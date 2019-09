Cancún: Ganador de carrera antisuicidio pide ayuda para donar su premio

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- José obtuvo ayer el tercer lugar de la rama juvenil de la Carrera contra el Suicidio, y al subir al podio recordó que hace año y medio intentó quitarse la vida, por lo que decidió donar su premio a la madre de un adolescente que no sobrevivió, pese a que no la ubica.

El también fotógrafo explicó que conoció a la mujer, de entre 28 a 35 años, durante el evento deportivo. Ella iba acompañada de su mascota -un perro labrador de color miel- y llevaba en su espalda una foto con fondo azul de un chico luciendo un traje.

José le preguntó por quién corría y le respondió que por su hijo, quien se había quitado la vida, por lo que decidió honrarlo con su participación.

La historia conmovió al joven deportista, quien recientemente también atravesó por una situación similar, pero a diferencia de aquel adolescente, él no pudo lograr su cometido.

“Gracias a Dios fallé, pero me identifiqué mucho con la persona que conocí porque es madre, y no me puedo imaginar el dolor que es perder a un hijo. Yo le prometí a Dios desde el fondo de mi corazón que le daría el premio a alguien que lo necesitara”, señaló José, que no pudo contener las lágrimas al relatar su historia.

Cuando recuperó la voz, señaló que si bien el premio no es mucho, ya que con nada puede recuperar al hijo que perdió, “quiero darle esto porque ellos son los verdaderos campeones de esta carrera”.

Pese a su intención, al finalizar el evento José no pudo localizar a la mujer, debido a que no asistió a la ceremonia de premiación, por lo que solicitó ayuda de los medios de comunicación para llevar a cabo su objetivo.

Pidió que si ve este mensaje lo contacte a sus redes sociales, en Facebook aparece como José Miztli Pérez López y en Instagram como jmiztli1995.

Asimismo, se unió a la petición de la asociación contra el suicidio “Date Chance”, de combatir los prejuicios que se tienen sobre la salud mental, ya que consideró que hay mucha gente que no busca ayuda por temor a ser señalados.