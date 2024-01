Carrillo Puerto inicia la organización del carnaval 2024

El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se encuentra en la preparación del carnaval 2024 y la precisión de las fechas, convocatorias, organigrama de actividades y grupos participantes.

Luis Gonzalo Velázquez Tamayo, jefe de la dirección de Cultura y Recreación del municipio, expresó que a más tardar a mediados de enero se deben tener las fechas, número de comparsas, visitantes y grupos que estarán participando, para que el 8 o 9 de febrero se ponga en marcha la cartelera.

“Como el área encargada, estamos realizando la propuesta y posteriormente presentarla a la presidente municipal, Mary Hernández, quien ella dará el visto bueno o no, en ello se contempla cada organigrama, la fecha de inicio y cuando terminaría, los participantes, premiaciones y sorpresas”.

Expresó que hasta el momento, no pueden adelantar nada al respecto porque no quisieran dar una mala información y después no resulte, pero lo que quieren es que esta edición sea mejor que el año pasado, que las familias disfruten de una edición de nivel, como en otros municipios del estado”.

Comentó que estas festividades carnestolendas activa la economía y goce familiar, principalmente a jóvenes de las distintas comparsas, quienes con anticipación se preparan para participar en presentaciones, compran sus vestuarios, maquillaje y se ansían de presentarse ante el público.

Gustavo Estrella Salazar, coreógrafo de la comparsa “Luna Paraíso” en el municipio, expresó que cada año se esmera junto con su agrupación y estas fechas las esperan con ansiedad, porque les permite expresar sus coreografías, vestuarios y hasta el entusiasmo que tienen por bailar.

Además, expuso que los motiva poder ganarse una corona, llevarse una premiación en efectivo, pero lo más importante para ellos, poder disfrutar con la familia, amigos de un momento único y que desde meses antes de que llegue la fecha, se organizan, se preparan para dar lo mejor de ellos.