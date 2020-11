Carrillo Puerto: Piden justicia y seguridad para las mujeres en la zona maya

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Un grupo de mujeres y asociaciones feministas en Felipe Carrillo Puerto, se manifestaron para exigir justicia tras el feminicidio de “Alexis”, acaecida en Benito Juárez, y aprovecharon pedir mayor seguridad y vigilancia para las féminas del municipio.

Evidenciaron a través de sus vivencias, la situación en la que se encuentran por el hecho de ser mujeres tras verse susceptibles a sufrir acoso, hostigamiento, violencia de manera personal y por redes sociales a pesar de una zona prácticamente “tranquila”, también existen ese tipo de situaciones.

Asimismo, enardecidas con sed de justicia, libertad, respeto e igualdad, la tarde del lunes, más de una veintena de mujeres y hombres vestidos de negro, se reunieron frente a las instalaciones de la Vicefiscalía de la zona centro donde partieron y caminaron en una de las principales avenidas hasta llegar al parque central Ignacio Zaragoza, exigiendo por sus derechos. Portaban velas, veladoras, ramos de flores, pancartas y hasta fotografías de algunas mujeres que han sido víctimas en el estado y municipio carrilloportense, con el que hacían evidente su lucha de manera objetiva y sin que sea refutada, por las mismas autoridades.

Evidencian lucha de manera objetiva

“Justicia la vida importa”, “Ni una más, ni una menos”, “tengo miedo salir de mi casa y ya no regresar”, “Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo”, “Quintana Roo no es un paraíso es un estado feminicida” y “Hoy marchamos por las que ya no están, hoy como el eco de sus voces”, decían, algunas de las pancartas.

El repudio ante el gobierno, las instancias de procuración de justicia se hicieron evidente, pues frente a las instalaciones de la Vicefiscalía de la zona centro y ayuntamiento, en una voz unísona y aguerrida, reclamaron y exigieron que se les haga caso, no se ignore sus peticiones, pues viven en un hartazgo social.

La manifestación fue completamente pacífica, no se dañó ninguna institución, tampoco se afectó a terceros, con el hecho de que hasta las mismas autoridades de la Policía Municipal Preventiva (PMP) fueron quienes abanderaron y resguardaron el camino de inicio a fin de la manifestación.