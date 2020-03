Carlos Sansores logra boleto para Tokio 2020

El cancunense Carlos Sansores cumplió con los pronósticos al obtener la plaza para México a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras ganar la final del Preolímpico Continental de Tae kwon do, que se realiza en la ciudad costarricense de Heredia.

En un combate intenso de principio a fin, Sansores, en la categoría más de 80 kilos, superó al argentino Martín Sio por marcador de 16-13 para conseguir el pasaporte a Japón.

El mexicano avanzó a la primera ronda para pasar de manera directa a la zona final que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Heredia, que por cierto fue a puerta cerrada, luego que los organizadores decidieron no permitir el acceso al público.

De esta manera, Sansores, medallista mundial, cumplió con su actuación para dar al país el cupo olímpico, el cual será disputado en mayo.

Sansores comentó que fue una jornada complicada, pero que al final se logró el objetivo de obtener el pasaporte olímpico en el certamen, que por cierto, se realiza a puerta cerrada.

"Me siento contento y agradecido con los profesores por todas sus estrategias. Si no fuera por ellos no estaría aquí con este resultado, y ahora hay que seguir trabajando”, externó.