Chetumal vs Carrillo Puerto: Estalla conflicto entre afiliados de la Untrac

La Unión Nacional de Transportistas del Cambio (Untrac) de Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, mantienen una disputa, presuntamente porque los chetumaleños no respetaron el acuerdo del número de unidades que deben circular en la ruta.

Ayer, un grupo de miembros de la Untrac de Carrillo bloquearon el acceso a dos unidades de Chetumal a la ciudad, debido a que estaban fuera de su jurisdicción y han sido más camionetas de la única que les tienen autorizada para el descenso y ascenso del pasaje de la capital a Felipe Carrillo Puerto.

Continúa conflicto entre transportistas de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, los carrilloportenses están bloqueando el acceso a las unidades que no tienen permiso de circulación.

📸 @JessCaamal2 pic.twitter.com/CREnlaNcFn — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) August 2, 2022

Roberto Dziz Aké, secretario de actas y acuerdos de la sección 01 de la Unión en la zona maya, destacó que únicamente tienen la autorización de que una de sus unidades con el número económico 121 realice sus trabajos en ese derrotero, pero desde la semana pasada, ha visto que no se respeta.

“El Sindicato General Francisco May, Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), Sección 01 tienen la autorización de usar 11 unidades cada uno de ellos por parte de las autoridades competentes, ellos sólo una y no lo están respetando y queremos que respeten las leyes” , dijo.

Omisión de Imoveqroo causa molestia

Comentó que están exigiendo al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) que ponga orden y cumpla con su función de verificar, ya que no se les hace justo que siendo la autoridad le pasen por enfrente y no hagan nada al respecto para detenerlos y aplicarles la sanción.

Destacó que desde que decidieron pararse en la entrada a la ciudad, han detectado dos unidades que no pertenecen a la ruta, repleta de pasaje y no es la que tiene la autorización. Aseguró que mientras la autoridad no les autorice más, seguirán con la detención de las unidades y que el Instituto les aplique sanciones.

Marco Solís Loría, delegado del Imoveqroo, dijo desconocer los conflictos que tienen los transportistas, sin embargo, tendrán que actuar hasta que se resuelva el problema, y como ellos lo han manifestado, no se puede quedar sólo así, por lo que unidad que se detecte se va al corralón.