La bella conductora saborea una nueva etapa en su carrera, ahora como escritora de su primer libro “Dale like al amor”, una guía escrita con el corazón en la que Carmen comparte secretos y testimonios de otras personas para entender y comprender el amor, pero antes aprender a tener amor propio. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la conductora de Al Extremo comparte los detalles del proceso que le llevó cerca de cinco años para sacar a la luz este gran ejemplar.

“Estoy muy contenta de poder presentarles mi primer libro, Darle like al amor, tiene que ver mucho con darnos like a nosotros mismos para después dárselo al amor porque lo más importante es el amor propio, saber cómo sientes, te reconozcas, te gustes, te ames, mirarte al espejo y decir soy único y me amo, de ahí inició la inquietud de hacer este libro, ahora con las redes sociales estamos muy preocupados por darles like a los demás sin pensar en nosotros mismos”, refirió Carmen, quien nos contó un poco la estructura de su libro.

Este ejemplar consta de siete capítulos que pueden ayudar a todo el mundo en este camino del amor, refirió la conductora, quien a lo largo de su trayectoria profesional ha recopilado gran cantidad de información que necesita compartir con su público, amigos, familia y a todo aquel que busca mejorar sus relaciones personales.

“El amor es parte del ser humano, siempre lo estamos buscando, buscamos una pareja para que esté con nosotros en las buenas y en las malas, una persona para compartir historias de vida, este libro surge de la inquietud de tener tanta información en las manos, hice 14 años diálogos en confianza hablando de temas de pareja, tres años en Enamorándonos, entonces conozco muchas historias que a mí me aportaban o con las que podía ayudar a otras personas, además de lo que me compartían los especialistas”, puntualizó.

Foto: Cortesía

17 años de matrimonio avalan lo que plasma en su libro

Casada con el actor Juan Ángel Esparza desde hace 17 años, Carmen Muñoz adora compartir su gran historia de amor como testimonio de todo lo que hay plasmado en las páginas de “Dale like al amor”, el cual ya se encuentra en todas las librerías del país en formato físico, digital en todas las plataformas y un divertido audiolibro en el que participa su familia.

“No sería congruente si todo lo que digo en este libro no lo aplico en mi vida diaria, tanto en mi persona como con mi pareja, este libro tiene mi esencia, está escrito con el corazón, con toda esa información que me fue llegando; este libro se tardó cinco años y al final quedé muy satisfecha con el resultado. Busco que las personas que lo lean, reflexionen sobre cosas que les pasaron y no quieran repetir y por eso quieran avanzar en las cosas del amor”, puntualizó Carmen, quien busca en un futuro cercano comenzar una gira de conferencias en torno al tema del amor.