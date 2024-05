Carro completo y los tiempos de Borge

“…Si no estamos en tiempos de (Roberto) Borge”, aducen burlones algunos de los ciudadanos no afines al morenismo, en respuesta a la afirmación hecha por seguidores del partido guinda: “En Quintana Roo, Morena se llevará carro completo”.

En conocido café del centro de Cancún se reunió un grupo de siete hombres, mayores de edad, quienes juntaron dos mesas para platicar y debatir sobre el tema de moda: Las elecciones que habrán de celebrarse en poco más de tres semanas.

Al escuchar el diálogo (me reconozco como “metiche”, pero periodista interesado en conocer puntos de vista ciudadanos) este grupo estaba bien definido, sus ideologías y preferencias políticas marcadas por una clara división, la misma división que existe en todo el país: Morenistas contra anti-morenistas, izquierdistas contra derechistas, chairos contra conservadores, pues.

Y como siempre, lo que inició como una simple plática, fue subiendo de tono hasta que alzaron la voz y decidieron dejar el tema abierto hasta el 2 de junio, cuando se dé esta justa electoral.

Sin embargo, en particular, lo que más llamó mi atención fue cuando uno de los pro-morenismo aseguró que ese domingo la alianza Morena-Verde “se llevará carro completo en Quintana Roo”. Sonora carcajada levantó esta afirmación entre los “adversarios”.

En primer lugar, argumentaron estos últimos, no estamos en los tiempos de Roberto Borge, en cuya elección intermedia, el entonces gobernador “compró todos los boletos de la lotería para asegurar eso, el carro completo, al costo que fuera, lo que a la postre le resultó en contra, al quedar como un mandatario anti-democrático”.

En este escenario de dimes y diretes, en una lucha encarnizada por imponer cada quien su razón, “derechistas” (cuatro de siete) enfatizaron que –salvo puntuales excepciones-, la oposición cuenta con candidatos competitivos en cada uno de los cargos en disputa.

“Suena increíble y ni al gobierno le conviene ganar los 11 ayuntamientos, la senaduría, las cuatro diputaciones federales y las 15 estatales. Un resultado así… sólo con Borge”, sostuvieron.

Los morenistas basaron sus argumentos en el hecho de que Quintana Roo siempre ha votado a favor de López Obrador y remataron con la forma en que arrasó Mara Lezama hace dos años. “Pero ninguno de los dos estará en la boleta, y aquí Sheinbaum no ha prendido”, les reviraron.

Los “conservadores” reconocieron que se pueden adelantar triunfos guindas en Isla Mujeres con una candidata ex panista que ha sabido trabajar y que cuenta con el reconocimiento social; en Cancún (Benito Juárez) con una candidata que no tiene oposición y hasta un familiar le pusieron como adversaria para asegurar la victoria con la “Vara alta”, y en Tulum, donde el candidato no ha atinado a bien gobernar por sus elevados índices delictivos, pero que ha sido un punto neurálgico para un lopezobradorismo que no permitirá el arribo de caciques (Portilla). “En lo demás… Hay tiro”, sentenciaron.

En fin, la plática, la discusión, el debate duró algunas horas y, como era de esperarse, no se llegó a un acuerdo, a un buen final, sólo se levantaron de la mesa, estrecharon la mano con una sonrisa y, sin decirlo, se verán las caras después del 2 de junio.

Ya falta poco y la verdad las campañas no prenden…