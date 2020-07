Carlos Macías balconea a sus deudores

Cancún.- El cantautor chiapaneco y ahora secretario de turismo de su propia tierra, Carlos Macías, ofreció una conferencia virtual para anunciar su primer concierto vía streaming y el dueto que próximamente hará con Christian Castro; sin embargo, llamó la atención que dentro de la charla externó su desilusión cuando se le cuestionó si quería que alguien en especial grabara sus canciones, pues compartió que ha tenido muy malas experiencias con el pago de regalías y prefiere cantar él mismo sus temas.

“Soy mucho de la verdad por delante, hace unos siete años le di un tema a Cañaveral, “Para toda la vida”, lo metieron en el CD, en el DVD, en ambos en vivo desde el Auditorio Nacional y hasta ahora no tengo en mi cuenta ni un centavo de regalías, se grabó, la cantaron en el Teletón y nada, la canción la administran ellos directamente. Otro caso fue Kika Edgar, a quien quiero mucho y sé que no es su culpa, ella me grabó Basta y No me hagas llorar, su editora Universal no me ha dado ni un solo peso de regalías, ni por el CD ni por el DVD, independientemente que no hay buen trato y demás, todas las editoras si no les cobras no pagan”, expresó Macías, quien al ser compositor gana de esa manera.

“Nosotros como compositores, cuando firmamos una canción a una compañía estamos a ciegas, no sabemos cuánto se vende, por lo tanto no tengo un aproximado de lo que podría ser lo que me tienen que pagar. Me gustaría enviar mensaje a todas las compañías y a los artistas que si graban una canción le den al autor lo que le corresponde”, puntualizó.

Se adapta a la actualidad

La noche de hoy, de una manera distinta, Carlos Macías, El Cartero, quien disfruta entregar rosas a su público femenino y decir salud con los presentes, se adapta a la nueva modalidad de conciertos y llevará a cabo su primer concierto vía streaming a través de la plataforma E-ticket Live.

“La diferencia con los espectáculos en vivo es tremenda. La sensación no es la misma, pero tendremos que adaptarnos a esta nueva modalidad, sobre todo, en mí caso que son conciertos bohemios en los que las personas se toman su copita y cantan conmigo. Soy un autor que no sólo canta lo que compongo, sino me gusta rendirle tributo Álvaro Carrillo, Juan Gabriel, Armando Manzanero y Roberto Cantoral. De manera personal, un millón de veces prefiero tener al público frente a mí. Sin embargo, en esta bohemia vamos a traspasar el tema de no tenerlos en vivo, de que la gente disfrute en casa como si estuviera en la sala de conciertos”.

Hará dueto con Christian Castro

Tras el fallecimiento de doña Socorro Castro, abuela de Christian los planes de grabar una canción juntos se volvieron realidad, pues Christian dedicará un tema del chiapaneco a su amada abuela,

El tema llamado “Hoy me sobra el tiempo”, será grabado a distancia, Christian desde un estudio en Los Ángeles y Macías en su estudio en Chiapas, bajo la producción de Rudy Pérez.