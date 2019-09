Carlos Slim y el CCE tienen interés de apoyar al crecimiento de la economía mexicana

El ingeniero Carlos Slim ha mostrado su interés en invertir y ayudar para que haya crecimiento de la economía mexicana, dijo estar dispuesto a apoyar en la parte empresarial y en las acciones de bienestar.

Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y miembro del Consejo Asesor Internacional de Ceapi, Carlos Salazar Lomelín, mandó un mensaje claro al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante una visita a Madrid: el gran problema de México viene por el lado de la inversión privada y debe haber un mensaje claro de que el país apoya a los inversionistas nacionales e internacionales, sin ese soporte, será muy complicado lograr la tan ansiada meta de crecimiento del 4% fijada por el gobierno.

En concreto, el CCE firmó un acuerdo con el presidente de la República a través del cual el sector privado invertirá este año un total de 32,000 millones de dólares, un hecho que Salazar consideró como “una magnífica noticia”.

Destacó que, a pesar de los mensajes contradictorios no ve peligrar la inversión extranjera en México, y mencionó que “El presidente debe mandar un mensaje muy cierto de que la inversión privada no solo va a ser respetada, si no muy bien recibida y creo que ese es el ánimo que tiene” apuntó el presidente del CCE.

Es importante y se ve con buenos ojos que el señor López agradezca al ingeniero Slim la confianza que se le está dando para reconstruir al país. Enhorabuena y a trabajar todos por el bienestar de la República Mexicana.

Bienvenidos todos los apoyos para rescatar al país

Estos señores están apoyando a que la Republica pueda tener una recuperación y están confiando en el candidato, de que sea a través de la confianza y con el apoyo de recuperación todo pueda ser llevado a una realmente, principalmente por la intervención del señor Ingeniero Carlos Slim quien está demostrando una vez más que siempre han sido los políticos los que prometen pero no cumplen, y que siempre han sido los empresarios los que le han dado apoyo y crecimiento a los países.

Una vez más queda demostrado que la participación financiera de los empresarios es la única alternativa que puede dar la certidumbre de que un país recupere su inestable punto, pero a su vez se debe de buscar que haya reciprocidad para conjuntamente atacar las situaciones negativas como son la inseguridad, la corrupción y el deterioro en el que se encuentra la República Mexicana, concientizando primero que este gobierno tiene que aportar acciones correctivas para pacificar al país y para que el poder judicial realmente actúe y pueda dar las aclaraciones pertinentes en los casos de los asesinatos y de los secuestros que se han estado presentando a lo largo de este país y para que los mexicanos podamos decir que no es la “cuarta transacción” la que están iniciando, por ejemplo en casos que hemos visto que países socialistas y comunistas se han convertido en países capitalistas, como lo es Rusia y China, porque previeron que la solución es que se trabaje en conjunto por el bienestar, la seguridad, el crecimiento y el futuro de las generaciones siguientes, y es de esta manera que se hace indispensable contar con la tranquilidad necesaria para tener la calidad de vida que los mexicanos nos merecemos.

Se deben acabar las mentiras y engaños

Lo importante es que se acaben las falacias, los engaños y las encuestas falsas con que tratan de imponer hipótesis sin rumbo y solo arriesgando con ello al Ejército, a los mexicanos y a la libertad de expresión, ya que no es esta la manera, ni la forma que ayude a encontrar la fórmula mágica para que los mexicanos podamos creer en las acciones y las palabras que está ahora diciendo el señor López Obrador.

Mucho ojo en ese sentido ya que de no brindar la suficiente confianza a los inversionistas, como lo es el Consejo Coordinador Empresarial y por su parte el señor Slim, quienes están ofreciendo su apoyo, esto hubiera sido otro escenario y habría puesto al país en la peor situación que haya existido en muchos sexenios.

Aclaraciones oportunas para acabar con los “dimes y diretes”

Una vez más queda demostrado que en países como Rusia, como China, como India y como en el resto del mundo, si tienen crecimiento sostenido y Producto Interno Bruto, ha sido gracias a la determinante actuación de sus gobiernos quienes siempre tienen que apoyar a los empresarios con incentivos fiscales, con confianza y con certidumbre, que es lo que se busca poder ofrecer en la República Mexicana para el futuro de la población, así como también se espera que todas las cuestiones que están en tela de juicio, se resuelvan pronto y expeditamente para acabar de una vez por todas con los “dimes y diretes”.

El país necesita una transformación real y positiva en todas sus actividades, pero debe haber un absoluto respeto y un apoyo al crecimiento para que las amenazas que están corriendo todas los países que están en guerras comerciales no sean las razones que lleven a nadie a una recesión la cual tendría efectos mega negativos para todos, empezando por los políticos, los trabajadores y en general al pueblo mexicano.

¡Que será, será¡ con capacidad de reflexión, el debido respeto y reciprocidad se debe buscar el sentimiento verdadero de lo que es el respeto a la Constitución, respeto al Estado de derecho y sobre todo a la libre expresión, ya que todo esto es parte fundamental para que las críticas constructivas marquen el rumbo para llevar a la recuperación a la República Mexicana y a los paisanos.

México siempre ha sido el hermano mayor de Latinoamérica y esta es otra de las razones por las que se busca brindar crecimiento, confianza y estabilidad para todos los latinos y en particular para que tengamos el clima necesario, la certidumbre necesaria y la credibilidad de que en México, empezando por los tres podres de la Unión, respetando sus autonomías, si cumplen con sus obligaciones y así tendremos que cumplir todos en armonía para lograr un crecimiento progresivo en todas las ramas de la industria.

Limar asperezas entre países a través del trabajo constructivo

Se dice que lo más factible es que en sea en el mes de octubre cuando podrían limarse las hostilidades que han existido entre China y Rusia, lo cual sería a través del trabajo constructivo, el poder lograr los puentes que sirvan para establecer una buena relación entre ambos países.

Así mismo esperamos que también pronto sea realizable el entendimiento entre China y Estados Unidos, para darle seguimiento al crecimiento de la Unión Americana ya que a todos nos ocupa y nos preocupa que a Estados Unidos le vaya bien, pero que también sea a través del respeto a la democracia, que se pague la deuda externa que es la principal preocupación del mundo, que las guerras comerciales se arreglen con puentes de crecimiento y respeto, y, que los tratados comerciales sean verificables ya que estos son en beneficio de los habitantes del planeta.

Importante para el país apoyar la promoción de grandes eventos

Al mismo tiempo es importante mencionar que se confirma que entre algunas de las nuevas correctivas está el que se hayan podido llevar a cabo grandes obras y así mismo que se respeta el derecho a la diversión, hablamos de la promoción de eventos como lo es el Gran Premio de México, y en un futuro porque no, la reiniciación o construcción del aeropuerto de México, ya que el mundo sigue creciendo y con ello el incremento en el uso de aviones por lo que se busca brindar una confiable seguridad aérea en todos los sentidos, principalmente para los transportistas más importantes del planeta, y esto se refleja en que los aeropuertos cubran las necesidades que se requieren para que la transportación aérea tanto a nivel nacional como internacional.

Es de sabios reconocer los errores y es de hombres progresistas buscar las reformas progresivas necesarias que sirvan para vislumbrar un futuro con final feliz para nuestra querida República Mexicana.

¡Viva el Ejército mexicano!

Entre otras cosas que están pasando vemos como la estación de verano está por terminar (21 junio/20 septiembre) y que los niños y jóvenes ya entraron a clases, que todo está volviendo a la normalidad pero es de vital importancia reconocer a la Guardia Nacional, con un agradecimiento a la honorable labor y constitucional realidad, ya que es de apreciar que el Ejército mexicano merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo, el cual está conformado por mexicanos, pero deben tener en mente que su principal labor es cumplir con la nación, no cumplir ideales sin fines positivos.

¡Pobre país!, Ángel Verdugo

“La mañanera de Ángel de hoy domingo, día de mensaje que no de informe”.

“Mire usted, lo primero que quiero señalarle es lo siguiente, cuando aparece detrás del presidente una leyenda donde dice tercer informe de gobierno pienso que hay que decir lo que se debe frente a ese exabrupto”.

“La Constitución señala perfectamente cuando algo es el informe de gobierno, es un documento que se debe entregar al congreso, ese es informe”.

“Poner ahí tercer informe de gobierno en algo que fue llamémosle un mensaje y poner tercer informe de gobierno pretendiendo equiparar una celebración de los cien días y luego del primer año de la victoria electoral obtenida por López y esto me parece una falta de respeto, sin embargo no debe sorprendernos porque López así ha vivido prácticamente toda su vida”.

“No respetando la ley, no respetando las formas que tienen que ver con ceremonias que deben respetarse”.

“En ese sentido pues mal empieza o mal empezó la intervención de López, poniendo detrás de él una leyenda que dice tercer informe de gobierno”.

“El informe hoy por la tarde lo entregará la sedicente Secretaria de Gobernación, que será el documento por escrito donde se informará o donde se hará saber al poder legislativo el estado que guarda la administración pública”.

“Después de esta aclaración obligada, debo decirle a usted que no encuentro las palabras adecuadas para describir lo que vi con un gran detenimiento, mentiras flagrantes, algunas de ellas ahorita las mencionaré, tonterías evidentes, no pocas de ellas y también, hay que decirlo, una ignorancia total no solo por parte de López sino por parte de los asistentes aplaudiendo tonterías económicas peligrosas”.

“Vayamos pues en orden, empezando, empezando este mensaje dice López: “ya existe un auténtico estado de derecho”, efectivamente puede alguien en su sano juicio afirmar que en México hoy ya existe un auténtico Estado de derecho y luego dijo, que era como el ideal de los liberales del siglo XIX”.

“Como es posible que ante el comportamiento de López frente a la violencia cuando lo único que alcanza a decir es, ya serenense, pórtense bien y renunciar de manera explícita y reiterada al uso del monopolio legítimo de la violencia y mantener en la impunidad total a delincuentes que un día bloquean las vías de ferrocarril, otro dañan propiedad pública y privada, otro día dejan de una forma inaceptable y ofensiva al Ejército o a las fuerzas armadas en general, ese es el auténtico Estado de derecho que juzga el presidente que existe hoy en México”.

“Como es posible que alguien se atreva en su sano juicio desde la jefatura del estado hacer esa aclaración”.

“Luego dice algo que solamente en mentes calenturientas cabría esta expresión, él lo que llama período neoliberal, que no tiene la menor idea de lo que este concepto significa porque además es, más bien es una denostación, es una ofensa, en todo caso debería decir, la etapa de economía de mercado, etcétera, la cual además no podrá hacerla retroceder, es una locura eso de pretender afirmar que ya acabó ese período, eso no es cierto, no es cierto, es una mentira o es un planteamiento totalmente equivocado”.

“Habla con una ligereza de la equitativa distribución de la riqueza, en ninguna sociedad, en ninguna, al margen del modelo económico de desarrollo sea una economía estadista, sea una economía de mercado es imposible lograr la equitativa distribución de la riqueza, eso no existe en la realidad, no pasa de ser un planteamiento demagógico”.

“Luego, cuando dice él, en lo que se refiere a acabar con la corrupción y la impunidad que hemos avanzado mucho, en verdad cree el presidente que en estos nueve meses ha avanzado mucho, cómo mide ese avance, de qué forma puede él afirmar eso, dice uno algo está mal en la mente del presidente”.

“Y dice las grandes empresas y bancos no pagaban impuestos, están dispuestos los bancos y las grandes empresas a aceptar este juicio que es una soberana mentira, qué no le habrán dicho al presidente la cantidad de impuestos que pagan las grandes empresas, cuatrocientas o quinientas grandes empresas, la cantidad que pagan nada más por concepto de Impuesto Sobre la Renta, ¿no hay alguien que le de esas cifras al presidente?”.

“Y luego ufanándose de cerrar 51 representaciones de pro México en el país y luego las representaciones en países, que esto fue muy recientemente donde prácticamente México se ha quedado en el peor de los aislamientos cuando estamos en un mundo de economías abiertas y de independencia y de globalidad”.

“Y luego dice el presidente que una de las tareas fundamentales es el bienestar del alma, cómo mide eso el presidente, cómo puede un jefe de estado hablar del bienestar del alma como tarea del gobierno, tarea central, y que pasa con todos aquellos millones de mexicanos no creyentes, para no utilizar ateos porque eso molesta a algunos que no creen en el alma, qué va a pasar con esos, porqué insiste el jefe de estado en comportarse como un pastor de una iglesia cristiana, o sea cuál es, que lo motiva, no siente el menor respeto por su encargo, como jefe de estado y jefe del gobierno”.

“Y luego dice en el campo, en el campo se vive una vida sana con valores y por eso tenemos que regresar al campo, qué no hay alguien que le explique, entre su gabinete, alguien que tenga las nociones más superficiales de la historia económica de la humanidad en los últimos siete u ocho siglos, desde los años 1,300, 1,400, que el camino correcto y que libera a las personas de una serie de limitaciones en educación, en salud, etcétera, es el camino contrario de irse del campo a las ciudades”.

“No hay alguien que le explique, lo entiende el doctor Villalobos, no le puede explicar que el avance tecnológico hace que cada día se reduzca más y más el número de trabajadores necesarios en las actividades agrícolas y pecuarias, y forestales incluso”.

“Qué no hay alguien que le diga al presidente en caridad de dios como decía a mi ama… para que le permiten decir estas tonterías, como puede también el presidente decir que la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto fue la mejor decisión y todavía dice que está convencido de ello y todavía dice que ya se pagó todo, cuando el mismo Secretario de Comunicaciones y Transportes admite que durante 19 años debemos estar pagando 4,200 millones de dólares de los bonos emitidos”.

“Cómo es posible que diga eso, pero donde lo peor de la tontería económica cuando presume un superávit en la cuenta corriente, qué no hay alguien que le explique, ahí el maestro Herrera que le diga que lo peor que le puede pasar a un país como el nuestro es tener un superávit en la cuenta corriente, que eso significa que estamos enviando recursos al exterior, por favor maestro Herrera explíquele al presidente, y luego, los que están ahí sentados aplauden a rabiar porque hay un superávit en la cuenta corriente”.

“Señores lean algo por favor de cómo se compone, qué significa la cuenta corriente y porqué lo deseable para un país como el nuestro es tener un déficit en la cuenta corriente el cual se subsana con un superávit en la cuenta de capital, es decir entran recursos al país en forma de inversión extranjera directa”.

“Y aplaudiendo todos ahí desde la más profunda ignorancia económica, la del presidente, bueno pues que podemos decir”.

“Y luego presumir bueno se crece poco pero no hay recesión, y esa tontería, el crecimiento no importa, lo que importa es el desarrollo, el bienestar y se lanzó a un listado del le hemos dado tanto a estos millones y tanto a esto, pero con qué lo va a mantener ese ritmo de entrega de dádivas y subsidios, de dónde si no hay crecimiento”.

“Cómo es posible que alguien en su sano juicio plantee que el crecimiento no importa, igual que lo hizo el ingeniero Slim y que dice él, lo que importa es la masiva inversión, sí, pero cuáles son los elementos que hacen posible que los empresarios inviertan. La seguridad jurídica, la confianza, el respeto de la ley, la vigencia del estado de derecho, dice uno, ante quien estamos aquí”.

“Y luego 930 mil “nininis” ni estudian, ni trabajan ni quieren hacerlo nomás quieren recibir dinero, ¡es falso!, las últimas… el Excelsior sacó un reportaje interesantísimo sobre lo que es este programa de “jóvenes construyendo el futuro”, es una engañifa, es una soberana engañifa”.

“Y ahí está el presidente, “y se abrieron 100 universidades del sistema Benito Juárez con 30 mil estudiantes y 815 maestros, dónde están esas universidades, dice uno, cómo es posible esto, pero sin embargo todo el mundo aplaudiendo y otra vez el bienestar del alma”.

“Y luego de cada 10 hogares en México 5 están recibiendo dádivas del gobierno, y en el caso de los hogares indígenas de cada 10, 9. ¿Cómo va a mantener eso?”.

“Y así podría seguir, pero vea ustedes lo que son la demagogia y la perversidad al utilizar las cifras y los planteamientos que son más cercanos a la mentira que a la verdad”.

“La seguridad dice que hay un nuevo paradigma porque ahora ya no es la violencia, sí, no es la violencia pero vea usted la violencia contra las personas comunes y corrientes, y la violencia entre las bandas que campean sin control en el país al grado tal de que hay un sinnúmero de ciudades donde las personas temen salir a la calle”.

“Y luego otra vez recurrir a Juárez, tendrá idea de que no es comparable el tiempo que vivió el presidente Juárez, sin meterme a sus limitaciones de él mismo, etcétera, me refiero al presidente Juárez, es moralmente, están moralmente derrotados los conservadores, moralmente derrotados, pero cómo es posible cuando el mundo prácticamente todo de manera casi unánime están avanzando hacia las economías de mercado y a la globalidad”.

“Los que están derrotados, moralmente o no, eso es totalmente irrelevante, los que están derrotados son los estatistas, los que ven el gasto público y las dádivas para controlar política e ideológicamente como desarrolló el presidente Lázaro Cárdenas y todavía está vigente lo vemos con López”.

“En esas condiciones pues, el presidente tiene más vena de pastor, de pastor cristiano que de jefe de estado, qué va a pasar con esto, más de lo mismo, demagogia perversa y espero que no nos ahoguemos en este océano de corrupción… perdón… de demagogia, de mentiras y de perversidad desde la jefatura del estado”.

“Pobre país al tener un gobernante como López y hacer planteamientos como los que hace López y tener aplaudidores babeantes ignorantes que sin el menor juicio objetivo lo aplauden a rabiar”.

“Gracias.”

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicada en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa.

Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos, que ofrece el menú; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión.

Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas). Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected] [email protected]