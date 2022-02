La Carta Magna de 1917, es el documento más importante de la historia de México

La Constitución de 1917 es el documento más importante de la historia contemporánea de México y fue realizada por hombres de diversas formaciones políticas y corrientes de pensamiento, con el único objetivo de dar al país un marco legal que permitiera mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Fue en 1915 cuando inició la idea de realizar una Carta Magna que corrigiera las fallas que presentaba la Constitución de 1857, y a su vez, satisficiera las demandas sociales y políticas generadas por la Revolución de 1910, por tanto, el Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, dio a conocer la intención de convocar a un congreso para dotar al territorio nacional de una nueva ley fundamental.

En 1916 el gobierno carrancista publicó una citación para elegir diputados y senadores que sesionarían en el Gran Teatro Iturbide (hoy Teatro de la República), de la ciudad de Santiago de Querétaro, en diciembre de 1916 y enero de 1917, con el objetivo de tener lista la nueva Constitución el 5 de febrero, que entraría en vigor el 1 de mayo de ese mismo año.

Existieron dos grupos, los renovadores y los radicales.

A la Constitución de 1917, que rige actualmente en México, se le han hecho más de 700 reformas, por lo que varía mucho con el documento original, y aunque se ha tratado de conservar su espíritu, las modificaciones la han hecho más difícil de leer, pero nuestra Carta Magna, continúa vigente, siendo una de las más longevas del mundo.

La Revolución Mexicana

La Revolución Mexicana fue la chispa que precipitó la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se incluían artículos sobre la separación Iglesia-Estado, soberanía nacional sobre el subsuelo, derechos propietarios de grupos comunitarios sobre las tierras de su comunidad, el derecho de los trabajadores a organizarse e ir a la huelga, y muchas otras aspiraciones.

Finalmente, durante La Revolución Mexicana que inició en 1910 y que acabó en 1921, se calcula que aproximadamente murieron 1 millón 400 mil mexicanos...

La Constitución de 1917

A finales de 1916, la posición de Venustiano Carranza se había consolidado en casi todos los estados de México, a excepción de Chihuahua y Morelos. Había llegado la hora de legitimar la Revolución, aprobar una nueva Constitución y ser elegido presidente. Por lo tanto, en noviembre de 1916 invitó a la nueva clase política mexicana, la mayoría reformadores procedentes de la clase media, a una convención constitucional en Santiago de Querétaro, México.

La Constitución de 1917, todavía vigente, consta de 136 artículos. Estos artículos definen lo que significa la ciudadanía, la organización de un gobierno, la reforma agraria, y enumeran una serie de derechos humanos básicos para todos los mexicanos. Los artículos están divididos en diez títulos en los que se abordan temas como la definición nacional de ciudadanía, esboza derechos asociados, y especifica las libertades de los extranjeros residentes en el país. También establece la forma de gobierno, los servicios públicos y el bienestar social, y designa a la Ciudad de México como la capital de la nación, con el Distrito Federal como una entidad aparte y autónoma de la jurisdicción estatal.

La Constitución de 1917 contiene tres artículos esenciales. El Artículo 3 estableció una educación gratuita, laica y obligatoria, y secularizó el estado mexicano. El Artículo 27 declaraba que todas las tierras que habían sido usurpadas a los campesinos durante el porfiriato tenían que ser devueltas, aunque no tuvieran títulos de propiedad. Además, podría asumir el control de todas las tierras que no estuvieran siendo usadas “apropiadamente” y usarlas para el beneficio público. Este mismo artículo también declaraba que los extranjeros no podían poseer tierras a menos de 100 km de la frontera nacional o de 50 km del mar. El Artículo 123 estableció la jornada laboral de 8 horas, 6 días a la semana, el salario mínimo, y una remuneración equitativa para todos por el mismo trabajo. Extendió tanto a los trabajadores como a la patronal el derecho a organizarse, los trabajadores podrían negociar colectivamente y se les reconoció el derecho a la huelga. Este documento fue ratificado el 5 de febrero de 1917.

Los principios y objetivos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Suprema del sistema jurídico mexicano. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en la ciudad de Querétaro. Entró en vigor en mayo de ese mismo año.

La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en nueve títulos:

Título Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías. Capítulo II. De los Mexicanos. Capítulo III. De los Extranjeros. Capítulo IV. De los Ciudadanos Mexicanos. Título Segundo. Capítulo I. De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno. Capítulo II. De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional. Título Tercero. Capítulo I. De la División de Poderes. Capítulo II. Del Poder Legislativo. Capítulo III. Del Poder Ejecutivo. Capítulo IV. Del Poder Judicial. Título Cuarto. De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. Título Quinto. De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México. Título Sexto. Del Trabajo y de la Previsión Social. Título Séptimo. Prevenciones Generales. Título Octavo. De las Reformas de la Constitución. Título Noveno. De la Inviolabilidad de la Constitución.

Los mexicanos lucharon para tener la Carta Magna

Lo importante que tienen que entender muchos mexicanos, principalmente los jóvenes, con respecto a la Carta Magna es que ésta no fue ni el sueño, ni el capricho del líder de un partido, para lograrla tuvieron que morir millones de mexicanos en una revolución para lograr una Constitución la cual a través de ella el país funcionara dentro de una república que nos pudiera brindar la protección a las garantías individuales a las que tenemos derecho todos los mexicanos.

Y para que quede más claro cómo fue que se obtuvo el derecho al voto, se tuvo que declarar una república democrática para que existiera este derecho el cual antes no existía.

Fue en el siglo XVIII cuando México comenzó a entrar en una recta y a partir del siglo XIX, dejó de ser un rancho para convertirse en una república industrial y sana con beneficios y repartición de riqueza para muchísimas gentes, esa ha sido la fórmula que ha dado los mejores beneficios a todos los países que la han seguido, fórmula que ha existido, desde los griegos, y va a seguir existiendo a pesar de los muchos inadaptados que están renegando y que todavía quieren vivir en un mundo lleno de odio, de hambre y de zozobra.

Imparables los feminicidios, las desapariciones y las muertes de personas y periodistas

Lamentablemente estamos viendo como siguen imparables los feminicidios, los desaparecidos, la muerte de periodistas y de muchas personas más.

Si nos ponemos a hacer cuentas, ya son cerca de 100 mil los desaparecidos y si vamos sumando cuánta gente se ha muerto en México, a ver vamos a decir que son aproximadamente 400 los muertos por los cárteles, más 95 mil 121 personas registradas oficialmente como desaparecidas hasta el mes de noviembre de 2021, los 800 mil muertos por la pandemia, (de los que se nos adelantaron), de los 150 periodistas (138 hombres y 12 mujeres) del 2000 a la fecha y de los miles de feminicidios que cada día son más, podemos decir que ya estamos cerca de los 2 millones de muertos.

Con todo esto podemos darnos cuenta cómo la gente cada vez más es víctima de una atmósfera de miedo e incertidumbre porque no hay tranquilidad ni paz en el país y en otras partes del mundo tal como ahora vemos la guerra en Europa, con Rusia.

Es triste reconocer y difícil de entender cómo es que en México tenemos muchos años viviendo en un mundo donde reinan los secuestros y los asesinatos de cientos o más bien miles de personas, es por ello que tenemos que conocer y defender nuestros derechos para que a través de la ley siempre brillen las garantías de justicia.

Estas cifras son el resultado de actuar y defenderse con “abrazos” y no con “balazos”.

México excede los 100,000 homicidios en el sexenio

México ya rebasó los 100,000 homicidios dolosos en los primeros tres años del actual gobierno federal, cita un artículo del Economista.

En su informe especial “Crimen organizado y violencia en México”, la organización Justice in México hizo un análisis sobre la incidencia delictiva en nuestro país, y afirmó que “Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo con la violencia en el nivel más alto que cualquier administración anterior, y el número de homicidios mensuales se ha mantenido por encima de las 2,200 víctimas, con múltiples picos”.

Resaltó que en los primeros dos años del gobierno hubo más de 72,000 asesinatos. “Ninguno de los sucesores recientes del presidente se enfrentó a niveles tan altos y sostenidos de violencia: en comparación, hubo 33,635 asesinatos bajo el presidente (Vicente) Fox; 30,572 bajo (Felipe) Calderón, y 41,688 durante la presidencia de (Enrique) Peña Nieto en el mismo período”.

Actualmente la cifra se ubicó en 102,830 si se suman los 30,693 homicidios hasta noviembre del 2021, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, el actual gobierno federal insiste en que ha logrado contener los homicidios desde diciembre del 2018. Su argumento es que en julio del 2018 se presentó el pico más alto de homicidios en un mes, con 3,074 víctimas, y a partir de entonces no ha habido un registro similar, de acuerdo con un informe interno del gabinete de seguridad. No obstante, el país mantiene una tasa promedio de 2,856 homicidios por mes.

Dicho informe mencionó que el número de víctimas de homicidio doloso en noviembre del 2021 (2,593) fue 4.1% inferior respecto a octubre del 2021 (2,704); 3.5% menor respecto a noviembre del 2020 (2,687) y 11.5% respecto a noviembre 2019 (2,931), “por lo que, noviembre 2021 es el noviembre más bajo en lo que va de la presente administración”.

Situación en entidades

Justice in Mexico asegura que, “varios recuentos sugieren que el número de homicidios intencionales atribuibles a los grupos de crimen organizado mexicanos son sustanciales, y el problema del crimen organizado en México es uno de los peores del mundo”.

Mencionó que “al menos un tercio, y tal vez hasta dos tercios, de todos los homicidios intencionales en México en los últimos años tenían características de violencia empleados por grupos del crimen organizado”.

¿Por qué no baja la violencia?

Justice in Mexico dijo que ha pasado más de una década de la violencia en nuestro país sin que se vean indicios de una reducción real, y esto se debe en mayor medida a la impunidad sobre todos los delitos.

“En todas las categorías de delitos, existe un grave problema de impunidad en México, lo que subraya la urgente necesidad de reformas y mayores recursos para fortalecer el sector de la justicia penal del país. De hecho, la gran mayoría de los delitos en México no se denuncian, no se investigan ni se castigan, principalmente debido a falta de confianza en la integridad y eficacia de las autoridades gubernamentales”, mencionó.

Otro fenómeno que impide la reducción de la violencia, según el informe, es que las bandas del crimen organizado y el narcotráfico buscan constantemente nuevas formas de negocios con los delitos, las armas y drogas.

“El crimen violento es un problema de larga data en México que presenta una amenaza real para individuos, comunidades, empresas y la gobernabilidad. Si bien los delitos violentos se han asociado estrechamente con el tráfico de drogas durante varios años, cada vez más esos delitos son asociados con una amplia gama de otras actividades delictivas organizadas. Algunas de esas violencias se dirigen a funcionarios gubernamentales, candidatos, políticos y periodistas. Mientras tanto, otras formas de comportamiento violento, en particular domésticas, violencia sexual y relacionada con el género, también han tendido a aumentar junto con la violencia delictiva organizada”, detalló. ([email protected])

Lista la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Se dio a conocer que el Aeropuerto Felipe Ángeles cumplirá los más altos estándares internacionales de seguridad para los viajeros. Además tendrá una terminal aérea icónica racional y sencilla, construida a base de un sistema modular con amplios espacios que facilite el flujo de pasajeros, evitando aglomeraciones dentro de las instalaciones.

Por otra parte, hasta ahora solo dos líneas aéreas han confirmado que operarán en el AIFA, por lo que se espera que otras compañías se sumen a brindar sus servicios, una vez que esta instalación obtenga los certificados requeridos (que están en proceso) por las normas nacionales e internacionales.

La principal certificación es responsabilidad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), además de la OACI, también ha sido consultada permanentemente la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por su sigla en inglés) y la Agencia Federal de Aviación Civil.

Con respecto a los aeropuertos que ya están por abrir, esperamos que las decisiones que están tomando no vayan a afectar a las aerolíneas en sus operaciones tanto nacionales como internacionales ya que los seguros son muy exigentes, así como también esperamos que todos los operativos de aproximación sean autorizados por la IATA o las autoridades que

AMLO piensa que sus razonamientos para violar las leyes son válidos

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador es válido romper las leyes si es para probar que “él tiene la razón”, debido a que AMLO violó la veda electoral para afirmar que el INE violentó la Constitución.

En opinión de él, el Instituto Nacional Electoral no está respetando lo que marcan las normas ya que se instalarán menos casillas en la próxima consulta ciudadana.

En su conferencia matutina, el presidente condenó que para la consulta sobre la revocación de mandato se utilizarán 50 mil centros de votación.

En la Constitución se precisa que este nuevo ejercicio de votación debe organizarse con el mismo número de casillas que en las elecciones federales (166 mil por lo menos).

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación (TEPJF) comenta que el recorte se realiza debido a la falta de presupuesto. Pero el titular del Ejecutivo insiste en que la Constitución fue violentada.

Pero, López Obrador cometió una violación al olvidar que en plena veda electoral tiene prohibido mostrar su posición.

Con espectaculares y pintas promueven revocación de mandato de AMLO

El PAN y PRD alistan quejas y denuncias por la participación de espectaculares y pintas en bardas que promueven la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo 10 de abril.

De acuerdo con el reportaje de El Universal, son al menos 10 entidades las que han colocado estos mensajes resaltando la figura del Mandatario e invitando a la ciudadanía a participar.

Ante las acciones que promueven la revocación de mandato, el PRD presentó una queja ante la Comisión de Quejas y Denuncias, contra la asociación civil Que Siga la Democracia, que encabeza Gabriela Jiménez, por llevar a cabo acciones de difusión de revocación de mandato.

“Es demasiado el abuso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el único órgano que puede promover la revocación de mandato es el INE, por lo que consideramos que es una burla hacia la ley”, indicó Ángela Ávila, su representante ante el INE.

Asimismo, advirtió que puede tratarse de millones de pesos invertidos en esa campaña de difusión, por lo que exigió que se informe de dónde viene.

Por su parte, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, detalló que su partido estructura ya la queja que va a presentar por la aparición de espectaculares y bardas con pintas en las que se llama a participar en el ejercicio ciudadano.

“Estamos ante un gobierno más corrupto que los anteriores”: Julen Rementería

El líder de la bancada panista en el Senado, Julen Rementería del Puerto, mencionó que por las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 21 mil millones de pesos en el manejo de recursos en 2020, se confirma “que estamos ante un gobierno más corrupto que los anteriores”.

“El Presidente no barre la escalera, guarda la mugre debajo del tapete de la impunidad. Aunque diga que se van a aclarar las irregularidades nadie le cree”.

El panista recordó que hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador presionó a David Colmenares, titular de ASF, para que redujera el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco.

El senador hizo un recuento de las irregularidades detectadas por la ASF, en donde destacó los proyectos insignia del gobierno y mencionó el gasto de 20 mil 243 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 256 millones en el Tren Maya y 59 millones en Dos Bocas, entre otros proyectos.

“Por todo lo anterior, por los actos de corrupción que envuelven a los colaboradores cercanos de López Obrador, sus hermanos Pío y Martín, su prima Felipa, y ahora su hijo José Ramón, es que quieren desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción. La Casa Gris es la gota que derramó el vaso”.

Por último, hizo la invitación a la Fiscalía General de la República (FGR) a que se investigue a la familia del presidente de México.

Las 5 consecuencias que tendrá México debido a la invasión de Rusia a Ucrania

Estas serán las repercusiones para México por el ataque de Rusia a Ucrania

1.- Costo del petróleo: Solo en las primeras horas de la invasión rusa el costo del barril de petróleo superó los 100 dólares, esto ya se había advertido previamente por JP Morgan, el banco de inversiones, afirmando que este podría llegar a costar hasta 150 dólares.

2.- Gasolina y gas con altos costos: En cuanto a la economía, los especialistas pronosticaron que para México se podría encarecer el costo de la gasolina y gas. En este contexto, indicaron que los aumentos serían de entre 5% y 12% para las gasolinas, gas y diésel.

3.- crisis por inflación: Así mismo, también se espera que con el aumento del petróleo, la gas y las gasolinas, en México se agudice la inflación, llevándola de una tasa de 7.07%, que ya era la más alta de los últimos 21 años, a un máximo de 8.5%.

4 Aún menos empleo: La generación de empleos formales en México ya era baja desde el comienzo de la pandemia y apenas comenzaba a mejorar la situación. Si las predicciones anteriores se cumplen, se generará un “caldo de cultivo” para reducir la creación de empleos.

5.- Menos ingresos: Finalmente, para los ciudadanos que vivan las consecuencias anteriores, también se generarán menos ingresos, al tener menor empleo y tener que pagar más por productos básicos.

Fox a AMLO: “Nos sigues mintiendo, tienes a México al borde de la quiebra”

En su cuenta de Twitter, Fox Quesada se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo acusó de seguir mintiendo, pues tiene al país al borde de la quiebra.

Citó un tuit de El Economista que retomó las declaraciones de AMLO, respecto a que México está preparado para enfrentar los efectos económicos derivados de la operación militar de Rusia en Ucrania. Sin embargo, el político guanajuatense no estuvo de acuerdo con el optimismo expresado por López Obrador, y no es para menos, pues se espera que el conflicto internacional afecte a nuestro país aumentando la inflación y el precio de los combustibles, por citar algunos ejemplos.

Además, el gobierno de AMLO -previo al conflicto Rusia-Ucrania- ya estaba llevando a México a un escenario económico por demás complejo, pues no se logra un crecimiento sostenido tras los duros efectos que dejó la pandemia por Covid-19.

Con información de El Economista

José Ramón López Beltrán no está registrado como abogado en el State Bar de Texas

A través de una carta pública presentada el pasado domingo, López Beltrán argumentó que ejerce como abogado en Texas desde 2020; sin embargo, su nombre ni la firma empresarial para la que dice trabajar, no aparecen en el State Bar of Texas, organismo que agrupa a quienes ejercen en dicho estado.

Luego de una investigación que reveló que el hijo mayor de AMLO poseía una lujosa propiedad en Houston, argumentó que tramitó una visa para ejercer la abogacía en ese estado de la Unión Americana. Sin embargo, por ser esposo de una persona que tiene la ciudadanía, no tenía que tramitar dicho documento.

José Ramón López Beltrán no está registrado como abogado, ni cuenta con las acreditaciones para ejercer su profesión bajo las reglas que establecen las autoridades de dicho estado.

Asimismo, mediante la carta emitida por López Beltrán, se pueden advertir otros elementos que podrían demostrar un conflicto de interés.

Asegura que empezó a trabajar en 2020 para la empresa Kei Partners, una firma inmobiliaria del sector de lujo en Estados Unidos, pero al revisar de quién es la empresa, se sabe ahora que pertenece a los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, presidente del Grupo Vidanta.

Aunado a ello, el sitio de la empresa en la que trabaja López Beltrán, fue de reciente creación, lo que cuestiona su credibilidad para justificar su carta declaratoria.

“La foto que dejó mal parado a AMLO”: Loret de Mola

Tal parece que la guerra entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y varios comunicadores tardará en ceder. Y es que Carlos Loret de Mola vuelve a causar polémica con su artículo «La foto que dejó mal parado a AMLO«.

Según el comunicador, López Obrador está muy consciente de las personas que están a su alrededor, pero no le importa que éstos tengan cuentas pendientes con la ley.

El más claro ejemplo de ello, según Loret, es la reciente fotografía que se tomó con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Quien fue calificado, hasta por el propio mandatario, como miembro de la delincuencia organizada, corrupto y ayudante para lavar dinero del Cártel de Sinaloa. Además de que sería uno de los integrantes honoríficos de las élites del país.

En 2021, varios miembros de la cuarta transformación señalaron a Cabeza de Vaca en cada oportunidad que tuvieron.

Sin embargo, con el paso del tiempo ese odio en contra del panista se ha terminado y ahora resulta que es una persona grata para el presidente.

Pero, con ello, llegan dos vertientes: Si las acusaciones son falsas, Andrés Manuel queda como mentiroso. Y si son verdad, nuestro jefe del Ejecutivo se codea con personas corruptas.

Entonces: ¿Será que Francisco García Cabeza de Vaca está cerca de Morena y sus poderes curativos?

Pidió el TEPJF a la FGR entregar información al INE de los casos Odebrecht y Pío López Obrador

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), entregar información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los casos de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y Odebrecht.

Y es que el pasado 22 de diciembre, la Sala Superior del TEPJF ordenó a la FEDE entregar al órgano electoral la documentación relacionada con diversas carpetas de investigación a su cargo, pues de acuerdo con el organismo, dicha información es necesaria para que el INE lleve a cabo procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos.

Sin embargo, el INE presentó ante la Sala Superior un escrito en el que manifestó que han pasado más de 30 días sin que la Fiscalía cumpliera con la sentencia emitida por la Sala Superior.

“Por tanto, y asumiendo que el secreto ministerial no se opone a la facultad de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, el INE solicitó al TEPJF que se pronunciara al respecto de la situación”, recordó el Tribunal.

Por ello, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el pleno de la Sala Superior determinó, por mayoría de cinco votos a favor y dos en contra, que la sentencia ha sido incumplida por parte de la FEDE, pues no se han entregado las copias de las carpetas de investigación solicitadas al INE.

“Dada la situación y con el fin de velar por el debido cumplimiento de lo dictado en las sentencias por el máximo Tribunal Electoral del país, la Sala Superior del TEPJF resolvieron ordenar a la FEDE cumplir con la sentencia principal a la brevedad.

Casos Odebrecht y Pío López Obrador

El 22 de diciembre del 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debía entregar al Instituto Electoral toda la información que éste solicite sobre el caso del dinero que recibió Pío López Obrador de David León Romero, ex operador del gobierno de Chiapas durante el mandato de Manuel Velasco, para un presunto financiamiento ilícito hacia Morena.

En su momento, dos magistrados se opusieron al proyecto, entre ellos, José Luis Vargas, quien propuso analizar de fondo el caso y declarar infundadas las intenciones del INE, al considerar que no existe una norma que faculte al órgano a que “ante la actividad fiscalizadora pueda superarse la secrecía ministerial, como sí sucede en la bancaria, fiduciaria y fiscal”.

En tanto, el pasado 14 de enero la Fiscalía General de la República inició el proceso para desclasificar la carpeta de investigación referente al caso Odebrecht, donde se incluyen 36 declaraciones de 22 funcionarios públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, realizadas ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.

Entre los nombres que figuran en los documentos se encuentra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien en su declaración ministerial del 17 de agosto de 2017 se reservó su derecho a declarar y negó “cualquier imputación que se formule o se haya formulado en mi contra”.

Asimismo, se encuentran personajes de la actual administración al frente de Pemex, como André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.

Carmen Aristegui respondió a AMLO: “Este país no merece ser envenenado”

La periodista Carmen Aristegui aseguró que México “no merece ser envenenado” en respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien este martes volvió a arremeter contra la comunicadora al asegurar que “está en su contra”.

Durante la conferencia mañanera de este 22 de febrero, López Obrador dijo que no es cierto que Carmen Aristegui no esté a favor ni en contra suya, como ella lo afirmó, por lo que -sostuvo- está en su contra.

“Y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía. No es cierto, está en contra mía”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

AMLO enfatizó que no habría problema si ella estuviera en contra suya si él no fuera parte de un movimiento de millones de mexicanos que buscan la transformación del país.

“Y no habría problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país. Ora sí que no es conmigo, es con un movimiento transformador, si ella no cree en eso, es otra cosa pero nosotros sí creemos en eso, luchamos por eso y defendemos esa causa (...) Entonces que también entienda que no es un asunto personal, ella tiene un pensamiento y está sin duda, alineada al bloque conservador”, dijo.

La respuesta de la comunicadora llegó minutos después y desde los micrófonos de su programa radiofónico de Aristegui Noticias, la periodista aseguró que México “no merece ser envenenado” al tiempo que lamentó el uso de recursos públicos para atacar a los trabajadores de los medios de comunicación.

"(...) Yo mencioné, he mencionado y vuelvo a mencionar: yo no estoy ni a favor ni en contra del presidente. Mi propósito aquí es informarle y tener las perspectivas más amplias posibles, y ya cada quién tendrá una opinión sobre lo que aquí sucede en materia periodística, analítica y de comunicación (...). Pero que el presidente de la República, siga utilizando todos los recursos públicos: las instalaciones, su tiempo, la energía, el micrófono, son recursos públicos; para un proceso de esta naturaleza que tiene como propósito colocar a una parte de la población en contra de ciertos periodistas o de ciertos medios o diferentes figuras por diferentes razones, es un tema que tenemos que analizar”, resaltó.

Al destacar lo dicho por el presidente de que no habría problema que estuviera en su contra ‘si él no fuera parte de un movimiento de millones de mexicanos’, la periodista enfatizó: “qué barbaridad presidente, qué manera de plantear las cosas”, destacó.

Carmen Aristegui resaltó que lo que es necesario seguir revisando lo que significa “el uso de la principal investidura del país en materia de representación política y lo que está haciendo el presidente de la República con este tema, con su fuerza, con su poder, con su mandato, con los recursos de todos nosotros al final de cuentas y colocando un discurso confrontativo, un discurso que pretende y logra dividir, enconar (...) Este país no merece ser envenenado, ya de por sí tenemos mucho veneno histórico, un veneno que queda ahí con los muchísimos agravios que existen en este país de todo tipo y deliberadamente seguir enconando a la población y en este caso utilizar a algunos medios y a algunos periodistas, en este caso, me incluye en su lista el presidente de la República con este propósito, es francamente lamentable”, apuntó.

“(...) ¿Qué está queriendo decir el presidente: que yo estoy en contra de millones de mexicanos o que millones de mexicanos estén en mi contra?”, señaló la periodista.

La periodista resaltó: “Presidente, sí creo y deseo que este país tenga una transformación profunda en materia de justicia, en materia de democracia, en materia de libre expresión, por supuesto una mejor economía, por supuesto abatir la pobreza, desde luego que creo y deseo que este país logre con el concurso de todos nosotros, que esta realidad se cambie y para eso se requiere un presidente que esté a la altura de su mandato. Así es que vuelvo a decir: no estoy a favor ni en contra del presidente como un propósito político. Estoy a favor de una transformación que este país requiere, que este país necesita. Este país ha trabajado por décadas para lograr medianamente lo que tiene, que por cierto hay que defender”.

“Y plantear que una periodista está en contra del presidente que a su vez forma parte de un movimiento de millones pues es casi que plantear que la periodista, la persona, la ciudadana, está en contra de millones de personas. Está usted muy equivocado presidente, estoy a favor totalmente de lo que esta sociedad ha logrado con batallas de muchos y de muchas a lo largo de la historia. No se equivoque presidente, su mandato es clarísimo, su responsabilidad es enorme, ojalá esté a la altura de este desafío”, finalizó Aristegui Flores de manera contundente.

El duro editorial del San Diego Union-Tribune contra AMLO: “Tendrá las manos llenas de sangre”

Luego de darse a conocer la casa que rentan José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Carolyn Adams, los embates del mandatario contra la prensa no han cesado, en específico contra los que dieron espacio al reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Lo anterior ha llamado la atención de medios nacionales, pero también internacionales, quienes han fijado su postura alrededor de los asesinatos de periodistas en México. Tal es el caso del Consejo Editorial del San Diego Union-Tribune, quienes dedicaron una dura crítica al presidente.

“El presidente mexicano difícilmente podría estar actuando de manera más irresponsable, vengativa o cruel”, fue su primera línea, misma que dio cuenta de no estar de acuerdo con las más recientes actitudes del Ejecutivo Federal con la prensa. Dicha actitud, reprocharon, en la que AMLO ha llamado “mercenarios, matones y vendidos” a los comunicadores que investigan sobre la Cuarta Transformación, “hará que maten a otros periodistas”.

Lo anterior, luego de analizar los dichos del presidente mexicano en contra de Carlos Loret de Mola, periodista del que incluso publicó su sueldo, y las ganancias que supuestamente le ha dejado trabajar en diferentes medios de comunicación, varios de ellos entre los más grandes del país.

Por ello, consideraron que de no cesar las críticas, ataques, apodos y adjetivos en contra de los reporteros que buscan informar, y ello lleva a que más periodistas mueran durante los próximos tres años de su sexenio, entonces el presidente “tendrá las manos llenas de sangre”.

La respuesta de Carlos Loret de Mola

Luego de dar a conocer la supuesta vida llena de Lujos que ostentan José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y su esposa, la empresaria Carolyn Adams, el caso ha llegado a las autoridades mexicanas, y obligó a una auditoría por parte de Baker Hughes.

Además, la propia pareja publicó a través de sus redes sociales una serie de contratos y comprobantes de pago que dejan claro la procedencia del dinero y que es Carolyn Adams la responsable de rentar la famosa “casa gris” en Houston; aunque la prensa ha encontrado diversas irregularidades.

Por lo anterior, Carlos Loret de Mola arremetió a través de su columna para El Universal contra el presidente, su hijo y nuera, asegurando que hasta el momento “no hay una sola frase que haya sido desmentida” sobre el reportaje de dicha vivienda.

Asimismo, Loret de Mola acusó que López Obrador supuestamente buscó a toda costa la manera de desviar la atención hacia otros temas para que ya no se hable sobre el presunto conflicto de interés de su hijo, y Carolyn Adams, quien trabaja para Baker Hughes, empresa que tiene contratos con Pemex.

Un claro ejemplo, como lo mencionó el San Diego Union-Tribune, y confirmó Loret de Mola, fue la publicación de las supuestas cantidades que ha ganado el periodista con diversos medios. Además de la solicitud que hizo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para dar a conocer las percepciones económicas del columnista, así como sus bienes patrimoniales y el origen de todo.

Pero Carlos Loret fue contundente: “No voy a caer en su trampa. Lo que quiere es evadir la rendición de cuentas por la casa de Houston”.

Periodistas se unen al reclamo

Otros comunicadores y columnistas, como Raymundo Riva Palacio, se sumaron a las suplicas para que AMLO pare de una vez por todas el trato que ha tenido en fechas recientes en contra de la prensa mexicana que ha informado el caso de su hijo.

Durante su más reciente columna para Ejecentral, aseguró que este capítulo en la historia de la 4T no ha finalizado todavía, pues le esperan interesantes escenarios.

“La confrontación con la prensa no es el camino, sino la transparencia. La estrategia que siguen no ayudará a darle la vuelta a la ‘Casa Gris’, sino al contrario, desdoblará en otras filtraciones e investigaciones, como está empezando a suceder, y en más escándalos, en más crisis y más enfrentamientos”, consideró.

6 entidades tendrán elecciones para gobernadores en este 2022

Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo tendrán elecciones durante este 2022. En las seis entidades se votará por gobernador.

En Durango también se elegirán ayuntamientos y en Quintana Roo, diputaciones locales.

Y cuando se tiene la oportunidad de elegir un cambio de gobierno, como en este caso a los nuevos gobernadores de estos seis estados, que se tiene que buscar a la gente que tenga la capacidad y la intención de que exista la democracia y esta sea respetada, así como también que quien sea el elegido siempre busque y trabaje por lo que más convenga a los compatriotas.

Sería importante que dejaran una ventana abierta para que se asome la verdad y con ello se vean los beneficios que trajeron los gobernantes que van llegando al fin de su ciclo, que se conozca todo lo que lograron durante su administración que sirva para demostrar si fueron seres equitativos, porque será entonces cuando todo el mundo los pueda juzgar, a través de las redes sociales, si fueron buenos o malos gobernantes.

Es necesario mencionar que todo lo que exponemos es con la única intención de que se conozca la verdad y esta brille. Lo más importante, será tener la capacidad de ver que es lo que más conviene pero no nada más para el país sino también para los hijos, los nietos y todas las nuevas generaciones quienes merecen tener una república sana y un gobierno bien intencionado que tome las riendas para aplicar la justicia y el derecho a la libertad de poder disentir o apoyar decisiones, recordemos que una crítica destructiva siempre será positiva.

