332 votos.

Al significar un freno a una iniciativa presidencial en un año electoral, Morena emprendió una campaña a la cual llamó Traidores a la patria, que consistía en usar la imagen de los legisladores para exhibirlos con el argumento de que serviría para mostrar al pueblo quiénes habían votado en contra.

“Vamos a colocar las fotos, los nombres y los partidos de los traidores a la patria en las plazas públicas, vamos a hacer ahí los tendederos de los traidores para que la gente sepa quiénes son. Yo creo que no fallamos porque es la iniciativa más discutida, más analizada y más publicitada de la que yo tengo memoria”, dijo el líder de Regeneración Nacional.

La estrategia planteó acudir a los seis estados en los que se desarrollaron elecciones ese año, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

A sólo unos días de que dio inicio, legisladores presentaron una queja ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) en la cual solicitaron medidas cautelares para que se ordenara a los integrantes de Morena poner un freno la estrategia de comunicación al considerar que constituía calumnia.

La comisión emitió medidas cautelares tanto a Mario Delgado como a la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, entre ellas de tutela preventiva, pues advirtió que los hechos denunciados podrían resultar ilegales configurando la difusión de propaganda calumniosa contra los diputados y diputadas de oposición.

Por ello, se emplazó a no realizar actos o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos que calumnien a los legisladores.

A un año de distancia de esa determinación, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtió el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, todo ello en la difusión de promocionales “Morena energía”, los cuales fueron pautados en una estación de radio.

Los funcionarios corruptos que ayuden al narco en México, serán perseguidos por la DEA

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que perseguirá a los funcionarios mexicanos que protejan el tráfico de fentanilo a ese país, todo ello si existe la suficiente evidencia de que están involucrados, aseguró la jefa de la agencia anti drogas, Anne Milgram.

“En la acusación contra Los Chapitos hablamos de la corrupción. Hablamos de la corrupción que alimenta el tráfico de drogas en México y en el mundo. Así que de nuevo le digo: Iremos hasta donde sea nos lleven las evidencias y los hechos”, respondió la jefa de la DEA a un congresista republicano durante una audiencia en el Capitolio.

Milgram puso como ejemplo la acusación por narcotráfico que la DEA interpuso contra el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y contra el actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. “Nosotros seguimos la evidencia a donde quiera que nos lleve”, dijo.

Agregó que la “DEA no se echa para atrás cuando se trata de hacer este tipo de labores. Y continuaremos siguiendo evidencia y los hechos a donde sea que nos lleve”.

El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció nuevos cargos ”en el Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y Distrito de Columbia, contra varios líderes del Cártel de Sinaloa, una organización transnacional de tráfico de drogas con sede en Sinaloa, México, y sus facilitadores en todo el mundo”.

En aquella ocasión, Milgram detalló que “las acusaciones envían un mensaje claro a “Los Chapitos, el Cártel de Sinaloa y las redes criminales de drogas en todo el mundo de que la DEA no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”.

La funcionaria señaló que “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de fentanilo, la amenaza de drogas más letal que nuestro país (EU) haya enfrentado jamás”.

Aseguró que los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán “inundaron (de fentanilo) los Estados Unidos durante los últimos ocho años y mataron a cientos de miles de estadounidenses”.

La titular de la DEA detalló que durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el Cártel de Sinaloa y la red de “Los Chapitos”, por lo que obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización, al tiempo que los siguió por todo el mundo.

La DEA ha contribuido al recabo de información para el arresto de funcionarios mexicanos como Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, mismo que fue encontrado culpable del narcotráfico en EU. Además del arresto del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, en el 2020.

Pese a ello, el ex agente de la DEA, Mike Vigil, consideró que la actual crisis en temas de seguridad entre la Unión Americana y México están “muy dañadas” luego de las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que el operativo que hizo la agencia antidrogas para infiltrarse al Cártel de Sinaloa y el espionaje que hicieron agencias de inteligencia de EU al Cártel del Golfo, eran “intromisiones abusivas y prepotentes”.

El ex agente con más de 30 años de experiencia señaló en entrevista para Infobae México que, “en su vida había visto las relaciones (de seguridad) tan dañadas” y aseguró que no cree que se mejoren en este sexenio, por el contrario, podrían “ponerse peor”.

El Consejo de empresas globales advierte de retroceso en economía si el Congreso aprueba las reformas

El Consejo de Empresas Globales en México (CEG) advirtió que la ola de iniciativas de reforma en manos del Congreso de la Unión, en materia de obras públicas, minería, aviación, salud y ciencia, otras, ponen en riesgo el futuro de México y envían señales negativas a los inversionistas.

Por ello, demandó a los legisladores que abra un debate constructivo para permitir el análisis de cada uno de los cambios propuestos, ya que de ser avaladas como se plantean afectarán el futuro de México.

El organismo privado conformado por 62 compañías internacionales, sostuvo que derivado de la implementación de políticas públicas innovadoras y a un ambiente propicio para la inversión, México se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar macro fenómenos económicos como el nearshoring, consolidar su papel como líder en la economía mundial y regional, y crear así más empleos formales de alta calidad.

No obstante, existen acciones que pondrían en riesgo todos estos avances, por lo que pidió al Congreso que se debata de manera consensuada los eventuales cambios al marco jurídico y regulatorio, toda vez que podrían afectar el futuro económico nacional.

“Es fundamental que se escuchen todas las voces y que las decisiones del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se apoyen de las mejores prácticas internacionales para garantizar la permanencia de México como un actor relevante en la economía mundial”, pugnó.

"Las compañías que integramos el Consejo de Empresas Globales en México invitamos a un diálogo constructivo y franco con los tres poderes de la Unión, para que se analicen las iniciativas de reforma planteadas por el jefe del Ejecutivo.

“Las propuestas que buscan modificar los marcos jurídicos y regulatorios de varios sectores de la economía afectan significativamente al desarrollo del país. Estas iniciativas ponen en entredicho la seguridad jurídica, lo que genera incertidumbre para las inversiones presentes y futuras, y aleja a la economía nacional de los objetivos de crecimiento de su sociedad”, aseveró el Consejo.

Alertó que si todas las propuestas se continúan aprobando de manera intempestiva, tal y como fueron presentadas, sin una adecuada consulta y sin tomar en consideración la visión del sector privado, se envía una señal negativa a las empresas que, como las que conforman este Consejo, han confiado e invertido en múltiples sectores y regiones del país.

El organismo privado que representa a compañías que hacen crecer a México en más de 20 sectores, señaló que estas iniciativas y modificaciones contienen elementos que van en contra de prácticas comunes a nivel global sobre inversiones y desarrollo de negocios.

Además, ponen en peligro el cumplimiento de los compromisos que el Estado mexicano ha adoptado con sus socios comerciales internacionales, tanto en la región de América del Norte como en el resto del mundo.

Reflexiones

Es importante reconocer que estamos viviendo un momento realmente crítico, en todos los sentidos, ya que por ahora existe un malestar, y no nada más del presidente, pero que bueno que no está malito ya que así va a poder enfrentar todas las decisiones pendientes, que no ha tomado, así es que por el momento le deseamos una pronta recuperación.

En otro tema, nos da mucho gusto ver la gobernadora de Quintana Roo, está llevando las cosas de manera constructiva y positiva, pero es necesario recalcar que la prioridad número uno debe ser que todas las gentes que están cerca de ella cumplan verdaderamente con las obligaciones que les correspondan, que no las evadan, ya que es necesario que todos los vicios viejos sean destrozados y se erradiquen, ya que de seguir así, sería entones darle vuelo a más de lo mismo.

Por el momento es satisfactorio ver como el desarrollo del estado es impresionante.

Por ello es que le deseamos a la gobernadora, la mejor de las suertes, que esperamos siga buscando asesorías de gentes que estén interesadas en el bienestar del país, que no sean nada más oportunistas que quieran sacar ventajas.

Esperamos que se vea cumplido todo lo positivo que han propuesto para el bienestar de Quintana Roo.

