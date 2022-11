Carta dirigida a los rateros, clasistas, racistas, que van a misa (La marcha)

Carta dirigida a los rateros, clasistas, racistas, hipócritas, lambiscones, aspirantes a fifis y a los católicos que van a misa (La marcha)

Carlos Alazraki

Prólogo: Andrés feliz cumpleaños, a ver si con sus 69 años gobierna para todos

Estimados ciudadanos comprometidos que van a la marcha:

El presidente está enojado.

El presidente está sacadísimo de honda por la marcha de este domingo.

El presidente está que echa pestes porque una bestialidad de mexicanos de toda la república vamos a marchar pacíficamente en defensa de nuestra democracia y en defensa de nuestra libertad.

El presidente esta enloquecido todavía más porque nosotros los mexicanos finalmente reaccionamos y abrimos los ojos para oponernos a un régimen autoritario y dictatorial que nos quiere imponer.

Y cuando el presidente se enoja cuidado, su delirio lo sigue transformando.

Y cuando Andrés delira, es más peligroso.

Por esta razón me congratulo que, finalmente y a pesar del delirio de Andrés, a todos nosotros los mexicanos se nos quitó el miedo y estamos listos para marchar y defender la institucionalidad de nuestro adorado México lindo y querido.

Les juro, en mi vida, jamás he sido gobernado por un presidente que odia tanto a las instituciones, odia a la clase media, odia a las mujeres y odia al que se le ponga enfrente.

Pero en fin amigos esta carta semanal no es por hablar del presidente sino para hablar de los motivos por las cuales vamos a ir a la marcha.

Esta marcha es para felicitarnos por la enorme hermandad que vamos a demostrarle a nuestros diputados para que vean y escuchen nuestros desacuerdos por esta infame reforma electoral.

Esta marcha es para demostrarle a nuestros legisladores que vamos en serio.

Esta marcha es para ordenarle a nuestros legisladores que nos hagan caso y que rechacen esta iniciativa, y si no nos obedecen, que sepan que no volveremos a votar para su reelección.

Esta marcha es para invitar a los legisladores para que piensen en el futuro de sus hijos y que piensen en sus nietos.

Es para invitar a los legisladores de la bancada de Morena para que por primera vez piensen y desobedezcan las órdenes del presidente para votar en contra de esta mamarrachada de iniciativa.

Esta invita a los legisladores de Morena para que tengan los pantalones para votar en contra de esta iniciativa por el bien de México. Es para invitarlos a que piensen individualmente y voten por lo que les dicta su conciencia y que no sigan votando como borregos.

Esta marcha es para que invitemos a todos nuestros legisladores para que de una forma unánime voten en contra de esta barrabasada de iniciativa.

Esta marcha es para recordarles a nuestros legisladores de Morena que México es primero y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de nuestra constitución, de nuestra Constitución que nos garantiza la libertad.

Esta marcha es también para recordarles a los mini partidos PT y Verde, que tienen que votar en contra porque si no los que se van a quedar sin lana serán ustedes y que las consecuencias para sus ex partidos será la extinción.

Y por último mis queridos amigos, está marcha le va a demostrar al mundo entero que nosotros los mexicanos, pueblo incluido obviamente, jamás permitiremos un régimen ajeno a la democracia y a la libertad, jamás.

Y como una pequeña reflexión aprovechando el cumpleaños de Andrés que es este domingo, cómo se equivocó la gente que votó por ti, ¡Qué bárbaro!

Los malos dirigentes tienen una intensa necesidad de poder y de obtenerlo de forma personalizada y poco constructiva

Es importante mencionar que el 80 por ciento de los mexicanos apoyan al Instituto Nacional Electoral y a la democracia en México y eso pues es una reacción que pronostica claramente si las elecciones fueran hoy, el mexicano que no es un incauto o un cretino como los que fueron engañados por la rata de López Obrador, no van a votar a favor del partido de los rateros y eso es una situación muy clara, debido a los abusos que ha cometido la “cuarta tranza”, los que han acabado con la ilusión de los mexicanos y con la vida de más de un millón de gentes que murieron por la pandemia, que son en realidad los números oficiales, porque en su momento no hubo medicinas para combatir esta pandemia.

También hablamos de los enfermos que están continuamente falleciendo debido a que no hay medicinas en el Issste, igual en el caso de los niños con cáncer, de los desaparecidos y de los muchos homicidios que hemos estado viendo, es por todo esto que la manifestación que se va a llevar a cabo en más de 36 ciudades, es una clara reacción en contra del marxista, psicópata y su grupo de los 40 ladrones que tiene este señor, ya que solo se han dedicado a robar y a engañar a los ilusos mexicanos que creyeron en un hombre que no tenía ni raíces, ni respeto, ni madre.

Finalmente estamos llegando a la fecha de la esperanza, para poder sacar a este lacayo del Palacio Nacional, y llevarlo al banco de los acusados por homicidio y por magnicidio en contra de los mexicanos y de la República Mexicana, ya que juró respetar y cumplir su Constitución y sus leyes, y al parecer no lo ha cumplido, así es como nos damos cuenta de cómo así, este psicópata se ha ganado la desconfianza y la lastima de todos los mexicanos.

López Obrador dice que el INE es caro, pero cuatro años de “La mañanera” han costado 135,200,000,000 de pesos, que solo ha servido para insultar adversarios y hacer campaña permanente para Morena.

Este señor ha gastado 135,200,000,000 de pesos en “la chaquetera”, y ahora se le hace caro el costo del IFE, pero el motivo y la razón por la que quiere ahorrar es para seguir manteniendo a los parásitos “ninis”, quienes han sido cómplices en una asociación delictuosa que está tratando de igualar a Venezuela, a Cuba, a Ecuador, a El Salvador y a Nicaragua, países donde el pueblo vive en un total abandono.

Un claro ejemplo es el de Cuba, donde mientras su pueblo muere de hambre por falta de trabajo, de dinero y de comida, la están pasando muy mal, pero el señor Fidel Castro, cuando murió, y su hermano, contaban con una fortuna de más de 2 billones de dólares en bancos suizos.

Es increíble que todos los que están ayudándolo, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean unos “mega cretinos”, junto con el Ejército y la Marina quienes se han convertido en mañosos, ya que no respetan ni tienen palabra de honor hacia la República Mexicana, hacia sus instituciones, ni hacia el Estado de derecho.

Ya pronto, muy pronto, vamos a tener la posibilidad, de que a través de la nuevas elecciones, se puedan iniciar los procesos correspondientes en contra de esta “bola de ratas” para que paguen, en caso de que se le demuestre la traición que han llevado a cabo, con la pena de muerte, igual como les pasó a otros pseudo mesías como Adolfo Hitler y Mussolini.

La historia se repite y pronto veremos que la solución será que los partidos de oposición superen sus traumas y se organicen para apoyar todos a un candidato para que así se garantice el triunfo y con ello poder revocar toda la bola de estupideces que han hecho estos desgraciados ignorantes.

¡Viva la Libertad de Expresión! ¡Viva la República! ¡Viva la Constitución! y que viva la Esperanza de todos los mexicanos para reiniciar una reconstrucción de nuestra república para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.

Así sea, secula seculorum.

¡Viva la verdad! y ¡Muera al fascismo!

Lo mejor que puede hacer este señor es irse a “La chingada”, su rancho, porque es difícil pensar en todo lo que ha robado y todo lo que ha hecho, eso sí es algo increíble.

Por otra parte se ha mencionado que el tren que quiere hacer en la refinería de Dos Bocas cuesta más que la misma refinería, con esto solo demuestra este señor que como nunca supo lo que era ganarse un peso, pues no sabe lo que es pagar con su propio dinero, pero si lo que es gastar el dinero de los mexicanos, pero lamentablemente con esto prácticamente está quebrando a México.

Sería bueno que se presente al banco de acusados pero ahora por desfalco, por robo, por asesinatos y lo que siga apareciendo ya que tiene que responder él y toda “la banda” que trabaja con él, ya que por ahora estamos en los ojos del mundo, como nunca antes, y eso, no puede ser aceptable.

Tres razones para defender al INE

Las semanas y meses por venir serán claves para la vida de nuestra democracia. el presidente de la República señala que no busca desaparecer al INE, pero la iniciativa de reforma electoral que presentó demuestra lo contrario. Veamos tres dardos de la propuesta que, de prosperar, significarían el fin del INE autónomo.

La iniciativa del Ejecutivo plantea quitar al INE la confección del padrón electoral. Hoy existen 333 comisiones de vigilancia del padrón (300 distritales, 32 locales y una nacional) integradas por todos los partidos políticos. Cada alta, cada baja y cada cambio de domicilio en el padrón se vigila por las fuerzas políticas que supervisan que todo movimiento sea genuino, con soporte documental y que nadie tenga dos credenciales vigentes. Ello garantiza el principio de una persona un voto. Gracias a este modelo de construcción del padrón, que inició el INE en 1990, se acabó con los electores “rasurados” y con los “muertos votantes”.

Sin padrón electoral confiable no hay elección confiable. Arrebatarle el padrón al INE significa suprimir la principal herramienta de certeza en las elecciones.

El presidente busca cancelar la estructura territorial, profesional y permanente que tiene el INE en todo el territorio nacional (32 juntas ejecutivas locales y 300 juntas ejecutivas distritales). Gracias al trabajo diario de esos equipos, que actualizan la cartografía electoral, que operan los 900 módulos donde se entregan 16 millones de credenciales para votar al año, que visitan las áreas y comunidades más remotas de forma regular es que, en temporada de elecciones, el INE llega a donde no lo hacen otras instancias del Estado mexicano y puede, con los vecinos de los electores, instalar casillas en cada rincón de la geografía del país. Eliminar a esa estructura profesional, a lo que se suma la propuesta de abolir a las autoridades electorales locales, no sólo comprometería las votaciones confiables, sino incluso la capacidad de instalar casillas. Anular la capacidad operativa del INE es otra forma de desaparecerlo. La iniciativa pretende que consejeros del INE y magistrados del Tribunal sean electos por el voto popular a partir de listas confeccionadas por el propio presidente, el Congreso –donde su partido tiene mayoría- y el Poder Judicial. Si el partido que más votos populares suele reunir es el del mandatario, quizá sus candidatos a autoridades electorales resultarían también los más votados: así los árbitros estarían alineados con quien gobierna. Se perdería la independencia, la neutralidad, la necesaria autonomía. Es una vía para que el presidente intervenga de forma directa en la conformación de las autoridades electorales y, llegado el caso, las capture. Autoridades electorales supeditadas al gobierno implicarían la desaparición del INE autónomo.

Para conocer la opinión de su labor cotidiana y el contexto de su trabajo, el INE realiza dos encuestas de opinión al año. En la de septiembre pasado, sólo uno de cuatro mexicanos (27%) sabía de la iniciativa de reforma del presidente y, de esos pocos, la mayoría veía con buenos ojos algunas de las propuestas. Desde entonces, el nutrido debate sobre la iniciativa y sus implicaciones han tenido efectos en la opinión pública. Al final de octubre, la encuesta de Reforma (04/11/2022) revela cómo han cambiado la percepción social: 80% considera que el INE es importante para garantizar elecciones libres, sólo 13% apoyaría desaparecer al INE por otra institución y 65% estima que no es adecuado hacer un cambio en las reglas antes de las elecciones de 2024.

La mejor defensa de la democracia la protagoniza hoy una ciudadanía cada vez más activa y comprometida con sus derechos y libertades.

El autor es consejero electoral del INE

@CiroMurayamaINE

Ex secretaria de Finanzas de Carlos Joaquín justifica deuda de más de $5 mil Mlls.

(Por Pedro Hernández)

La ahora diputada Yohanet Torres asegura que los estados financieros del gobierno de Carlos Joaquín son transparentes y que los 5 mil millones de pesos fueron usados para atender la pandemia que surgió durante su administración.

La diputada Yohanet Torres Muñoz afirmó que la pandemia fue un factor importante para que continuara el endeudamiento de Quintana Roo; esto luego de cuestionarla por los pasivos heredados a la administración estatal. Al cuestionar a Yohanet Torres Muñoz, ex secretaria de Finanzas del Gobierno de Quintana Roo durante la administración de Carlos Joaquín, se excusó señalando que, durante la pandemia, la entidad tuvo pérdida de hasta 5 mil millones de pesos en recursos propios y federales.

“Qué te puedo decir. Yo creo que habría que checar qué resultados se están dando al cierre de la administración. No olvidemos que salimos de una pandemia, perdimos ingresos propios y federales por casi 5 mil millones de pesos. La situación del estado no ha sido la mejor, nunca se ocultaron datos, deben estar publicados los estados financieros”, manifestó.

De igual manera, habló de la deuda per cápita en Quintana Roo, de la cual mencionó que al inicio de la administración de Carlos Joaquín había una deuda por arriba de los 15 mil pesos por habitante y al salir ella, la cantidad se había reducido a 9 mil pesos aproximadamente; sin embargo, parece que sus datos son distintos a los que presenta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que señalan que hasta el primer trimestre del 2022 la deuda per cápita es de 12 mil 804.1 pesos. “Creo que ha habido un avance, estamos cerrando 2022 con 9 mil y tantos pesos por habitante”.

La hoy diputada de la XVII Legislatura también indicó que todos los estados financieros del Gobierno del Estado son transparentes y negó que los pasivos de la administración anterior, que podrían ascender a 5 mil millones de pesos, hayan sido ocultados. Hay que señalar que la deuda pública del Estado de Quintana Roo ronda en los 20 mil 558 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2022, de acuerdo con los datos que maneja el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

De igual manera, la gobernadora Mara Lezama ha dado a conocer que se tiene una deuda a proveedores de al menos 5 mil millones de pesos que heredó de la Administración de Carlos Joaquín, por lo que, en un ejercicio matemático, la deuda del estado en general estaría por arriba de los 25 mil millones de pesos.

Qué dicen los diputados

Diputados del Congreso Local señalan que una deuda de más de 5 mil millones de pesos a proveedores es muy grave, debido a que se suma a la deuda pública que tiene la entidad, que hasta el primer trimestre del 2022 era de 20 mil 558 millones de pesos, por lo que indican debe cuestionarse a fondo al responsable de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado en la próxima comparecencia para saber el motivo de tanta deuda.

Al respecto, algunos diputados emitieron su postura, Isaac Janix Alanís, quien señaló que se estará cuestionando de manera puntual al titular de la Sefiplan y serán incisivos para saber por qué tanta deuda tiene Quintana Roo, puesto que la administración pasada argumentaba finanzas sanas.

Es complicado y tendremos próximamente las comparecencias. Ahí podremos entender por qué se quedó debiendo tanto a los proveedores, si es que así fue. Esperemos que haya respuestas rápidas a este tema, y vamos a ser muy incisivos.

Por su parte, el diputado Guillermo Brahams señaló que se debe realizar una revisión exhaustiva a las cifras, puesto que son muchos números, y se estará cuestionando todo esto durante la próxima comparecencia del titular de la Sefiplan, Eugenio Segura.

“Hay que analizar este tema. Vamos a verlo ahora con los compañeros y lo que se tenga que cuestionar se va a cuestionar, por el bien del estado de Quintana Roo: tenemos que estudiarlo, son números”. Hugo Alday señaló que la entidad ha sido severamente vapuleada por malas administraciones como la de Félix González Canto, Roberto Borge y Carlos Joaquín, por lo que preocupa el tema de endeudamiento en el que continúa el estado.

“Este es uno de los temas principales. Debemos centrar la consulta de todos los diputados para que sepamos a cuánto asciende esta deuda. Y que nos diga cómo están las finanzas del estado. Sabemos que Quintana Roo ha pasado por tres sexenios complicados y tener este nivel de endeudamiento nos debe preocupar”.

A su vez, Julián Ricalde Magaña puntualizó que la diputada Yohanet Torres Muñoz es la que sabe cómo se dejaron las finanzas del estado, por lo que ella es la indicada para llevar a cabo el esclarecimiento del endeudamiento de Quintana Roo. “Ella debe de saber bien cómo está, ella debe ayudar a establecer las causas. Sería la indicada para saber cómo están las cosas”.

Juicios políticos

Por otra parte, el diputado Hugo Alday dijo que ya se han entregado un total de nueve carpetas con juicios políticos contra funcionarios, de los cuales tres son en contra de la actual Regidora y ex presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristáin, por supuestas irregularidades durante su gestión como alcaldesa.

El diputado local confirmó que está a la espera de que se lleve a cabo la entrega de estos expedientes de manera física para analizarlos a profundidad y saber en contra de quién van enfocados.

“Ya hemos recibido los informes y dentro del informe señala que son nueve juicios políticos, aunque aún no los tenemos físicamente, pero vamos a solicitar al jurídico que nos hagan llegar la información para saber cómo están. Se tendrá que generar una comisión específica para iniciar el proceso legislativo”.

Hay que señalar que actualmente se encuentran en las primeras revisiones de la entrega-recepción de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura, por lo que el estatus de los juicios políticos apenas se conocerá.

El legislador aseguró que no se dará “carpetazo” a estos, pues primeramente se van a analizar y entonces se hará lo correspondiente. Hay que recordar que una de las solicitudes de juicio político contra Beristáin Navarrete fue presentada por Raúl Fernández León, por contratos celebrados para atender el tema de sargazo y de obras otorgadas.

En caso de seguirse el caso, la Regidora del Ayuntamiento de Solidaridad podría sufrir una sanción y hasta la inhibición para ejercer un cargo público de elección popular o de la función pública. La Comisión de justicia realizará el análisis de estos juicios políticos y luego nombrará a la Comisión Instructora, que se encargará de valorar las pruebas, realizará las entrevistas y la investigación; y después tendrá que elaborar una determinación.

Eso demuestra que ese señor nunca cumplió con su deber, además de presumir que tenía amistades muy peligrosas, ya que en alguna ocasión apareció en fotos donde estaba con grupos de diferentes cárteles que operaban en Quintana Roo y por ello también se debe de investigar su relación con grupos beligerantes, el como funcionario público tiene que recordar que nadie debe de estar por encima de la ley, ni él.

Lo mejor que nos puede pasar a los mexicanos es que despertemos de los sueños de opio en los que nos tienen los funcionarios públicos, sueños comprados con el dinero del pueblo.

Señaló a Sheinbaum de financiar bardas con “dinero inconfesable”: Gibrán Ramírez

Gibrán Ramírez Reyes, ex candidato a la presidencia de Morena el 2020, se lanzó en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al cuestionar irónicamente de dónde salían las bardas pintadas en varios estados de la República.

A través de su cuenta de Twitter, el politólogo colgó una fotografía de una pared pintada con la leyenda “Para que siga la transformación #EsClaudiaSH”, en un inmueble de Culiacán, Sinaloa (entidad gobernada por Rubén Rocha Moya, de Morena).

El miembro fundador de Morena compartió la imagen cuestionando “¿Quién está llenando todo el país con propaganda proveniente de dinero inconfesable?” y respondiendo con ironía “#EsClaudiaSH”. Esto, en el marco de la presencia de bardas con frases que aluden a la mandataria capitalina, con relación a sus aspiraciones presidencialistas.

Con respecto al señalamiento sobre el “dinero inconfesable”, fue hace unos días que el académico, panelista de televisión y abiertamente cercano al senador Ricardo Monreal, afirmó en entrevista con Loret de Mola que varios diputados de Morena le confesaron haber recibido dinero por parte del crimen organizado.

“A mí me han contado varios diputados, a veces desde la ingenuidad, pues que cuando les toca ir a recoger las aportaciones a tal estado, o a tal otro. O un diputado que se sacó mucho de onda porque le dieron financiamiento en efectivo o en moneda extranjera para una campaña”, acusó quien intentó presidir al partido fundado por AMLO.

“Esas cosas todos las empiezan a contar porque salen de la perplejidad, primero, pero después entra en vigor un pacto de silencio porque muchos se vuelven cómplices, y como han notado que la retórica del presidente sirve para legitimar moralmente cualquier actuación en nombre de la casa, se envuelven en la bandera”, aseveró.

“Ponen la manita con los cuatro dedos y dicen: no mentir, no robar, no traicionar, no somos iguales a los de antes. Y eso les sirve de escudo para hacer por atrás ese tipo de pactos”

Las acusaciones de Ramírez Reyes se dan en medio de la presunta ruptura interna al interior de Morena, la cual comenzó con la carrera adelantada de las “corcholatas” por alcanzar la candidatura presidencial del partido guinda en 2024 y, con ello, llegar a la presidencia de México.

Además, Gibrán también se ha lanzado en repetidas ocasiones contra diversos personajes de Morena, incluyendo al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien recientemente cuestionó quién gobernaba el país, luego de que se dio a conocer el que mandatario trabaja unas pocas horas al día por temas de salud.

Fue hace unas semanas que el también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM acusó para Infobae México que la estructura de Morena, dominada por su presidente Mario Delgado, y por la secretaria general, Citlalli Hernández, ha centralizado el poder y movido la balanza entre “corcholatas” desfavoreciendo a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal.

El académico aseguró que Morena tiene fecha de caducidad, y es 2025, mientras que al interior, con rumbo a la encuesta que definirá la candidatura presidencial, la mandataria capitalina y el secretario de gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández son los principales beneficiados.

Entre tanto, en dicha carrera los y la aspirante se han empeñado en promocionar su imagen (sin reconocerlo), pues han surgido publicaciones en internet, redes ciudadanas de apoyo, bardas pintadas y hasta canciones que aluden a los principales contendientes para suceder a López Obrador en la silla presidencial.

Con el pretexto de la austeridad, Andrés Manuel López Obrador quiere destruir el sistema electoral

(Carlos Loret de Mola)

López Obrador, quien como opositor recibió más de 17 mil millones de pesos para financiar sus actividades políticas, ahora quiere asegurar que nadie más tenga esas oportunidades, sin embargo, los ciudadanos están dispuestos a defender la democracia de México.

López Obrador es el mejor ejemplo de que el actual sistema electoral en México sï funciona, le ayudó a posicionarse como “el opositor” 20 años, ser dirigente de un partido político, fundar otro, ser jefe de gobierno le garantizó condiciones parejas para ganar la presidencia en el 2018 y ahora, y ahora que está en plenitud de su poder, quiere destruir ese sistema electoral, no quiere que nadie más tenga las oportunidades que él tuvo.

Y que me dice de Morena, gracias a este sistema electoral, a este sistema electoral que ahora quiere dinamitar, Morena pudo en tan solo 8 años crearse como partido político, obtener miles de millones de pesos de financiamiento público, conseguir cientos de diputados, decenas de senadores, 20 gobernadores y ganar la presidencia, el pretexto, el pretexto es la austeridad.

López Obrador y Morena están tratando de “vender”, están tratando de engañar, porque su reforma electoral implica ahorrarse dinero, en realidad lo único que hacen es pasar la tijera sobre todo aquello que le implica contrapeso, equilibrio, diversidad política, menos presupuesto a la oposición para hacer campaña, menos presupuesto al árbitro para que le cueste trabajo ser imparcial, menos diputados a la oposición en el congreso

“que no se gaste tanto, ya no van a tener los partidos el dinero que actualmente disponen”

Se queja de que los consejeros electorales ganan mucho dinero, bueno, pues un consejero cuesta en todo un año lo que López Obrador va a gastar en decoraciones navideñas para su casa, usted me dice quién es el que desperdicia.

A ver hasta en redes sociales se burlan, de que critique al INE por gastar mucho mientras el destina miles de millones en tres obras que no funcionan, tira el dinero, se queja del financiamiento millonario pero financiamiento es algo que nunca le faltó a López Obrador, es más fue lo que le permitió mantenerse como la principal figura de la oposición por casi dos décadas.

El PRD, el PRD donde fue dirigente nacional, jefe de gobierno, dos veces candidato presidencial, recibió casi 8 mil millones de pesos entre 1997 y el 2013 en los años en los que López Obrador fue el mandamás del PRD, 8 mil millones de pesos, diría el clásico: dónde estabas quejándote del financiamiento a los partidos cuando eras opositor y recibías miles de millones.

Y eso, eso fue solo en su época de perredista, luego vino Morena del que ha sido dirigente nacional, luego candidato presidencial, presidente de la república, ha recibido más de 9 mil millones de pesos Morena en su existencia.

En síntesis, López Obrador es algo así como el hijo consentido de la democracia mexicana, el hijo mimado, ha recibido más de 17 mil millones de pesos de dinero de todos los mexicanos, para financiar sus actividades políticas como opositor y ahora se queja y quiere recortarle dinero a la oposición.

Resultó muy mimado pero también muy mal agradecido, no. Y eso que no estamos contando que luego él mismo apoyó una reforma para que los partidos políticos dejaran de pagar por sus spots en radio y televisión, que los recibieran gratis, millones de spots. ¿López Obrador devolvió ese dinero que se ahorró? Bueno, para nada.

“Yo compré spots aquí, si, de las prerrogativas del IFE”

Por 70 años el PRI se mantuvo como partido único en el poder y si llegamos a tener autoridades electorales independientes del gobierno fue por exigencia ciudadana, tardamos décadas, costó vidas y ahora el presidente se queja del árbitro y quiere desaparecer eso.

Pero basta con revisar los últimos 25 años para darnos cuenta que el árbitro independiente en las elecciones ha garantizado que el partido en el poder no sea el que gane siempre.

El PRI perdió el control del congreso por primera vez en su historia, al año siguiente de que se creó el IFE como órgano autónomo.

De las últimas cuatro elecciones presidenciales, en tres ha ganado la oposición y cuando hay elecciones para gobernador las probabilidades de que gane la oposición son mayores a que gane el gobierno.

O sea si López Obrador habla de fraude en realidad es porque no es capaz de reconocer sus propias derrotas electorales, nunca en la vida hemos escuchado de López Obrador un “perdí”, “reconozco mi derrota”, “felicito al ganador”, ¡jamás!, o gana él o fue fraude.

“No pueden justificar el fraude electoral” “nos robaron la elección presidencial” “fraude electoral”, “es fraude”, “me robaron la presidencia” “nos robaron la presidencia en el 2006” “medalla de oro en fraude electoral” “si se robaron la presidencia” “no creo que haya otro país con más fraudes electorales que México”

Es tan confiable el INE que le gana en popularidad a López Obrador, a lo mejor todo esto es porque lo tiene celoso, el INE tiene una aprobación de 88 por ciento y el presidente 59 por ciento, que quiere el presidente, desaparecer al INE, quitarle la autonomía y que sea él quien nombre a los árbitros.

A eso, a eso la gente en el estadio le grita “arbitro vendido”, eso, eso es una trampa:

“No esta demás que recuerden que hasta hace 25 años saben quién organizaba las elecciones, la Secretaria de Gobernación”

Quiere recortar de 11 a 7 el número de consejeros y vender la idea de que van a ser electos por el pueblo, no es así, porque para llegar a la boleta de esa elección, sabe cómo es, los tuvieron que haber propuesto o el presidente o el congreso, donde Morena es mayoría, o la Suprema Corte, que no es precisamente de oposición, se imaginan lo imparciales que van a ser los árbitros.

A ver hasta López Obrador cuando era oposición entendía la importancia de que el árbitro electoral sea independiente del gobierno

“el logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, la forma como se llegó a tener consejeros independientes, no sólo dejó el IFE de depender de Gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición”

Lleva días repitiendo que él no quiere desaparecer al INE, que no quiere desmantelar al INE, pero ya hasta tiene planes para que si la reforma se aprueba, los edificios y propiedades del INE, pasen al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, si, el mismo instituto donde está documentado que se roban lo robado.

Así que al hijo consentido, al hijo mimado de la democracia mexicana, no le importa la democracia mexicana solo que tiene un pequeño problema, la democracia no es de él, la democracia no es de López Obrador, la democracia es de México, la democracia es nuestra de los ciudadanos y al quererla debilitar el presidente está jugando con fuego, no sé si se está dando cuenta de lo que México está dispuesto a hacer para defender su democracia.

Durante el gobierno de AMLO la deuda de México creció 7 por ciento: Secretario de Hacienda

Ante los Diputados, Rogelio Ramírez de la O dijo que “en términos reales, el incremento de la deuda pública, al cuarto año de la administración, habrá aumentado 7% desde la base de diciembre de 2018″

“En términos reales, el incremento de la deuda pública, al cuarto año de la administración, habrá aumentado 7% desde la base de diciembre de 2018, cuando inició el manejo fiscal de esta administración. Cabe resaltar que este aumento es significativamente menor que el crecimiento promedio de 27% observado en las tres administraciones anteriores”, argumentó el titular de Hacienda.

El secretario federal dijo que el saldo de la deuda, al cierre del año, se estima en 48.9 % del PIB, 2 puntos porcentuales por debajo del monto aprobado para 2022 por el Congreso.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O compareció este martes en la Cámara de Diputados como parte de la glosa por el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde admitió que la deuda pública aumentó un 7% desde 2018, aunque aseguró que se encuentra controlada.

Fueron los diputados del bloque opositor quienes reprocharon al titular de Hacienda las “cifras alegres” del Paquete Económico 2023, los sobrecostos en las grandes obras del Gobierno y el descuido en el gasto para salud y educación.

El diputado del PRD, Miguel Ángel Torres Rosales, señaló al secretario federal que este Paquete Económico “presenta cifras de ensueño” y no son visibles a la realidad.

La SHCP señaló que con cifras de julio de 2022, la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 10 billones 801.1 mil millones de pesos, de la cual 78.7% se encuentra denominada en moneda nacional y el 74.3% de los valores gubernamentales están a tasa fija y a largo plazo.

Agregó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 13 billones 376.1 mil millones de pesos, al tiempo que la deuda neta del sector público se ubicó en 13 billones 387.9 mil millones de pesos.

De acuerdo con datos de Hacienda, ese Saldo Histórico en diciembre de 2018 (cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del gobierno) era de 10 billones 551 mil 718 millones de pesos.

Así, en 2022, el saldo supera los 13 billones de pesos, es decir. 2.6 billones más que en el inicio de la actual administración.

De acuerdo con el propio gobierno federal, de julio de 2019 a abril de 2022, se logró el mayor ejercicio de refinanciamiento de la deuda externa, al refinanciar aproximadamente 21 mil 298 millones de dólares.

